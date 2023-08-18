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На форуме «Армия-2023» презентовали новую антиматериальную снайперскую винтовку МЦ572 «Астарта» калибра 12,7 мм

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На форуме «Армия-2023» презентовали новую антиматериальную снайперскую винтовку МЦ572 «Астарта» калибра 12,7 мм

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" показал новую высокоточную антиматериальную снайперскую винтовку МЦ572 "Астарта" калибра 12,7 мм. Презентация оружия состоялась в ходе международного форума "Армия-2023", проходящего в эти дни в Подмосковье.


Винтовка разработана специалистами ЦКИБ СОО - филиалом КБ "Приборостроения" имени академика Шипунова специально для спецподразделений. Как заявили разработчики, "Астарта" является "штучным товаром", винтовка массово в войска не пойдет, там есть свое снайперское оружие. Всего планируется выпустить до одной тысячи винтовок "Астарта", серийное производство будет запущено до конца года. При этом не исключается, что винтовка будет модернизирована по итогам применения в СВО.

Винтовка обладает повышенной точностью и превосходит в этом компоненте американские снайперские винтовки Barrett. Добиться этого удалось благодаря так называемому "зажатому" стволу. Заявляется, что на дальности в 100 метров группа из пяти патронов ложится в мишень с отклонением всего в 1,5 см, а учитывая, что это калибр 12,7 мм, то практически в одну дырку. У американских винтовок Barrett отклонение составляет до 6 см.

Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов - 1,5 см со 100 м (...) Первыми винтовку получат подразделения специального назначения. Мы заточены на специалистов, массово в войсках она не нужна

- заявил заместитель управляющего директора АО "КБП" Виталий Булгаков.

Антиматериальная снайперская винтовка МЦ572 "Астарта" отвечает всем современным требованиям в эргономике и имеет все необходимые регулировки под конкретного стрелка. Антиматериальная в названии означает, что винтовка предназначена не только для уничтожения живой силы, но и материальных средств, в частности, легкой бронетехники на больших расстояниях.
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15 комментариев
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  1. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:25
    +1
    к сожалению на выставках такие винтовки есть а в армии их нет или очень мало.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:51
      +1
      Но, (цензура), на какой французский манер называть её "Антиматериальная" ?!!
      Натовцы начали всякую aмуницию, cpeдcтвa cнaбжeния, бoeпpипacы и opужиe называть "materiel", и понятно, что любая крупнокалиберная винтовка может использоваться против этого самого "материал".
      Подчёркивать "миролюбивость", что, дескать, это только против техники, совсем не обязательно. Тем более, что против живой силы эту винтовку тоже будут использовать, причём куда чаще, чем против техники.
      Достаточно сказать "крупнокалиберная".
      1. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 19:08
        -1
        «на какой французский манер называть её "Антиматериальная" ?!!». - исключительно из выпендрёжа.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:25
    -1
    Винтовку называют антиматериальной из гуманных соображений ,мишень долго не мучается.Просто собирают то что осталось и в мешок?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:10
      +1
      Антиматериальная в названии означает, что винтовка предназначена не только для уничтожения живой силы, но и материальных средств, в частности, легкой бронетехники на больших расстояниях.

      Антиматериальное - это кто же такой умный это придумал?
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:26
    +3
    Глушитель знатный....
    Мы заточены на специалистов, массово в войсках она не нужна
    Это войска сказали, или МО? feel
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:11
      0
      Это заявил заместитель управляющего директора АО "КБП" Виталий Булгаков. laughing
  4. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 18:30
    +2
    Да сколько можно В94 до ума доводить?!!! С 94 года пытаются в войска протиснуть.
  5. _просто
    _просто Сегодня, 18:44
    0
    Одна достаточно известная компания заинтересуется этим оружием....
  6. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 18:45
    +1
    Очередная реинкарнация ОСВ-96? Зачем? Есть же у армейцев АСВК «КОРД». Есть лобаевские винтовки под этот калибр в ассортименте!
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 18:57
      0
      Пилить-то что-нибудь надо, вот и изворачиваются.
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:58
    0
    Впечатлен hi ТТХ вообще интересные. Еще и самозарядная. Успехов в продвижении на рынке знаменитому предприятию. Что еще можно пожелать. Хотел бы я с такой винтовкой попробовать. Да хотел бы. Да любой кто интересуется оружием не отказался я думаю с такой винтовкой поработать.
  8. KLM77
    KLM77 Сегодня, 19:03
    0
    "Астарта" является "штучным товаром", винтовка массово в войска не пойдет, там есть свое снайперское оружие. Всего планируется выпустить до одной тысячи винтовок "Астарта"

    Не дешевле тому же Лобаеву заказ отдать, будет дешевле и наверняка лучше.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 19:06
    0
    Как заявили разработчики, "Астарта" является "штучным товаром", винтовка массово в войска не пойдет, там есть свое снайперское оружие. Всего планируется выпустить до одной тысячи винтовок "Астарта", серийное производство будет запущено до конца года.

    Как-то не клеется "штучный товар" с "серийным производством".
  10. ASM
    ASM Сегодня, 19:10
    0
    Очень правильное название - антиматериальная. Т.е. износ материала ствола там, видимо, запредельный. С другой стороны в статье прямо указано, что изделие не для армии, а исключительно для спецуры.