По данным ряда турецких источников, осенью киевский режим планирует начать очередную массовую мобилизацию населения. Эта волна мобилизации может стать самой масштабной за все время вооруженного конфликта. Всего планируется призвать в действующие войска дополнительно не менее 200 тысяч человек.Кроме того, сообщается, что Киев хочет договориться с руководством стран НАТО о высылке на территорию Украины покинувших эту страну украинских граждан призывного возраста для того, чтобы увеличить потенциальный мобилизационный резерв.В настоящее время на Украине практически полностью исчерпан призывной контингент молодого и среднего возраста, средний возраст мобилизованных неуклонно растет, кроме того, в действующую армию призывается все большее количество нездоровых людей.После поражения украинской армии на фронтах, вероятность которого турецкие источники расценивают как очень высокую, командование ВСУ планирует поставить под ружье почти все население страны и предпринять радикальные меры, направленные на защиту заполненных гражданским населением городов при помощи ополчения, оснащенного противотанковыми средствами и ПЗРК.Также сообщается, что киевский режим ведет по этому поводу переговоры со своими западными кураторами. В случае, если соответствующая договоренность с Западом будет достигнута, украинские власти планируют вести войну буквально до "последнего украинца".