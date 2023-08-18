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Турецкие источники: Осенью украинские власти планируют начать очередную массовую мобилизацию

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Турецкие источники: Осенью украинские власти планируют начать очередную массовую мобилизацию

По данным ряда турецких источников, осенью киевский режим планирует начать очередную массовую мобилизацию населения. Эта волна мобилизации может стать самой масштабной за все время вооруженного конфликта. Всего планируется призвать в действующие войска дополнительно не менее 200 тысяч человек.


Кроме того, сообщается, что Киев хочет договориться с руководством стран НАТО о высылке на территорию Украины покинувших эту страну украинских граждан призывного возраста для того, чтобы увеличить потенциальный мобилизационный резерв.

В настоящее время на Украине практически полностью исчерпан призывной контингент молодого и среднего возраста, средний возраст мобилизованных неуклонно растет, кроме того, в действующую армию призывается все большее количество нездоровых людей.

После поражения украинской армии на фронтах, вероятность которого турецкие источники расценивают как очень высокую, командование ВСУ планирует поставить под ружье почти все население страны и предпринять радикальные меры, направленные на защиту заполненных гражданским населением городов при помощи ополчения, оснащенного противотанковыми средствами и ПЗРК.

Также сообщается, что киевский режим ведет по этому поводу переговоры со своими западными кураторами. В случае, если соответствующая договоренность с Западом будет достигнута, украинские власти планируют вести войну буквально до "последнего украинца".
Использованы фотографии:
wikipedia.org
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15 комментариев
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  1. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 17:41
    0
    Очередных зомби набирают чтоль...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: ИгорьПушкино
      Очередных зомби набирают чтоль...

      На Украине все зомби.
      200 тысяч маловато будет. 500 тысяч призовут.
      Прикольно будет, когда украинцев будут отлавливать в Европе и в наручниках отправлять на мясные штурмы минных полей. Вот тебе и кружевные труселя. am
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:48
        0
        Цитата: Бородач
        Цитата: ИгорьПушкино
        Очередных зомби набирают чтоль...

        На Украине все зомби.
        200 тысяч маловато будет. 500 тысяч призовут.
        Прикольно будет, когда украинцев будут отлавливать в Европе и в наручниках отправлять на мясные штурмы минных полей. Вот тебе и кружевные труселя. am

        Да не пойдет открыто на это гейропа!
        Демократия! Беженцы!
        Если только скрытно начнут ловить, тогда да.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:03
      +5
      По информации Федеральной миграционной службы, сейчас в России находится более 2,4 миллиона граждан Украины, из них 1,17 миллиона — мужчины призывного возраста. Но как не граждане РФ они не попадают под нашу мобилизацию, а пойти добровольцами или служить по контракту у них нет никакого желания. Зато получать пособие и трепаться на разных ТВ ШОУ про многострадальную Украину, призывая армию РФ освободить её всю вплоть до Львова, так это они завсегда готовы… Ну, а потом (после освобождения) они там обязательно порядок наведут… Кто бы сомневался…
      Украинцы, сбежавшие в Россию,
      «Едритвою да в вашу душу мать»,
      Вы нас об этом столько раз просили,
      А сами не спешите воевать?!!
      Освобождать родную Украину
      От плесени нацисткой и чумы
      Попрятались украинцы мужчины,
      А воевать за «Неньку» должны мы…???
      Толкаете вы речи нам с экрана,
      Что Украину нужно всю забрать…
      Мы заберем, но как-то всё же странно,
      Вы не стремитесь в этом помогать…
      Так может, не нужна она вам больше???
      Готовы вы отдать её взаймы???
      И по-холопски жить в «клубничной» Польше,
      А жить НА Украине будем мы!!!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:10
      0
      Зеленский и Ко могут столкнутся с "Матриархатом".
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:43
    +2
    В настоящее время на Украине практически полностью исчерпан призывной контингент молодого и среднего возраста,

    Это относится к нищим и убогим, особенно в провинции, сёлах. В недостране миллионы молодёжи с различными отмазками, бронёй и т.п.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:45
    +1
    Поскольку зелёный в европах "самый главный " lol то он магЕт мобилизовать на войну немцев любое количество,или там всё мужское население вымиратов,или тех же поляков wassat
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:04
      0
      Ну у них же есть традиция называть Иисуса и Будду украинцами, запишут туда немцев всех скопом, будут ловить в Мюнхене бюргеров и на фронт.
  4. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 17:45
    0
    По данным ряда турецких источников, осенью киевский режим планирует начать очередную массовую мобилизацию населения. Эта волна мобилизации может стать самой масштабной за все время вооруженного конфликта. Всего планируется призвать в действующие войска дополнительно не менее 200 тысяч человек.

    А фауст-патроны дадут?
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:46
    +2
    Точно, надо покинувших страну из всяких там канад и британий выколупывать, там отборняк, открмленные, идейные, в наступ можно пускать без всяких Брэдлей и Абрамсов!
    Это ж какой ресурс!
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:46
    +2
    По большому счету там как вариант только тотальная мобилизация остаётся...
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 17:50
    0
    Так, а кто могилы им рыть будет? Старики и груднички?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:03
    0
    Через лет тридцать качество чернозема улучшится только.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:08
    +2
    На февраль 2022-го года численность всу 250 000.
    Погранвойска, нацгвардия и сбу ещё 150 000.

    Количество мобилизованных на Украине за время сво. Сведения собраны из различных источников (всего на дату) :

    Март-июнь 2022-го - 200 000
    Сентябрь 2022-го - 300 000
    Январь 2023-го - 450 000
    Февраль 2023-го - 500 000
    Июнь 2023-го - 700 000
    Август 2023-го 800 000

    Общая численность без учёта войск теробороны и без учёта потерь за время сво 1200 000 человек.

    Общий мобилизационный потенциал на январь 2022-го года - 4млн человек.

    Около 50% мобилизационного потенциала - не могут быть найдены военкоматами.

    Упрощенно говоря реальный мобилизационный потенциал 2млн человек.
    Из них 1200 000 уже служат (некоторые "отслужили") . Из оставшихся 800 000 - часть из них уже состоит в теробороне и задействована, оставшаяся часть как раз является остаточным мобилизационным потенциалом Украины - от нуля до 700 000.

    В войска теробороны только за март 2022-го года завербовано 100 000 человек.

    Среднее количество безвозвратных потерь за время сво - ежесуточно более 1000 человек.

    Приблизительная численность войск всу на данный момент от 500 до 700 тысяч человек с учетом нацгвардии, сбу и погранвойск. Это то что осталось от 1200 000. Есть ещё тероборона, но сколько их - незнаю. Их почему-то не считают.

    На линии фронта непосредственно сосредоточено до 350 000 солдат всу.

    Всё что удалось собрать из различных источников.
    Что правда, что нет решать вам. Но цифры взяты в том числе из заявлений Маляр, Зеленского, какого-то бригадного генерала, интервью военкома г. Чернигова, мнениями и оценками различных западных экспертов и аналитиков, и прочими. И даже Конашенкова... request
  10. ASM
    ASM Сегодня, 18:38
    0
    Таким образом можно приличный бандитизм на окраине получить. Люди, которые изначально не настроены лезть в пекло, но и в плен стрёмно, поскольку грешки имеются типа от майдана до бесчинств в тылу в теробороне... Воевать в передних рядах на фронте они не станут, а вот собрать единомышленников и сколотить банду могут.