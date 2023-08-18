Американская пресса: В Минобороны США скептически оценивают стратегию ударов дальнобойными ракетами ВСУ по Крыму

В руководстве Министерства обороны США и в администрации президента Джо Байдена критически настроены по отношению к попыткам Украины атаковать территорию Крымского полуострова с помощью дальнобойных ракет. Об этом сообщает СNN со ссылкой на осведомленные источники в американских военно-политических кругах.Причин для скептической оценки такой стратегии ВСУ у американских военных и политиков несколько. Во-первых, ПВО ВС РФ ракеты сбивают в большинстве случаев, и получается, что речь идет о пустой трате ценных боеприпасов.Во-вторых, подобные удары слишком сильно растянули внимание ВСУ между различными направлениями.Первоначально такие удары, как считают в Пентагоне, действительно несколько заставили российских военных «напрячься». Но затем они к ним адаптировались и в итоге уже видно, что ничего страшного для России из-за них не происходит. Украинская армия тем временем расходует боеприпасы и силы на нанесение таких ударов.Один из высокопоставленных военных заявил CNN, что украинской армии следовало бы сосредоточить свое внимание на контрнаступлении на тех направлениях, где оно происходит, то есть на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском, а не растрачивать свое внимание на другие направления. Тем более, что Украина не обладает такими ресурсными возможностями, чтобы пытаться атаковать Россию и ее военные объекты сразу по нескольким направлениям.В то же время, понять логику Киева легко – он хочет, чтобы и украинская общественность, и Запад убедились в якобы имеющихся у него силах и средствах вести полноценные боевые действия, атакуя Россию и вне собственно зоны проведения специальной военной операции.