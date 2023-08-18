Глава ССЗ «Северная верфь» назвал сроки передачи в боевой состав флота фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 завершает государственные испытания, заявил глава судостроительного предприятия "Северная верфь" Игорь Орлов в рамках форума "Армия-2023".
Российский флот в ближайшее время примет в свой боевой состав еще один фрегат проекта 22350, речь идет о втором серийном корабле данного проекта "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат находится на Северном флоте, где проходит государственные испытания. По словам Орлова, корабль находится уже на заключительном этапе и в ближайший месяц, может чуть больше, будет передан военным. Ранее в ОСК анонсировали передачу "Адмирала Головко" в конце второго квартала этого года, но, по-видимому, испытания затянулись.
"Адмирал Головко" приступил к государственным испытаниям. Это завершающий этап всех видов испытаний, очень непростой, очень ответственный для нас. Мы считаем, что в течение буквально ближайших недель мы сможем говорить о завершении всего этапа строительства. После того как мы проведем ревизию, мы передадим его заказчику
- заявил глава "Северной верфи".
Как уже сообщалось, после поднятия Андреевского флага фрегат войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.