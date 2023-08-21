ВВС США запускают разработку самолета BWB

Грузопассажирский вариант BWB
В прошлом году стало известно, что военно-воздушные силы США ищут новые пути развития военно-транспортной авиации и самолетов-заправщиков. С целью повышения летно-технических характеристик такой техники планировалось изучить и проработать возможность применения т.н. интегральной аэродинамической компоновки. К настоящему времени эти работы дошли до стадии разработки полноценного проекта, который может получить дальнейшее развитие.
Научно-исследовательская работа
О планах ВВС США по созданию самолетов интегральной компоновки (англ. Blended Wing Body – BWB) впервые сообщило издание Aviation Week в начале июля 2022 г. По его данным, на тот момент ВВС вырабатывали общие требования к будущей программе, а в ближайшее время собирались выпустить т.н. запрос информации от промышленности.
В течение нескольких следующих недель заказчик планировал собирать заявки от организаций, желающих участвовать в исследованиях и конкурсной разработке нового проекта. Сроки проведения будущей научно-исследовательской работы на тот момент не уточнялись. При этом Aviation Week утверждало, что на этот этап потратят почти 57 млн долл.
Были раскрыты некоторые подробности технического задания на BWB. От разработчиков требовалось выполнить предварительные проекты военно-транспортного самолета с возможностью перестройки в воздушный заправщик. По грузоподъемности и летным характеристика он должен, как минимум, не уступать серийным воздушным судам, состоящим на вооружении.
Схема BWB должна улучшить ряд ключевых характеристик. За счет преимуществ интегральной схемы нужно нарастить грузоподъемность при сохранении остальных параметров либо повысить летные характеристики при той же нагрузке. Кроме того, хотят сократить расходы на эксплуатацию, в первую очередь, на топливо. Полный переход военно-транспортной авиации и заправщиков на новые самолеты должен дать ежегодную экономию не менее 2 млрд долл.
Самолет-заправщик
Перспективный самолет BWB сравнивали с существующим Boeing 707 и другими образцами этого класса, на базе которых выполнена техника ВВС США. В частности, именно «707» является основой для распространенного заправщика KC-46A. Соответственно, он становится своего рода эталоном при разработке перспективного проекта.
Результаты конкурса
Как теперь известно, год назад ВВС получили заявки на участие в проекте от ряда американских компаний. Заказчик изучил предложенные концепты и выбрал наиболее удачный. 16 августа министр военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл назвал победителя конкурсного этапа.
Контракт на продолжение работ и полноценное проектирование самолета BWB получила компания JetZero. Она ведет работы вместе с компаниями Northrop Grumman и Scaled Composites, имеющими большой опыт в авиационной сфере. Ожидается, что головной разработчик сформирует основные идеи проекта, а субподрядчики помогут с их реализацией.
Министерство ВВС назвало ожидаемые сроки и стоимость разработки. Заказчик начнет оплачивать проектные работы в следующем финансовом году, который начинается 1 октября. Деньги будут поступать исполнителям до 2027 ф.г. включительно. Разработка проекта, строительство первого опытного самолета и проведение первых испытаний оценены в 235 млн долл.
Согласно раскрытой информации, проект BWB должен создаваться с использованием новых подходов и технологий, ускоряющих процесс разработки. Несмотря на новизну конструкции, строительство опытного воздушного судна так же должно пройти в минимальные сроки. После 2025-26 гг. планируется подать самолет на испытания, и не позднее 2027 г. состоятся первые полеты.
От результатов испытаний будет зависеть дальнейшая судьба проекта. Если BWB от компании JetZero подтвердит расчетные технические и эксплуатационные характеристики, его примут на вооружение и запустят серийное производство. Впрочем, возможен и негативный сценарий с отказом как от нынешнего проекта, так и от самой идеи внедрения интегральной компоновки в тяжелой авиационной технике.
На уровне концепта
Ранее, еще до получения нового контракта, компания JetZero раскрыла облик своей версии самолета BWB. Опубликовано несколько изображений такого воздушного судна в военно-транспортной версии и в конфигурации заправщика, в т.ч. выполняющего передачу топлива истребителям. По всей видимости, демонстрируется окончательный облик самолета. Его принципиальные изменения на текущем этапе проекта вряд ли устроят заказчика и потому маловероятны.
Показанный BWB от JetZero представляет собой самолет крупных размеров и соответствующей массы, выполненный по интегральной аэродинамической схеме. Эта схема похожа на известное «летающее крыло», но имеются заметные отличия.
Основным элементом планера BWB является фюзеляж характерной формы, имеющий необходимый внутренний объем. Обтекаемый нос переходит в расширяющуюся среднюю часть с наплывами, за которыми помещено крыло. В отличие от традиционной схемы, такой фюзеляж представляет собой дополнительную плоскость, создающую подъемную силу и дополняющую основное крыло.
К интегральному фюзеляжу по схеме высокоплана присоединены консоли крыла. В отличие от «летающего крыла», сопряжение фюзеляжа и консолей не является плавным – присутствует явный переход между бортом фюзеляжа и плоскостью. Консоли выполнены стреловидными и имеют большое удлинение. Применены отогнутые вверх законцовки. Оперение у самолета отсутствует.
На приведенных изображениях BWB имеет пару турбореактивных двигателей в гондолах на пилонах над хвостовой частью фюзеляжа. Подходящий тип ТРД и требуемые их параметры не уточняются. По всей видимости, двигательная установка нового самолета должна быть похожей на системы Boeing 707 либо превосходить их по тем или иным параметрам.
Коммерческая модификация
По заказу ВВС, JetZero разработает две версии самолета с практически полной унификацией. Первая будет представлять собой военно-транспортный самолет с грузовой кабиной максимально возможного размера. Примененная компоновка позволяет увеличить не только общий объем, но и ширину кабины. Также для Пентагона прорабатывается проект заправщика – в этом случае полезный объем кабины отдадут под дополнительные емкости для топлива.
Компания JetZero планирует вывести свои наработки и на коммерческий рынок. Заказчиков хотят заинтересовать концептом пассажирского самолета. За счет особой конструкции фюзеляжа предлагается брать на борт больше пассажиров или обеспечивать им условия лучше, чем в существующих лайнерах. Также ожидаются другие преимущества разного рода.
Компания-разработчик утверждает, что ее BWB будет удобнее и экономичнее существующих самолетов с близкими характеристиками. Оптимизированная аэродинамика позволит сократить расход топлива на 50%, что сделает полет дешевле или позволит увеличить дальность. Кроме того, возможно увеличение грузоподъемности, которому поспособствует больший объем кабины. Размещение двигателей сверху фюзеляжа снизит шум, идущий в сторону земли.
Смелые планы
На данный момент проект BWB от JetZero существует только в виде некоторого пакета конструкторской документации и нескольких художественных изображений самолета в полете. На завершение проектирования требуется еще несколько лет, и затем компании-разработчику в сотрудничестве с подрядчиками предстоит построить и испытать опытный самолет.
Какими будут результаты нынешних работ, пока неизвестно. При этом компания-разработчик решает важные и сложные задачи: именно от текущих работ зависят итоги проекта и характеристики будущего самолета. Более того, сейчас может определяться и будущее важнейших составляющих парка ВВС США. При удачном завершении программы BWB, их ждет переоснащение и получение новых возможностей. Однако успех не гарантирован, и в таком случае воздушный флот не изменится.