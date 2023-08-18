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Представитель МИД России призвала военнослужащих ВСУ повернуть оружие против киевского режима

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Представитель МИД России призвала военнослужащих ВСУ повернуть оружие против киевского режима

Военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ) следует восстать с оружием в руках против преступного киевского режима или капитулировать перед российской армией. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте российского дипломатического ведомства.


Напомним, что в последнее время участились случаи сдачи в плен украинских солдат на тех направлениях, где происходит контрнаступление ВСУ. Как утверждает Захарова, в плену Россия гарантирует гуманное отношение ко всем капитулировавшим военнослужащим армии противника.

Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками

- призвала украинских военных Мария Захарова.

Кстати, многие украинские военные рассматривают сдачу в плен как едва ли не единственную возможность выжить на фронте. Но получается сдаться в плен не всегда, так как за принудительно мобилизованными солдатами ВСУ стоят заградительные отряды из боевиков националистических формирований. Тем не менее, общий уровень мотивации в рядах ВСУ стремительно снижается, что является и прямым следствием политики принудительной мобилизации гражданских лиц, не готовых к службе на передовой ни морально, ни физически.

Кроме того, представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что Киев не отказывается от практики военных преступлений. ВСУ обстреливают населенные пункты, используя для этого передаваемое странами Запада оружие. В результате таких действий погибают мирные граждане, включая несовершеннолетних детей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Марии Захаровой
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16 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:08
    -4
    Не повернут... "ХАТОСКРАЙНИКОВ" нужно призывать либо в плен сдаться, либо разбежаться...Так они и это оплатить потребуют...
    По информации Федеральной миграционной службы, сейчас в России находится более 2,4 миллиона граждан Украины, из них 1,17 миллиона — мужчины призывного возраста. Но как не граждане РФ они не попадают под нашу мобилизацию, а пойти добровольцами или служить по контракту у них нет никакого желания. Зато получать пособие и трепаться на разных ТВ ШОУ про многострадальную Украину, призывая армию РФ освободить её всю вплоть до Львова, так это они завсегда готовы… Ну, а потом (после освобождения) они там обязательно порядок наведут… Кто бы сомневался…
    Украинцы, сбежавшие в Россию,
    «Едритвою да в вашу душу мать»,
    Вы нас об этом столько раз просили,
    А сами не спешите воевать?!!
    Освобождать родную Украину
    От плесени нацисткой и чумы
    Попрятались украинцы мужчины,
    А воевать за «Неньку» должны мы…???
    Толкаете вы речи нам с экрана,
    Что Украину нужно всю забрать…
    Мы заберем, но как-то всё же странно,
    Вы не стремитесь в этом помогать…
    Так может, не нужна она вам больше???
    Готовы вы отдать её взаймы???
    И по-холопски жить в «клубничной» Польше,
    А жить НА Украине будем мы!!!
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 18:19
      +1
      Проще да и правильнее призвать бойцов ВСУ перейти в армию уклонистов.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:20
      +7
      Представитель МИД России призвала военнослужащих ВСУ повернуть оружие против киевского режима


      Вот зачем МИД сам из себя делает посмешище при помощи таких вот странных заявлений?Но ведь даже ежу понятно что этого не будет,наверно даже детям в песочнице это понятно.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:08
        0
        А вот если не послухают, то Маша по привычке выскажет глубокую озабоченность.
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:10
    +6
    "Представитель МИД России призвала военнослужащих ВСУ повернуть оружие против киевского режима"


    Мы уже 9 лет призываем во всех чатах и ветках. Как бы мы не ворчали, а все равно в глубине души надеемся что там ещё много адекватных людей осталось....
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:15
    +1
    Она так "популярна" среди кокаинцев, что они внимают каждому слову Захаровой. lol Слова ради слов - пустые звуки.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:09
      0
      Они по три раза в день заходят на сайт МИДа РФ.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:25
    +1
    Им вбили в головы,что они защищают свой дом,семью,Родину.Захарова не понимает ситуевину,от слова СОВСЕМ.Просто говорящая голова нашего МИДа,спустившего в унитаз работу по странам СНГ.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:30
      +1
      ⚡Хроника десвинизации!
      Обезлюживание продолжается!
      ***
      Из сводки МО РФ. 18.08.2023 УНИЧТОЖЕНО:

      810 пятачков
      10 артсистем и РСЗО
      18 единицы автомобильной техники
      15 единиц бронетехники
      2 танка
      2 самолета Су-25
      1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37

      P.S. По сегодняшнему обращению МИД к военным Хохлопадловки...
      ***
      Это уже второй официальный призыв. Первый был 24 февраля 2022 года в обращении Верховного. Там тоже было:
      "Украинские военные! Берите власть в свои руки!"
      Сегодняшнее обращение к украинским военным нашего МИД я расцениваю так:
      - Для "особо одаренных" повторяем второй раз!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:32
        -1
        Да,им можно повторять и в сотый ,и в тысячный.Говори постоянно-"Халва",может вдруг во рту слаще станет
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:38
        +3
        Цитата: Сармат Саныч
        Для "особо одаренных" повторяем второй раз!

        Вот возьмут власть в свои руки и как поставят под ружье всех, от мала до велика, тогда напишешь, что не так поняли?
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:32
      +2
      Да, стоит признать, они воюют за свои дома и семьи. И это "заслуга" как ни странно, далеко не зеленского, а сурковых, медведчуков...., да и нашего МИДа.
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:28
    0
    Хорошая инициатива!
    Надо, чтобы из каждого утюга, из каждой электробритвы от лица наших узнаваемых людей, на всю Xoxляндию звучало:
    "- Xoxол, война проиграна! Хочешь жить - сдавайся в плен! Пытать не будем, да ещё и сало давать будем по четвергам..."
    И сдаваться будут - народ хитроватый, чувствующий выгоду для себя.
    А ещё мне понравилась идея с частотой 149.200 и позывным «Волга». Говорят - сдаваться косяком пошли. Дай то Бог!
  6. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:30
    +1
    призывы здесь никакие не помогут. Бить их надо грамотно и решительно, не давая поднять головы, вот тогда они начнут здаваться и повернут оружие против своих бандеровцев.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:34
      +3
      Может и не помогут призывы. Но нужно чтобы они были
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:32
    +1
    Все эти заявления Захаровой, не что иное, как просто бла-бла-бла!