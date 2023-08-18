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Американская пресса: В Минобороны США скептически оценивают стратегию ударов дальнобойными ракетами ВСУ по Крыму

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Американская пресса: В Минобороны США скептически оценивают стратегию ударов дальнобойными ракетами ВСУ по Крыму

В руководстве Министерства обороны США и в администрации президента Джо Байдена критически настроены по отношению к попыткам Украины атаковать территорию Крымского полуострова с помощью дальнобойных ракет. Об этом сообщает СNN со ссылкой на осведомленные источники в американских военно-политических кругах.


Причин для скептической оценки такой стратегии ВСУ у американских военных и политиков несколько. Во-первых, ПВО ВС РФ ракеты сбивают в большинстве случаев, и получается, что речь идет о пустой трате ценных боеприпасов.

Во-вторых, подобные удары слишком сильно растянули внимание ВСУ между различными направлениями.

Первоначально такие удары, как считают в Пентагоне, действительно несколько заставили российских военных «напрячься». Но затем они к ним адаптировались и в итоге уже видно, что ничего страшного для России из-за них не происходит. Украинская армия тем временем расходует боеприпасы и силы на нанесение таких ударов.

Один из высокопоставленных военных заявил CNN, что украинской армии следовало бы сосредоточить свое внимание на контрнаступлении на тех направлениях, где оно происходит, то есть на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском, а не растрачивать свое внимание на другие направления. Тем более, что Украина не обладает такими ресурсными возможностями, чтобы пытаться атаковать Россию и ее военные объекты сразу по нескольким направлениям.

В то же время, понять логику Киева легко – он хочет, чтобы и украинская общественность, и Запад убедились в якобы имеющихся у него силах и средствах вести полноценные боевые действия, атакуя Россию и вне собственно зоны проведения специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rept0n1x
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4 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:28
    +1
    А как насчет ответки тактическим (и не только...) ядерным? Мы конечно "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ", но не до такой же степени....
    Мы «играем» в «СВО»,
    А они воюют с нами ...
    Пора в это баловство
    Прекращать играть с врагами.
    Если биться то всерьёз,
    Применяя всё что можно,
    Чтобы не стоял вопрос –
    Больно бить, аль осторожно...???
    Чтобы враг наш никогда
    Не грозил стране войною,
    Врагам нужно иногда
    Бить по морде всею «зброей»!!!
    1. Hwostatij
      Hwostatij Сегодня, 17:34
      +1
      Жёлудь будешь? Два жёлудя?(это не я щедрый, это политика партии)
  2. spirit
    spirit Сегодня, 17:34
    +1
    что речь идет о пустой трате ценных боеприпасов.

    Брехня.Когда Американцы ещё протестируют свои ракеты на таком защищённом объекте? Особенно в преддверии гипотетического конфликта с Китаем.Для них это просто подарок,отработать стратегию ,выявить недостатки и прочее.Ради такого опыта они боеприпасов не пожалеют,тем более им за это как мы видим ничего не будет.Так что Чушь
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:50
    0
    Давайте смотреть правде в глаза,мы вон ихние дроны не всегда может перехватить. А с ракетами вообще бед не оберемся!