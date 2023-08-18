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Глава ССЗ «Северная верфь» назвал сроки передачи в боевой состав флота фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

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Глава ССЗ «Северная верфь» назвал сроки передачи в боевой состав флота фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 завершает государственные испытания, заявил глава судостроительного предприятия "Северная верфь" Игорь Орлов в рамках форума "Армия-2023".


Российский флот в ближайшее время примет в свой боевой состав еще один фрегат проекта 22350, речь идет о втором серийном корабле данного проекта "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат находится на Северном флоте, где проходит государственные испытания. По словам Орлова, корабль находится уже на заключительном этапе и в ближайший месяц, может чуть больше, будет передан военным. Ранее в ОСК анонсировали передачу "Адмирала Головко" в конце второго квартала этого года, но, по-видимому, испытания затянулись.

"Адмирал Головко" приступил к государственным испытаниям. Это завершающий этап всех видов испытаний, очень непростой, очень ответственный для нас. Мы считаем, что в течение буквально ближайших недель мы сможем говорить о завершении всего этапа строительства. После того как мы проведем ревизию, мы передадим его заказчику

- заявил глава "Северной верфи".

Как уже сообщалось, после поднятия Андреевского флага фрегат войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.
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11 комментариев
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  1. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 17:47
    0
    Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.

    А Полимент-Редут, сиречь С-300 морской до ума довели? Если да, то замечательная новость.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:53
      +3
      Полимент-Редут,он же морская версия ЗРК Витязь С-350 успешно прошёл гос.испытания выполнив стрельбы.
      Новость от 11 февраля 2019 года.
      Государственные испытания корабельного зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» завершены, сообщил главком ВМФ России Владимир Королев.

      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c60a6d69a794740757b8690

      Зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» — комплекс корабельного ПВО, предназначенный для военных кораблей нового поколения ВМФ России. Сейчас в его боекомплект входят три типа зенитных управляемых ракет (ЗУР): 9М100Е, 9М96Е и 9М96ДЕ2. Он способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 км и на высоте до 30 км.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Hwostatij
      А Полимент-Редут, сиречь С-300 морской до ума довели?

      Первое, и самое важное - таки да, довели, и давно. Второе - Полимент-Редут не С-300, а С-350
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:48
    0
    А что там с 23350М?Когда их начнут строить??
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:56
      +2
      Цитата: Бережливый
      А что там с 23350М?Когда их начнут строить??

      Когда СВО закончат. Сейчас не до флота.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:58
      +3
      Вы имели ввиду проект 22350М?Да походу уже никогда.Полицию там звать надо.А лучше ФСБ и военную контрразведку. 7 лет эллинг всё пытаются модернизировать на Северной верфи,где и должны были построить 22350М и судя по всему всем на этот беспредел пофиг.Норма.

      ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовит очередной конкурс на строительство нового эллинга, предназначенного для постройки крупнотоннажных кораблей и судов. Об этом ТАСС в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил глава "Северной верфи" Игорь Орлов.

      "Сейчас мы готовим при непосредственном участии Минпромторга документы для того, чтобы подтвердить необходимый объем финансирования и провести новый конкурс с другим подрядчиком, который, я надеюсь, сможет выполнить эти непростые обязательства", - сказал он.

      По словам Орлова, "строительство нового эллинга у нас, как известно, приостановлено". "Это случилось из-за целого ряда факторов. Прежде всего, нас подвели прежние подрядчики, несмотря на то что они выиграли тендер на строительство. Они не смогли выполнить свои обязательства. К сожалению, это такая болезнь, от которой страдаем не только мы", - пояснил он. "Затем мы попытались провести еще один конкурс. Но предприятие, которое подало [заявку] и проявило особый интерес к этому конкурсу, не смогло выполнить его условия. Объект крупный, сложный, с большим объемом капитальных вложений, и с учетом требований по расходованию бюджетных средств - мы очень серьезно к этому относимся - поскольку предприятие не смогло представить банковских гарантий на сумму аванса, мы не смогли реализовать подписание контракта", - напомнил гендиректор верфи.

      ОСК нашел подрядчика для "Северной верфи", который, по сути, уже "кидал" своих контрагентов. Сам глава госкорпорации с предыдущими подрядчиками поступал тоже некрасиво. Партнеры нашли друг друга?Уже третья по счёту компания – "РусГард" – займётся модернизацией эллинга на судостроительном заводе "Северная верфь". Куда делись миллиарды, "освоенными" предыдущими подрядчиками?

      Модернизация эллинга судостроительного завода "Северная верфь" (входит в ОСК – Объединённую судостроительную корпорацию) длится уже 7 лет, но края пока не видно. Хотя завершение работ планировалось ещё в сентябре 2019 года.


      http://www.moscow-post.su/economics/rahmanovskiy-podryad-kak-pilyat-elling-na-severnoy-verfi-176586/
    3. Маркони41
      Маркони41 Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Бережливый
      А что там с 23350М?Когда их начнут строить??

      Сейчас недо этого. Ресурсы пойдут на уже обкатанные проекты.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:01
    +1
    Все стапеля на Северной верфи заняты ,строятся ещё пять фрегатов проекта 22350.И на два подписаны контракты.Посмотрим что изменится с приходом в главные акционеры ВТБ ,сроком на 5 лет.На северной верфи перегруз.Не потянула контракт с Норебо теперь судится с ними.И будет платить неустойку.С Северной верфью не всё нормально,а точнее вообще не нормально.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:18
      0
      Только чтобы они там не удумали кастрюли производить вместо военных кораблей.
  4. valera75
    valera75 Сегодня, 18:04
    +1
    Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.
    пора уже всем кораблям по умолчанию ставить Панцири и что то от надводных дронов что бы исключить запуск таких дронов издалека с барж или прыкрываясь какими - нибудь пиратами враг будет передавать дроны бармалеям которые будут их запускать издалека по кораблю.
  5. Savage3000
    Savage3000 Сегодня, 18:12
    0
    Оникс автор забыл?

    Пс знаю, что текст короткий.