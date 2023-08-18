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Украинские ресурсы: На прошедшей ставке Зеленский поставил Генштабу ВСУ задачу до осенних дождей взять Токмак

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Украинские ресурсы: На прошедшей ставке Зеленский поставил Генштабу ВСУ задачу до осенних дождей взять Токмак

Украинская армия должна взять Токмак до начала осеннего ненастья, в этом случае контрнаступление будет считаться "успешным". Соответствующее решение было принято на очередной ставке, прошедшей в Киеве. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.


Глава киевской хунты провел заседание очередной ставки, на которой обсуждались перспективы дальнейшего контрнаступления. По данным источника, Зеленский поставил Генштабу ВСУ в лице Тарнавского задачу любой ценой до начала осеннего ненастья взять Токмак, чтобы убедить западных спонсоров в способности украинской армии продолжать приазовскую операцию и весной 2024 года. В общем, Киев хочет оставить поддержку Запада на нынешнем уровне "доказав", что якобы способен справиться с российской армией.

Зеленский заявил Тарнавскому о необходимости успеть взять Токмак, чтобы убедить Запад в возможностях ВСУ продолжить приазовскую операцию весной 2024 года. В офисе уверены, что если мы не сможем дойти до Токмака, то во всем мире сложится мнение, что контрнаступление провалилось

- приводят ресурсы слова источника.

Между тем, все потуги Зеленского и его окружения могут пропасть втуне, поскольку на направлении Токмака российская армия создала несколько линий обороны, из которых за два с половиной месяца ВСУ не взяли даже первой. Украинским подразделениям удалось вклиниться в передовую линию Работино-Вербовое и на этом все. Пройти дальше ВСУ не могут, бои идут за эти населенные пункты.

По данным британской разведки, русские превратили Токмак в "крепость", выстроив вокруг него мощнейшие системы укреплений. Так что, несмотря на заявления Зеленского и ввод в бой стратегических резервов, взять Токмак у ВСУ вряд ли получится.
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18 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:08
    +1
    Если это не деза, то это архиважная инфа для ВС РФ, где и как строить оборону и мясорубить укронацистов.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:18
      +1
      Судя по фото дилетант Билецкий переквалифицировался в генераллисимуса.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 17:26
        +2
        Чем больше дилетантов занимаются планированием военных действий ВСУками, тем лучше нам - утилизация кокаинцев пойдёт ещё быстрее.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 17:33
          0
          Эсторский, ... хорошо что не Томск.)
      2. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 17:30
        +1
        Судя по фото дилетант Билецкий переквалифицировался в генераллисимуса.


        Карта на фото замылена smile Секретные стрелки видимо рисуют. желто-голубым карандашом.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:40
          -1
          Цитата: Бывший солдат
          Судя по фото дилетант Билецкий переквалифицировался в генераллисимуса.


          Карта на фото замылена smile Секретные стрелки видимо рисуют. желто-голубым карандашом.


          Может они там вообще белые дорожки на столе делят между собой. Только что из Колумбии подвезли.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:42
      +1
      Цитата: Румaтa
      Если это не деза, то это архиважная инфа для ВС РФ, где и как строить оборону и мясорубить укронацистов.

      Вот хорошо, что есть украинские ресурсы, где пишут о важных решениях генерального штаба Украины. Ну и конечно люди которые могут подсказать МО РФ где можно узнать о генеральных планах украинских ВСfool .... Блин до чего дошло ВО....
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 17:54
      0
      Может быть и деза. Волноваха тоже лакомый кусочек.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:04
        -1
        Зеленскому прическу и усы поправить - вылитый Гитлер в Рейхсканцелярии во время штурма Берлина. am
  2. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 17:19
    +7
    По данным британской разведки, русские превратили Токмак в "крепость", выстроив вокруг него мощнейшие системы укреплений. Так что, несмотря на заявления Зеленского и ввод в бой стратегических резервов, взять Токмак у ВСУ вряд ли получится.

    Был там по работе пол-года назад. Не знаю, что там между Токмаком и украинцами, но между Мелитополем и Токмаком линии обороны видел. Если поставить под ружьё все население Украины и бросить на эти баррикады - ставлю на обезлюживание незалежной.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:35
      -1
      ставлю на обезлюживание незалежной....

      ....аминь.)
      Женщин и детей пощадите, господа диванные "экспердиссимусы"
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:06
        0
        Цитата: Egeny
        ставлю на обезлюживание незалежной....

        ....аминь.)
        Женщин и детей пощадите, господа диванные "экспердиссимусы"

        Женщины пойдут в Ударные батальоны Смерти. Дети пойдут на фарш в составе Гитлерюгенда. am
        До последнего украинца. am
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 17:21
    +2
    - Прапорщик остановите поезд!
    - Поезд стой! Раз, два!
  4. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 17:25
    +1
    Картинка левая какая-то, какую должность занимает Билецкий? А где Резников, Залужный, Сырский?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:35
    0
    Скажуть: "Тю, да цэ разве дожди"... wassat
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:48
    0
    Надо тогда ему с бидоном попридержать осенние дожди, а то могут не успеть - опять конфуз выйдет.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:54
    0
    Мы из ещё не можем выбить с занимаемых рубежей,и они запросто могут свои резервы кинуть именно на линию Работино-Вербовое,и прорвут как минимум первую линию вашей обороны. Так что нужно не давать им даже маленькие деревеньки захватывать.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:20
    -1
    Украинская армия должна взять Токмак до начала осеннего ненастья, в этом случае контрнаступление будет считаться "успешным".
    recourse Мдаааа.... "Я кушать не могу, но и вы у меня кушать не будете!" feel Просто маньяк какой то, бедное ВСУ.... request