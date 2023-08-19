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Западные финансовые аналитики предсказывают значительное обесценивание китайской валюты

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Западные финансовые аналитики предсказывают значительное обесценивание китайской валюты

Британский хедж-фонд EDL Capital делает ставку на дальнейшее падение валюты Китая и говорит, что снижение стоимости юаня может стать следующим «черным лебедем», который потрясет мировые рынки. Под «черным лебедем» подразумевается падение курса с непредсказуемыми последствиями. Именно в таком ракурсе рассматривают британские финансисты будущее китайского юаня.


В этом году доллар США успел укрепиться примерно на 6% по отношению к китайскому юаню, и государственные банки Китая в последние дни активно продавали доллары, чтобы, насколько это возможно, остановить падение юаня.

EDL Capital, которая управляет примерно 1 миллиардом долларов средств своих инвесторов, заявила, что факторы, влияющие на курс юаня, включают геополитическую напряженность, заставляющую западные страны перестраивать цепочки поставок, что лишит Китай иностранных инвестиций.

Сюда безусловно входит ограничение поставок сложной полупроводниковой продукции со стороны Вашингтона и прислуживающих ему стран. Правительство США опасаясь растущей мощи Китая, делает всё возможное, чтобы затормозить Пекин.

В сообщении аналитиков EDL Capital в подтверждение своих прогнозов говорится, что китайский рынок труда также стал менее конкурентоспособным по сравнению с другими странами региона, такими как Вьетнам и Индия, в то время как восстановление после пандемии замедлилось, а резервы иностранной валюты «могут быть ниже, чем предполагалось».

Ожидание смягчения денежно-кредитной политики в Китае в сочетании с укреплением доллара привело к тому, что разница в доходности между Соединенными Штатами и Китаем достигла самого высокого уровня за 16 лет, что еще больше повлияло на курс юаня.

Насколько долго ещё американский доллар будет своеобразной «линейкой» измерения подорожания или удешевления других валют, покажет ближайшее будущее. Первые шаги к «отвязке» от доллара страны Персидского залива, Китай и Россия уже сделали.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:44
    0
    Вон оно что,Михалыч..Это не бензин дорожает,это юань падает. what
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 22:34
      0
      Все эти колебания рынка валюты - неоднозначны.
      Укрепление валюты вызывает скупку валюты, что увеличивает бюджет.
      Слабая валюта (если не слишком слабая) вызывает дополнительные приток инвесторов.
      Так же при слабой валюте люди больше берут кредитов, тем самым увеличивая оборот капиталлов.
      Сейчас "научно признанным" считается, что небольшая инфляция полезна для экономики
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:46
    +4
    Относиться серьёзно к прогнозам ЕDL Capital y которых в управлении всего 1 млрд $ инвесторов? lol
    1. Военком77
      Военком77 Сегодня, 21:51
      -4
      А сколько миллиардов у вас в управлении, не подскажите?
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:46
    +3
    Западные финансовые аналитики предсказывают значительное обесценивание китайской валюты

    Китайцы и сами её периодически обесценивают, чтобы сделать свои товары ещё более конкурентоспособными, что жутко злит Штаты...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 21:55
      -2
      Цитата: Lev_Russia
      Китайцы и сами её периодически обесценивают, чтобы сделать свои товары ещё более конкурентоспособными, что жутко злит Штаты...

      Хм...а что не опустить цены на товары до нуля...демпинг понимаете ли.
      Только вот как рядовые китайцы отнесутся к дешёвому юаню? what
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 22:00
        +8
        Когда большинство товаров производиться в твоей стране и ты их покупаешь то курс твоей денежной единицы особо не волнует.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 22:31
          -1
          Резервная валюта (или якорная валюта) - это иностранная валюта, которая хранится в значительных количествах центральными банками или другими денежно-кредитными органами в составе их валютных резервов. Резервная валюта может использоваться в международных сделках, международных инвестициях и во всех аспектах мировой экономики.


          Когда большинство товаров производиться в твоей стране и ты их покупаешь то курс твоей денежной единицы особо не волнует.
          то есть я вас правильно понял что если у тебя в стране иностранные компании с патентами что то делают они должны работать в убыток ????????????
          так почему юань привязан как и рубль к курсу долара и европа ??????????
          (наверное резервная валюта которая признана другими странами $ ) так почему когда евро и бакс дорожает то цены поднимаются ???? хозяева денег это все и придумали дешёвый юань рубль это до население плохо а вот до государства хорошо когда у тебя ресы идут на экспорт можно покрывать бюджеты ! хотя это не точно возможно и не прав !
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:14
        -3
        Цитата: Леха с Андроида.
        Только вот как рядовые китайцы отнесутся к дешёвому юаню?

        Видимо так же как россияне к дешевому рублю laughing . Побухтят на кухне и пойдут работать дальше request
    2. NickShel
      NickShel Сегодня, 21:56
      +2
      Вспоминаю, как Жириновский каждый год предсказывал гибель доллара) В итоге, Вольфыч, уже на том свете, а грязная зеленая бумажка в добре и здравии.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:09
      0
      Lev_Russia Aнглийский фонд это и злит,китайские товары становятся привлекательными в цене.Английский судовладелец закажет новый пароход в КНР ,а не в Англии.До экономического могущества КНР ,этим занималась Япония понижая йену к доллару,доводя США до бешенства.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 22:16
    0
    Цитата: NickShel
    Вспоминаю, как Жириновский каждый год предсказывал гибель доллара) В итоге, Вольфыч, уже на том свете, а грязная зеленая бумажка в добре и здравии.

    Это не Жириновский... это Леонтьев бухтел каждый день ...щас что то молчит об этом. smile
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:19
    +1
    интересно кто все же переводил в китай производства и шас от туда выводит ??????
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:35
    +1
    Своё мнение...
    Для инвестфонда 1 млрд не очень большая сумма. Значит качество аналитики может оказаться не слишком высоким.
    В тоже время, управление доходностью подразумевает не только перемещение средств из, условно говоря, одних акций в другие.
    Это и воздействие, в т.ч. информационное, на стоимость имеющихся вложений или намеченных к приобретению.
    И ещё вариант, финансовые акулы решили потестировать устойчивость финсектора Китая на вброс руками некрупной компании.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 22:35
    +1
    Цитата: opuonmed
    интересно кто все же переводил в китай производства и шас от туда выводит ??????

    Инвесторы...ктож ещё...они как напуганное стадо овец...вздрагивают при каждом окрике пастуха из известного дома и бросаются кто куда.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 22:58
      +1
      Китай работал за еду. И в начале 10х стал вводить налоги, отменять сверх льготы зап инвесторам. Забухтели. Пока пекин успешно развивается.
      Еще 300-400 млн крестьян надо вытащить из натурального хозяйства. К 30г будут явные проблемы. И с з/п, +потребление и дешевый"робот" - крестьянин.
      Рост самосознания....
      Качество учителя в новвх "шенчженях" опредедит сможет ли запад найти новых "за еду работать". Никсон и рейган успешно провернули с мао и ден.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:42
    +3
    Прогнозы, прогнозы а потом снова прогнозы, а жизнь идёт своим чередом и ждать катастрофически, глобальных перемен... можно, конечно, а ведь можно и не ждать, заниматься своими делами.
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 23:04
    0
    Главное чтобы рубль в труху не превратился