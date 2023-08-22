«Бюро 1440»: Россия запустила в космос первых конкурентов Starlink

Сборка первых спутников миссии «Рассвет» на космодроме «Восточный». Источник – «Бюро 1440»
Сигнал – просто космос
Наличие наземных терминалов Starlink позволило националистам на Украине решить сразу несколько задач. Первая – это обеспечение надёжной связи между подразделениями, устойчивой к перехвату и подавлению. Российские специалисты долго искали РЭБ-ключики к системе, и до сих пор неизвестно, удалось ли решить проблему.
Вторая задача – это превращение древних артиллерийских орудий в высокоточные системы. Печально знаменитая «Аэроразведка» ВСУ наряду с дронами использует терминалы Starlink, оперативно снабжая орудийные расчёты координатами целей.
Третья решаемая с помощью терминалов задача – удалённое управление морскими дронами-камикадзе. С определённой долей уверенности можно говорить, что на ранних экземплярах катеров с взрывчаткой противник монтировал терминалы Starlink для управления через спутник. И, конечно, пропагандистский эффект от использования терминалов никто не отменял. Все помнят выходы в эфир из осаждённой «Азовстали» Калины и Волыны с требованием «экстракшена». Без Starlink такой абсурд не случился бы.
Феномен спутниковой связи Илона Маска в том, что это редкий пример заимствования гражданской технологии на военные нужды. Обычно происходит наоборот – оборонная техника постепенно осваивается в гражданском секторе. К примеру, авиационный реактивный двигатель сначала пригодился военным, а потом перекочевал на гражданские лайнеры. Если говорить о России, то свои Starlink армии были нужны задолго до спецоперации. Наличие у противника высокоскоростной спутниковой связи, очевидно, никто не прогнозировал. Настало время навёрстывать упущенное.
Экспериментальный «СКИФ» на орбите. Источник – фирма «Решетнёв»
Сейчас тема спутниковой связи на особом контроле и в числе главных приоритетов. Юрий Борисов, глава «Роскосмоса», поставил задачу к 2030 году нарастить группировку отечественных спутников до тысячи аппаратов. Это в пять раз больше, чем сейчас. Мягко говоря, амбициозные планы, для реализации которых часть заказов отдана частным структурам. Например, фирма «Решетнёв» в середине августа подписала контракт с Госкорпорацией «Роскосмос» на постройку первых двух космических аппаратов «СКИФ».
Планируется сформировать на средней орбите (8 тыс. км) группировку из дюжины спутников в трёх орбитальных областях. По заявлению разработчиков, многоспутниковая система связи является первой в своём роде в России. Пропускная способность планируется до 450 Мбит/с, что сравнимо со скоростью бизнес-версии Starlink.
Сейчас на орбите работает спутник-демонстратор «Скиф-Д», запущенный в октябре прошлого года. Он является первой ласточкой масштабного проекта «Сфера», который должен закрыть белые пятна на карте России, где мобильный интернет отсутствует как явление. Прежде всего, на территории Крайнего Севера и Арктики. История тесно связана с запуском в эксплуатацию Северного морского пути.
В текущем году в космос отправится экспериментальный спутник «Марафон». Изделие разрабатывается в рамках проекта «Марафон IoT», призванного «организовать глобально распределённую сеть интернета вещей на основе спутниковых и наземных каналов». «Марафоны» планируются для работы на низких орбитах до 750 км. Общее количество спутников – 264 аппарата. Масса каждого не превышает сотни килограмм. Немного о предназначении спутникового интернета вещей. Речь идёт о спутниковой связи с наземными датчиками и контрольными системами. «Марафоны» будут держать связь с железнодорожными поездами, комплексами предупреждения о цунами, пожарах и землетрясениях, дрейфующими морскими зондами, датчиками на трубопроводах и много с чем ещё. В интересах обороны предусмотрен контроль сухопутных и морских границ. Подводя итог, можно сказать, что, если бы «Марафона» не существовало, его следовало бы придумать.
Дополнением ко всему вышесказанному является разработка «Бюро 1440», призванная соорудить на ближней орбите российский аналог Starlink.
«Бюро 1440»
В списке космических новостей главное место, безусловно, занимает миссия «Луна-25». Но это сугубо фундаментальный и во многом политический проект, призванный вернуть страну на острие космической гонки. Гораздо прагматичнее и оттого менее заметно прошла космическая премьера от фирмы «Бюро 1440». Загадочное число в имени – это «1440 оборотов Спутника-1 вокруг Земли – символ, первое значимое достижение отечественных инженеров для мировой космонавтики». Что ж, достойно и похвально.
Главной темой «Бюро 1440» является миссия «Рассвет-1», представляющая собой низкоорбитальную (до 600 км) группировку спутников связи. Как пишут инженеры фирмы, они «выполняют полный цикл разработки космических аппаратов: от «резистора» до финальной сборки». До полноценного запуска проекта в работу ещё несколько лет, но первые аппараты уже в космосе. 27 июня три «Рассвета» доставила на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1б». Скорость передачи данных пока не особо впечатляет – 12 Мбит/сек с задержкой в 41 миллисекунду, но это пока тестовые процедуры. В будущем система как минимум не должна уступать Starlink. Первые действующие образцы обеспечат наземным абонентам до 100 Мбит/сек с перспективой дальнейшего роста скорости.
В планах «Бюро 1440» запустить в работу первую очередь спутников связи уже в 2027 году. Для этого с 2025 года на орбиту ежегодно будет выводиться не менее 150 спутников. Каждая ракета-носитель будет вмещать до 15 мини-спутников класса «Рассвет». Спустя ещё десять лет группировка примет свою проектную форму из 900 низкоорбитальных аппаратов. Масштабно, ничего не скажешь. «Рассвет» должен обеспечить широкополосный интернет по всей России, а также ещё для 75 дружественных государств.
Подготовка к запуску первых спутников миссии «Рассвет» на космодроме «Восточный». Источник – «Бюро 1440»
Есть уверенность, что от «Бюро 1440» мы услышим ещё немало хороших новостей. Одно из крайних событий случилось 17 августа, когда спутники наладили связь между московским офисом компании-разработчика и горой Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х. Г. Шапошников. На вершине, само собой, никакого интернета отродясь не было, что и исправили «Рассветы». В передаче сигнала участвовали только два спутника из трёх. Внешний вид наземного терминала не раскрывается, но указан производитель и модель используемого для связи планшета. Это российский Kvadra_T c отечественной программной оболочкой kvadraOS. Интересно, что производитель не указывает происхождение процессора планшета, раскрывая лишь его архитектуру Arm. Вероятнее всего, 8-ми ядерный агрегат с тактовой частотой 2,4 ГГц родом из Китая. Либо вообще поставлен по «серым» схемам из Тайваня. Но это не отменяет значимость события, пусть свершившегося отчасти на импортных агрегатах.
Первый сеанс связи миссии «Рассвет» состоялся 17 августа. Источник – «Бюро 1440»
В текущем году запланированы ещё несколько запусков спутников миссии «Рассвет», в ходе которых будут отрабатываться системы ориентации аппаратов. Как пишут разработчики, сейчас идёт активная фаза тестирования звёздного датчика, предназначенного для определения местоположения и ориентации аппарата. Датчик ведёт съёмку звёзд, сравнивает с каталогом и, исходя из результатов, автоматически корректирует орбиту. Зрение очень тонкое – система видит объекты до восьмой звёздной величины, то есть в четыре раза зорче невооруженного человеческого глаза.
В окончании есть желание выразить надежду на скорейшую адаптацию миссии «Рассвет» под оборонные нужды. Мир для России никогда уже не будет прежним, и суверенитет в узкой нише спутникового интернета должен быть обеспечен в самое ближайшее время.