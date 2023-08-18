Глава МИД Венгрии предложил альтернативный поставкам через Украину маршрут транзита российского газа в страну

Власти Венгрии предпримут меры по диверсификации маршрутов поставки российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В случае, если в 2024 году прекратится транзит российского газа через территорию Украины, Сийярто предлагает пустить «голубое топливо» через газопровод «Турецкий поток». Пропускная способность этой магистрали в Венгрию составляет 8,5 млрд кубометров, что позволяет включить весь поставляемый Россией объем газа.Напомним, что в 2024 году истекают существующие транзитные соглашения России и Украины. Не исключено, что в сложившейся военно-политической ситуации будет принято решение не продлевать соглашения о транзите газа через Украину, что будет угрожать энергетическим интересам той же Венгрии. В связи с этим венгерское правительство и рассматривает различные варианты транспортировки российского газа в страну.Ранее венгерское руководство заявляло, что страна не рассматривает прекращение поставок газа из России, так как не может обеспечить достаточные объемы данного ресурса за счет других источников.Действующее венгерское правительство всячески подчеркивает, что экономическое благополучие своих граждан и бизнеса для него имеют куда большее значение, чем идеологизированное противостояние других стран Евросоюза и НАТО России.Нет сомнений, что действия Будапешта выглядят куда более рациональными и оправданными с экономической точки зрения, чем позиция других государств Центральной и Восточной Европы, пренебрегших своими экономическими интересами ради политических амбиций США.