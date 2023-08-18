Глава ССЗ «Северная верфь» назвал сроки передачи в боевой состав флота фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

"Адмирал Головко" приступил к государственным испытаниям. Это завершающий этап всех видов испытаний, очень непростой, очень ответственный для нас. Мы считаем, что в течение буквально ближайших недель мы сможем говорить о завершении всего этапа строительства. После того как мы проведем ревизию, мы передадим его заказчику

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 завершает государственные испытания, заявил глава судостроительного предприятия "Северная верфь" Игорь Орлов в рамках форума "Армия-2023".Российский флот в ближайшее время примет в свой боевой состав еще один фрегат проекта 22350, речь идет о втором серийном корабле данного проекта "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат находится на Северном флоте, где проходит государственные испытания. По словам Орлова, корабль находится уже на заключительном этапе и в ближайший месяц, может чуть больше, будет передан военным. Ранее в ОСК анонсировали передачу "Адмирала Головко" в конце второго квартала этого года, но, по-видимому, испытания затянулись.- заявил глава "Северной верфи".Как уже сообщалось, после поднятия Андреевского флага фрегат войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов"."Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.