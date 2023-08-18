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Советник врио главы ДНР: ВСУ ежедневно обстреливают Донецк кассетными боеприпасами

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Советник врио главы ДНР: ВСУ ежедневно обстреливают Донецк кассетными боеприпасами

Донецк, административный центр российской Донецкой Народной Республики (ДНР), не просто регулярно, а ежедневно подвергается обстрелам кассетными снарядами со стороны ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.


По утверждению Гагина, удары такими боеприпасами наносятся по Донецку каждый день. Сильнее всего страдают Киевский, Ворошиловский районы, все кварталы, до которых «достреливает» артиллерия противника. Все факты разрывов в Донецке кассетных боеприпасов документируются сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, составляются фототаблицы, берутся показания у раненых.

Как отметил советник главы ДНР, заявления Министерства обороны США о том, что кассетные боеприпасы якобы используются против исключительно военных целей, не соответствуют действительности.

Пентагон не прав, и я думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это еще прозвучит

- сказал Ян Гагин РИА Новости.

Отметим, что именно из США Украина сейчас получила кассетные снаряды. Американское военное ведомство утверждало, что такая передача боеприпасов носит временный характер, поскольку на армейских складах наблюдается дефицит обычных артиллерийских снарядов, а восполнить этот дефицит оперативно у США не удается – надо наращивать темпы производства на предприятиях.

Кроме того, в Пентагоне обещали, что ВСУ не будут использовать кассетные снаряды за пределами линии фронта и против гражданских целей. Но такие обещания давали и по РСЗО HIMARS, что не помешало Украине использовать их для обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых районов.
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:28
      -1
      ⚡Хроника десвинизации!
      Обезлюживание продолжается!
      ***
      Из сводки МО РФ. 18.08.2023 УНИЧТОЖЕНО:

      810 пятачков
      10 артсистем и РСЗО
      18 единицы автомобильной техники
      15 единиц бронетехники
      2 танка
      2 самолета Су-25
      1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37

      P.S. По сегодняшнему обращению МИД к военным Хохлопадловки...
      ***
      Это уже второй официальный призыв. Первый был 24 февраля 2022 года в обращении Верховного. Там тоже было:
      "Украинские военные! Берите власть в свои руки!"
      Сегодняшнее обращение к украинским военным нашего МИД я расцениваю так:
      - Для "особо одаренных" повторяем второй раз!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:30
        0
        Типо в первый раз 24 февраля 2022 года кто то не услышал?Проспал? Может хоть сейчас услышат?А то может это их злой Зеленский заставляет кресты на танках рисовать да тату со свастикой делать,а так они конечно все невинные повара насильно затащенные Зеленским во всякие Азовы ,Айдары,Кракены,Правые Сектора.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:30
    -1
    Идет Странная Военная Операция.Кто то высокопоставленный вещал несколько месяцев назад о целой армии в резерве,ждущую.Спрашивается -чего?И есть ли это все в реалии?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 18:51
      -2
      Вы хотите получить ответ чего ждут ? Или есть резерв ? Все верно ? И ответ желаете что вам написали тут или в личном письме ?
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:37
    0
    Как отметил советник главы ДНР, заявления Министерства обороны США о том, что кассетные боеприпасы якобы используются против исключительно военных целей, не соответствуют действительности

    Было бы действеннее, если б он соответствующий вопрос задал представителям мо, обещавшим симметричный ответ на применение бандеровцами кассетных боеприпасов
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:38
    0
    думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это еще прозвучит

    советник, а как далек от реальности....
  5. alystan
    alystan Сегодня, 18:39
    0
    Отличная новость с фронта

    Военкор Семён Пегов «War Gonzo» сообщает, что сегодня, в районе поселка «Малая Таволжанка» при наступлении на наши позиции, был повторно взят в плен командир полка ”Азов” Денис Прокопенко.

    Тот самый, что отдавал чудовищные приказы. Которого предательски обменяли и вместо положенной казни отпустили в Турцию. А он затем предпочел опять вернуться на фронт. И которому во второй раз не повезло и второго шанса предоставлено ему не должны.

    В данный момент максимально жёстко допрашивают нациста. Он должен ответить за все, что натворил, и должен быть уничтожен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      0
      Это конечно почти уникальный случай подобного рода.Вздернуть на осине.Надеюсь,что это-не фейк
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:41
    +1
    Такое ощущение, что Авдеевку специально не отбивают у Свинорейха , не отрезали ж/д путь - специально! Чтобы было что показывать о Донецке am am
  7. old64
    old64 Сегодня, 18:45
    0
    Может и нам стоит применить кассетные боеприпасы? Пока слышу только разговоры: вот мы тоже можем применить кассетные боеприпасы, у нас и арсенал побогаче. Пока не будет ответных ударов по всушникам, этот беспредел будет продолжаться. Нас щупают на слабо: сначала хим.оружие, потом кассетники, далее может и ТЯО, а предоставят его те же наглы.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:46
    +1
    что нам остается делать только как жаловаться в ООН, в лигу африканских или арабских стран, папе римскому наконец. Эта наша беспомощность и беззубость уже просто удручает. Может нам тоже еврея какого нибудь избрать в президенты. Евреи в конце концов знают как за себя постоять.
  9. fiv
    fiv Сегодня, 18:50
    -1
    Надо как в настоящем спорте - отрешиться от всего и от всех - вот ты, а вот дистанция (вес, высота, соперник,...) и дахусим, идти вперед, рвать вес, прижимать соперника. Пусть трибуны орут что хотят. Он кассетой - ты десятью и еще по сопатке, чтоб утратил задор. И, победителям пофигу.