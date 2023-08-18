Донецк, административный центр российской Донецкой Народной Республики (ДНР), не просто регулярно, а ежедневно подвергается обстрелам кассетными снарядами со стороны ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По утверждению Гагина, удары такими боеприпасами наносятся по Донецку каждый день. Сильнее всего страдают Киевский, Ворошиловский районы, все кварталы, до которых «достреливает» артиллерия противника. Все факты разрывов в Донецке кассетных боеприпасов документируются сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, составляются фототаблицы, берутся показания у раненых.
Как отметил советник главы ДНР, заявления Министерства обороны США о том, что кассетные боеприпасы якобы используются против исключительно военных целей, не соответствуют действительности.
Пентагон не прав, и я думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это еще прозвучит
- сказал Ян Гагин РИА Новости.
Отметим, что именно из США Украина сейчас получила кассетные снаряды. Американское военное ведомство утверждало, что такая передача боеприпасов носит временный характер, поскольку на армейских складах наблюдается дефицит обычных артиллерийских снарядов, а восполнить этот дефицит оперативно у США не удается – надо наращивать темпы производства на предприятиях.
Кроме того, в Пентагоне обещали, что ВСУ не будут использовать кассетные снаряды за пределами линии фронта и против гражданских целей. Но такие обещания давали и по РСЗО HIMARS, что не помешало Украине использовать их для обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых районов.