Истребители КНДР поднялись в воздух для перехвата разведывательного самолета ВВС США

Самолет-разведчик американских ВВС нарушил воздушное пространство КНДР и был вынужден покинуть его после сопровождения северокорейскими истребителями.
Как сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на Генштаб народной армии КНДР, американский разведывательный самолет неоднократно пролетал над районом, расположенным в 520 км восточнее крупнейшего в стране морского порта Вонсан, после чего пересек воздушную границу и вторгся в экономическую зону страны, углубившись в нее на расстояние около 14 километров.
В Пхеньяне полагают, что американский самолет планировал проведение разведки в восточных и центральных регионах КНДР. Однако, после того как Генштаб КНДР поднял на перехват американского самолета истребительную авиацию, разведчик был вынужден покинуть экономическую зону страны.
Ранее сообщалось, что правительство США предложило руководству КНДР провести переговоры по вопросам, касающимся денуклеаризации страны. Как утверждает официальный представитель Белого дома Джон Кирби, американский президент Джо Байден готов без каких-либо предварительных условий провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Однако лидер КНДР ответил отказом на предложение о встрече.
Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам подчеркнул, что власти США продолжают курс на обострение на Корейском полуострове, что может неизбежно привести к ядерному конфликту в регионе. По словам Кан Сун Нама, вопрос стоит лишь в том, когда начнется ядерное противостояние в Юго-Восточной Азии.