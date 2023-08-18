"Представитель МИД России призвала военнослужащих ВСУ повернуть оружие против киевского режима"

Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками

Военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ) следует восстать с оружием в руках против преступного киевского режима или капитулировать перед российской армией. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте российского дипломатического ведомства.Напомним, что в последнее время участились случаи сдачи в плен украинских солдат на тех направлениях, где происходит контрнаступление ВСУ. Как утверждает Захарова, в плену Россия гарантирует гуманное отношение ко всем капитулировавшим военнослужащим армии противника.- призвала украинских военных Мария Захарова.Кстати, многие украинские военные рассматривают сдачу в плен как едва ли не единственную возможность выжить на фронте. Но получается сдаться в плен не всегда, так как за принудительно мобилизованными солдатами ВСУ стоят заградительные отряды из боевиков националистических формирований. Тем не менее, общий уровень мотивации в рядах ВСУ стремительно снижается, что является и прямым следствием политики принудительной мобилизации гражданских лиц, не готовых к службе на передовой ни морально, ни физически.Кроме того, представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что Киев не отказывается от практики военных преступлений. ВСУ обстреливают населенные пункты, используя для этого передаваемое странами Запада оружие. В результате таких действий погибают мирные граждане, включая несовершеннолетних детей.