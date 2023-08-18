Украинские ресурсы: На прошедшей ставке Зеленский поставил Генштабу ВСУ задачу до осенних дождей взять Токмак

Зеленский заявил Тарнавскому о необходимости успеть взять Токмак, чтобы убедить Запад в возможностях ВСУ продолжить приазовскую операцию весной 2024 года. В офисе уверены, что если мы не сможем дойти до Токмака, то во всем мире сложится мнение, что контрнаступление провалилось

Украинская армия должна взять Токмак до начала осеннего ненастья, в этом случае контрнаступление будет считаться "успешным". Соответствующее решение было принято на очередной ставке, прошедшей в Киеве. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.Глава киевской хунты провел заседание очередной ставки, на которой обсуждались перспективы дальнейшего контрнаступления. По данным источника, Зеленский поставил Генштабу ВСУ в лице Тарнавского задачу любой ценой до начала осеннего ненастья взять Токмак, чтобы убедить западных спонсоров в способности украинской армии продолжать приазовскую операцию и весной 2024 года. В общем, Киев хочет оставить поддержку Запада на нынешнем уровне "доказав", что якобы способен справиться с российской армией.- приводят ресурсы слова источника.Между тем, все потуги Зеленского и его окружения могут пропасть втуне, поскольку на направлении Токмака российская армия создала несколько линий обороны, из которых за два с половиной месяца ВСУ не взяли даже первой. Украинским подразделениям удалось вклиниться в передовую линию Работино-Вербовое и на этом все. Пройти дальше ВСУ не могут, бои идут за эти населенные пункты.По данным британской разведки, русские превратили Токмак в "крепость", выстроив вокруг него мощнейшие системы укреплений. Так что, несмотря на заявления Зеленского и ввод в бой стратегических резервов, взять Токмак у ВСУ вряд ли получится.