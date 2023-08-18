На Времьевском участке Запорожского фронта боевики киевского режима проводят перегруппировку войск, попутно пытаясь атаковать позиции российской армии в районе села Урожайное. Восточнее этого населенного пункта в результате стрелковых боев в лесополосе противник потерял семь военнослужащих убитыми, один боевик был взят в плен.
В районе населенного пункта Старомайорское была сорвана попытка ротации украинских боевиков на одной ББМ, которая была уничтожена ударом российской артиллерии.
Вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта российские войска осуществили массированные обстрелы скоплений живой силы и военной техники противника, в результате чего было уничтожено несколько БМП и ББМ.
Боевики киевского режима обстреляли из ствольной артиллерии российские позиции на рубеже Заветное Желание — Старомлиновка. Судя по всему, противник планирует попытаться атаковать эти позиции силами пехотных штурмовых групп под прикрытием бронетехники, в том числе танков.
Также сообщается, что противник силами пехоты зашел в северную часть села Работино, также боевики пытаются осуществить подвоз бронетехники и боекомплекта, однако такие попытки пресекаются огнем российской артиллерии и расчетов ПТУР, в результате которого техника противника уничтожается на подходе.
Украинское командование старается минимизировать применение тяжелой техники, вместо этого задействуя при атаках преимущественно малые пехотные соединения, что приводит к значительным потерям ВСУ в живой силе.