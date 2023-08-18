На форуме «Армия-2023» презентовали новую антиматериальную снайперскую винтовку МЦ572 «Астарта» калибра 12,7 мм

Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов - 1,5 см со 100 м (...) Первыми винтовку получат подразделения специального назначения. Мы заточены на специалистов, массово в войсках она не нужна

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" показал новую высокоточную антиматериальную снайперскую винтовку МЦ572 "Астарта" калибра 12,7 мм. Презентация оружия состоялась в ходе международного форума "Армия-2023", проходящего в эти дни в Подмосковье.Винтовка разработана специалистами ЦКИБ СОО - филиалом КБ "Приборостроения" имени академика Шипунова специально для спецподразделений. Как заявили разработчики, "Астарта" является "штучным товаром", винтовка массово в войска не пойдет, там есть свое снайперское оружие. Всего планируется выпустить до одной тысячи винтовок "Астарта", серийное производство будет запущено до конца года. При этом не исключается, что винтовка будет модернизирована по итогам применения в СВО.Винтовка обладает повышенной точностью и превосходит в этом компоненте американские снайперские винтовки Barrett. Добиться этого удалось благодаря так называемому "зажатому" стволу. Заявляется, что на дальности в 100 метров группа из пяти патронов ложится в мишень с отклонением всего в 1,5 см, а учитывая, что это калибр 12,7 мм, то практически в одну дырку. У американских винтовок Barrett отклонение составляет до 6 см.- заявил заместитель управляющего директора АО "КБП" Виталий Булгаков.Антиматериальная снайперская винтовка МЦ572 "Астарта" отвечает всем современным требованиям в эргономике и имеет все необходимые регулировки под конкретного стрелка. Антиматериальная в названии означает, что винтовка предназначена не только для уничтожения живой силы, но и материальных средств, в частности, легкой бронетехники на больших расстояниях.