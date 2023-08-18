Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине пропал без вести очередной «волонтер-спасатель» из Великобритании – бывший парашютист

18
На Украине пропал без вести очередной «волонтер-спасатель» из Великобритании – бывший парашютист

Гражданин Великобритании Дэниел Берк пропал без вести на Украине, в зоне боевых действий. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph, по утверждению которого Берк якобы работал «спасателем» на фронте.


О Дэниеле Берке, 36-летнем выходце из Манчестера, известно, что в прошлом он, как и почти все «волонтеры», «спасатели» и «медики» из Великобритании, погибшие или пропавшие без вести на Украине, был военнослужащим британской королевской армии. Он служил в парашютно-десантном полку, участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Демобилизовавшись из армии, Берк пытался работать строителем, но не нашел себя в мирной профессии и отправился в Сирию, где находился в составе курдских Отрядов народной самообороны.

После возвращения в Великобританию Берка арестовали по обвинению в причастности к планированию курдскими боевиками диверсий против Турции. Под стражей бывший парашютист провел семь месяцев. В 2022 году он оказался на Украине и даже создал собственное подразделение «Темные ангелы». Затем Берк якобы прекратил воевать и стал «спасателем», эвакуируя раненых и пострадавших.

В качестве своего последнего места жительства британец использовал квартиру в оккупированном ВСУ российском городе Запорожье. Но затем он пропал и уже более недели не выходит на связь. Все вещи Берка остались в квартире. Полиция рассматривает версию, что британский наемник мог пропасть не на передовой, а в самом городе. Это вполне реально, учитывая и общую специфику образа жизни подобных личностей.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 17:40
    +9
    Ну пропал, так попал... Не ходите, дети, в Африку гулять,,, сорри, на Окраину нашей Руси.)
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:41
      +1
      А м.б. просто запой-с?
      тттттттттттттттттттттт
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:58
      +5
      Цитата: Egeny
      Ну пропал, так попал... Не ходите, дети, в Африку гулять,,, сорри, на Окраину нашей Руси.)

      А я знаю где он.
      Он переселился к Бандере. am
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:00
      +1
      Может турецкие спецслужбы или их«Бозкурт».
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:43
      +1
      Как по мне, так если бы все бритты утонули в Ла Манше, я бы свечку поставил Всевышнему!
      А тут, подумаешь, пропал какой то бич или бомж с островов и ради него целая статья на ВО! am
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:42
    +6
    Пропал? Как пропал?
    Вот горе-то какое!
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:10
      0
      Да не пропал он, а пошел на удобрение. Или на органы, а уже после изъятия оных на удобрение. Правда он, похоже, пил по-черному, так что я не завидую тому, кто получил его печень.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:42
    +4
    Ну одним шакалом станет на планете меньше...
  4. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 17:46
    +1
    умер Абросим - да и кер с ним (С)...................
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    +1
    Так пишут что он только неделю не выходит на связь,может батарейка в телефоне села ?Может ищет к чему телефон приложить.Чего так волноваться родственникам из Манчестера?
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:52
    +4
    Парашют не раскрылся... Да и шут с ним. )))
  7. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 17:53
    +2
    Полиция рассматривает версию, что британский наемник мог пропасть не на передовой, а в самом городе.

    Может, пропал, а может, просто понял, что дело пахнет керосином и свалил по-тихому... На Родине-то его особо не ждут из-за связи с курдами, похоже
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:00
    +1
    Пришли на хату бравые хлопцы с паяльником и попросили сделать взнос материальный в свой фонд помощи себе любимых.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:05
    +4
    Гражданин Великобритании Дэниел Берк пропал без вести на Украине, в зоне боевых действий.
    fool На проводах смотрели? Английские парашютисты они такие, развесят кишки, а потом: не было нас! request
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:25
    +1
    В берете SAS ходил, наверное? Русских убивал?
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:40
    +1
    проспится и всплывёт, к сожалению, нагло не тонет.
  12. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:41
    +1
    За то крысы в тех краях теперь огромные бегают. Несколько раз видел в телеге фото убитых зверюг с калаш размером.
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:43
    +1
    На запчасти для другой иномарки разобрали! wassat