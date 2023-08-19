Западные финансовые аналитики предсказывают значительное обесценивание китайской валюты

Британский хедж-фонд EDL Capital делает ставку на дальнейшее падение валюты Китая и говорит, что снижение стоимости юаня может стать следующим «черным лебедем», который потрясет мировые рынки. Под «черным лебедем» подразумевается падение курса с непредсказуемыми последствиями. Именно в таком ракурсе рассматривают британские финансисты будущее китайского юаня.В этом году доллар США успел укрепиться примерно на 6% по отношению к китайскому юаню, и государственные банки Китая в последние дни активно продавали доллары, чтобы, насколько это возможно, остановить падение юаня.EDL Capital, которая управляет примерно 1 миллиардом долларов средств своих инвесторов, заявила, что факторы, влияющие на курс юаня, включают геополитическую напряженность, заставляющую западные страны перестраивать цепочки поставок, что лишит Китай иностранных инвестиций.Сюда безусловно входит ограничение поставок сложной полупроводниковой продукции со стороны Вашингтона и прислуживающих ему стран. Правительство США опасаясь растущей мощи Китая, делает всё возможное, чтобы затормозить Пекин.В сообщении аналитиков EDL Capital в подтверждение своих прогнозов говорится, что китайский рынок труда также стал менее конкурентоспособным по сравнению с другими странами региона, такими как Вьетнам и Индия, в то время как восстановление после пандемии замедлилось, а резервы иностранной валюты «могут быть ниже, чем предполагалось».Ожидание смягчения денежно-кредитной политики в Китае в сочетании с укреплением доллара привело к тому, что разница в доходности между Соединенными Штатами и Китаем достигла самого высокого уровня за 16 лет, что еще больше повлияло на курс юаня.Насколько долго ещё американский доллар будет своеобразной «линейкой» измерения подорожания или удешевления других валют, покажет ближайшее будущее. Первые шаги к «отвязке» от доллара страны Персидского залива, Китай и Россия уже сделали.