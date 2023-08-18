На Украине пропал без вести очередной «волонтер-спасатель» из Великобритании – бывший парашютист

Гражданин Великобритании Дэниел Берк пропал без вести на Украине, в зоне боевых действий. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph, по утверждению которого Берк якобы работал «спасателем» на фронте.О Дэниеле Берке, 36-летнем выходце из Манчестера, известно, что в прошлом он, как и почти все «волонтеры», «спасатели» и «медики» из Великобритании, погибшие или пропавшие без вести на Украине, был военнослужащим британской королевской армии. Он служил в парашютно-десантном полку, участвовал в боевых действиях в Афганистане.Демобилизовавшись из армии, Берк пытался работать строителем, но не нашел себя в мирной профессии и отправился в Сирию, где находился в составе курдских Отрядов народной самообороны.После возвращения в Великобританию Берка арестовали по обвинению в причастности к планированию курдскими боевиками диверсий против Турции. Под стражей бывший парашютист провел семь месяцев. В 2022 году он оказался на Украине и даже создал собственное подразделение «Темные ангелы». Затем Берк якобы прекратил воевать и стал «спасателем», эвакуируя раненых и пострадавших.В качестве своего последнего места жительства британец использовал квартиру в оккупированном ВСУ российском городе Запорожье. Но затем он пропал и уже более недели не выходит на связь. Все вещи Берка остались в квартире. Полиция рассматривает версию, что британский наемник мог пропасть не на передовой, а в самом городе. Это вполне реально, учитывая и общую специфику образа жизни подобных личностей.