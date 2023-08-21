Военное обозрение
Войти Регистрация

Су-35: не так хорош, как хотелось бы?

24
Су-35: не так хорош, как хотелось бы?

Наверное, сразу стоит сказать: аргументы, о которых пойдет речь, они придуманы там. А то, что наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили – вот за это автор ответственности не несет, ибо придумано было не им. Источники дури, о которой мы будем говорить – они там, за морями.


«Aviation Magazines», «Naval Aviation News», «Drive», «National Interest», «1945» – в общем, вы поняли, надеюсь, откуда стабилизаторы растут. А то, что мы пытаемся дать со своей стороны этому оценку – а почему нет?

Умышленно почти ни слова про Су-57. Этого самолета нет, а вот когда он в натуре появится в строевых частях и начнет реально воевать – вот тогда и поговорим. Пока же это не более чем прототип. А значит, американцы правильно считают Су-35С самым продвинутым и опасным самолетом ВКС. И в случае чего, именно с этим самолетом придется иметь дело в воздухе не важно какого государства. Потому к Су-35 вполне понятное внимание.

Естественно, Су-35 в подметки не годится лучшему, но устаревшему в дым истребителю мира F-22 и не менее лучшему F-35. И в подтверждение данной концепции там было придумано несколько аргументов, по которым очень хотелось бы пройтись.

Аргумент №1. Су-35 – это модернизация Су-27, а потому с натягом поколение 4+


Отрицать то, что у Су-35 был предшественник глупо. Да, самолет не разработан «с нуля», как «Раптор», это так. Однако, если принять во внимание, что Су-27 был крайне удачным самолетом, то даже как его дальнейшее продолжение, Су-35 как минимум, машина не хуже.

Однако, если мы говорим о том, что отличает эти самолеты, то получается списочек еще тот:
- изменена геометрия планера, причем, это видно невооруженным глазом;
- если верить производителю (а с чего ему не верить), то изменен силовой набор с учетом эксплуатации Су-27;
- центровка самолета смещена в сторону хвоста;
- увеличен объем топливных баков;
- новые двигатели с изменяемым вектором тяги;
- новая авионика и БРЛС;
- определенные шаги по снижению ЭОП.

Здесь, конечно, каждый для себя сможет сам решить, сколько плюсиков надо добавить к четверке, два, три или четыре, чтобы охарактеризовать разницу между самолетами. Она настолько велика, что говорить о модернизации как-то не поворачивается язык.

Есть исторический пример: так вот ЛаГГ-3 «модернизировали» в Ла-5. Ну да, другое крыло, другой нос, другой двигатель, другая кабина, другой набор вооружения. Собственно, только хвостовая часть и осталась от первоначальной машины, но до сих пор некоторые «эксперты» всерьез говорят о том, что Ла-5 – это модификация ЛаГГ-3.


Но если так – то да, Су-35 — это модификация Су-27. Но, по сути, это совершенно другой самолет.


Аргумент №2. Двигатели АЛ-41Ф1С — это модернизация АЛ-31Ф, соответственно, на 4++ тянет едва ли и самолеты с такими двигателями не представляют значительной угрозы.


Не знаю, зачем это выдали бравые парни из Military Watch Magazine, какая им разница в этих плюсиках, я бы тут зашел немного с другой стороны.

Хорошо, Су-35 – не пятое поколение. Четвертое с плюсиками. И у него двигатель, разработанный на основе двигателя самолета чисто четвертого поколения. Но давайте посмотрим на пятое поколение, на «Раптор». У него что, двигатель с чистого листа разработали?


Да нет, Pratt & Whitney F119 – это весьма жестокая переборка старого доброго Pratt & Whitney F100, которого наштамповали более 7 тысяч и на котором до сих пор вполне прилично летают F-15 и F-16. И никто в США по этому поводу волос не рвет и не завывает, что «пятое поколение» двигателя – это модернизация движка родом из семидесятых годов прошлого века. И у нас тоже, это напрочь нормальное явление.

Но вот то, что наша модернизация 4+ обладает всеракурсным вектором тяги (16% в любой плоскости), а двигатель пятого поколения из США только вертикальным – ну вот это вопрос на обдумать.

Что касается самого АЛ-41Ф1С, то тут, конечно, интересно. Я бы обозвал его обезжиренной версией АЛ-41Ф1, который должен таскать Су-57. АЛ-41Ф1 – это вообще не следующая ступень от АЛ-31Ф, а смесь АЛ-31Ф и АЛ-41Ф, где АЛ-41Ф – это разработка для проекта МиГ 1.44.

То, что в цифрах наш двигатель на голову выше, чем изделие «Пратт и Уитни» - ну есть такое. Тут и мощность, и вектор тяги, все.

Да, буква «С» в АЛ-41Ф1С – это некое упрощение и удешевление, поскольку в отличие от исходного АЛ-41Ф1 у двигателя Су-35 старая электромеханическая система управления и тяга меньше на 500 кгс.

Но главное, наверное, что АЛ-41Ф1С по всем параметрам ничем не уступает двигателю «пятого поколения» из США. А в чем-то и превосходит.

Аргумент №3. БРЛС «Ирбис» совершенно не соответствует требованиям современности и не способен обеспечивать выполнение задач в воздушном бою.


Здесь наверчено много: и БРЛС «Ирбис» не может ставить помехи, и «Раптора» увидит с 20-30 км, когда будет уже поздно, и вообще, ПФАР – это не торт.

Отчасти да, «Ирбис», конечно, староват в сравнении с современными БРЛС с АФАР, но: пока что это самая мощная (20 кВт) БРЛС в мире вообще. С плюсами и минусами. Из плюсов вдвое больший, чем у АФАР угол обзора (120 градусов против 60) благодаря электрогидравлическому механизму доворота решетки, из минусов – АФАРы, конечно, видят дальше.


Постановка помех при помощи АФАР – уже говорили, так себе затея. Пока, по крайней мере. Теоретически да, вполне рабочая идея, практически – не для каждого самолета и пилота.

Что касается того, что «Ирбис» «не возьмет» F-22 и тот его расстреляет, как утку – очень сомнительно. Если мы примем, что ЭПР у «Раптора» где-то по расчетам 0,03 - 0,05 кв.м., то «Ирбис» может обнаружить такую цель с 80-100 км. Это достаточное расстояние для того, чтобы отреагировать соответствующим образом.

Да, «Раптор» увидит Су-35 с большего расстояния, здесь будет 120-150 км. И толку? Пускать ракеты с такой дистанции дело бессмысленное и беспощадное. Кроме того, запуск ракеты процесс, засекаемый бортовым комплексом обороны со всеми вытекающими последствиями. Да, собственно, у наших противников и нет пока ракет, способных работать на дальностях от 150 км.
Так что здесь такой оригинальный паритет: «Раптор» увидит «Сушку» раньше, но толку с этого немного, так как ракет, аналогичных нашей Р-37М у них пока нет. Су-35 увидит немного позже, и в итоге все перейдет к тривиальной схватке на средней дистанции.

И, кстати, когда мы говорим о средних дистанциях, то совершенно необязательно светить радаром и выдавать себя, ОЛС любого самолета может вести цель в передней полусфере километров с 50.

Конечно, то, что «Ирбис» берет свое за счет мощности, это костыли. Но АФАР – это вполне нормальная перспектива для этого самолета, как один из вариантов предстоящих модернизаций.

Позволю себе забежать вперед, ибо компания «Сухой» и, в частности, пресс-служба завода в Комсомольске-на-Амуре выдавало информацию о том, что к 2025 году пойдет в части модификация Су-35СМ, в которой как раз будет совершена революционная замена Н035 «Ирбис» на некое изделие «Ирбис-Е» с АФАР. А приятным бонусом будет монтаж дополнительных крыльевых радаров L-диапазона (как я понимаю – Н036 «Белка» из разработки по ПАК ФА), которые мало того, что обеспечат обзор задней полусферы, так еще смогут дополнительно отрабатывать как раз по малозаметным объектам в воздухе.

L-диапазон находится в области радиочастотного спектра от 1,0 до 2,0 ГГц с длинами волн 15-30 см, в то время как большинство малозаметных самолетов рассчитаны на уклонение от волн радаров X-диапазона.

Так что малозаметность и дальнобойная БРЛС – это, конечно, очень увесистая пара, но все решает комплекс. И тут мы перейдем к следующему аргументу, который еще более спорный, чем предыдущие.

Аргумент №4. Сверхманевренность – бесполезное дело в современном воздушном бою. Решает все малозаметность.


Вообще, конечно, от американцев ожидать чего-то другого – ну просто наивно. Концепция применения такая, что поделать.

Однако, малозаметность и шикарные радары, как я уже сказал – это половина дела. Здесь еще хорошо было бы иметь ракеты большой дальности и прекрасные комплексы обороны.

Малозаметность – это хорошо, но решать будет не она, а эффективная дальность пуска. Чем раньше будет запущена ракета, тем больше шансов, что ее обнаружат и начнут либо уходить, либо морочить голову ГСН самыми различными способами.

Просто вспомним последнее воздушное сражение между ВВС Индии и Пакистана. Почти пять десятков самолетов висели в воздухе, пускали ракеты и что? И ничего. Пока один безбашенный индийский пилот на МиГ-21 не порвал дистанцию и не пошел в атаку, ничего и не происходило. А так индус сбил F-16 и сам был сбит парой прикрытия. Но все это случилось тогда, когда дистанция перешла в разряд малых.

Вообще, то, что ракета может пролететь 200 км – это не главное. Просто пролететь – это одно, маневрируя, так как цель, представьте себе, может начать уклоняться – это другое. И любой маневр просто сжирает топливо, сокращая дальность полета ракеты. Не стоит забывать, что любая ракета – оружие, пока у нее работает двигатель. Тогда она летит, маневрирует, работает ГСН, корректируя курс и все прочее. А когда топливо все – и ракета практически ничем никому уже не угрожает.

И получается очень простой расклад: чем с меньшей дистанции от максимальной будет запущена ракета, тем у нее больше шансов добраться до самолета. Отсюда никаких пусков с 200, 150, 100 километров. Все та же боевая дистанция 20-50 км вне зависимости от того, какой ракетой стрелять – средней или большой дальности.

И здесь, с одной стороны, малозаметность хороша: ГСН с активным радиолокационным наведением, то есть, мини-радаром, может и «потерять» малозаметный самолет. С другой стороны, не АРЛГСН единой жив самолет. Есть другие варианты, с которыми и подход к уходу иной.

Сверхманевренность в ближнем воздушном бою весьма полезна. Возможность «сломать» траекторию полета ракеты само по себе полезно, плюс активно маневрирующий самолет может просто «измотать» ракету, которая в итоге выработает запас топлива и превратится в болванку.

Кстати, сами американцы в этом прекрасно убедились, когда схлестнули в учебных боях свой сверхманевренный самолетик Х-31 и проверенный боями F/A-18. 8 из 10 боев остались за Х-31, в арсенале которого была и «Кобра Пугачева», и «Мангуст».


Конечно, уйти от ракеты, которая взяла в захват цель, непросто. Но чем опять-таки быстрее летит ракета (а они все от 4М по скорости), тем ей сложнее маневрировать. Это физика, которую не отменить. И здесь сверхманевренность самолета может быть не менее полезна, чем малозаметность. По крайней мере, в плане полезности эти качества сопоставимы.

Аргумент №5. Су-35С не имеет ракет большой дальности, а значит…


Ничего это не значит, что бы там не говорили коллеги из Military Watch Magazine и 19fortyfive. Огромные двухступенчатые ракеты большой дальности хороши для работы ими по таким целям, как стратегический бомбардировщик, самолет ДРЛОиУ, воздушный танкер. Стрелять ими по маневренному истребителю или истребителю-бомбардировщику, тем более, малозаметному – идея так себе.

Зло состоит в том, что ракета своим хилым радарчиком точно не увидит цель с 200+ км, ей надо будет «светить» противника БРЛС самолета либо иметь (американский вариант) за спиной самолет ДРЛОиУ. И если второй вариант еще куда ни шло, А-50 с такой задачей тоже справляется, то вот целеуказание своей БРЛС… Ну так вообще по-рыцарски: «Мы вас изволили атаковать!».

Изначально для Су-35 не ставились такие боевые задачи, самолет, являясь продолжением Су-27, рассматривался сперва как «чистый» истребитель, который должен был иметь возможность довести до пункта приема металлолома любого противника в воздухе.

И для этого у Су-35 было все: ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1 и Р-27ЭП1, РВВ-СД, и ракеты ближнего боя Р-73.


Однако в 2020 году «пристрелочные» пуски Р-37 имели место, то есть, определенные работы в этом направлении велись. Более того, именно Р-37М в грядущей модификации Су-35СМ вроде бы как забронировано место в обойме вооружений. Но это отдельный разговор, однако, если мы говорим о некоей неполноценности истребителя из-за отсутствия ракет большой дальности (точнее, говорят там, за океаном), то стоило бы посмотреть на номенклатуру того же F-22. И убедиться своими глазами, что у «Раптора» тоже нет ракет большой дальности.

И ничего, никаких комплексов на этот счет.

Так что если пока в номенклатуре вооружения Су-35С нет ракет большой дальности, это говорит лишь о том, что если будет необходимость – ракеты появятся. Здесь вопрос в том, по кому их применять. Пока что, как показала практика СВО, самое страшное оружие Су-35С – это Х-31П и Х-58УШЭ, которые очень прилично проредили ряды украинских ПВО.

Аргумент №6. Без прицельного контейнера Су-35С не может считаться эффективным ударным самолетом.


Я бы на месте парней из MWM поехал бы и в реале проверил, насколько Су-35С плох, как ударный самолет.

Начнем с того, что в дополнение к Н035 «Ирбис» у Су-35 есть ОЛС-35, оптическо-лазерная станция, разработки и производства ОАО НПК «Системы прецизионного приборостроения». И там приборы строить умеют, особенно лазерные.


ОЛС-35 имеет инфракрасную и цифровую оптическую камеры, входящие в один оптический блок. В дополнение к ним там же имеется лазерный дальномер и подсветчик цели. Система смонтирована в носовой части Су-35, ее зона автосопровождения +/-90° по азимуту, — 15°/+60° по углу места. Воздушная цель размером с F-15 может быть обнаружена на дальности 90 км в задней полусфере или с 35 км – в передней. ОЛС-35 может сопровождать четыре воздушные цели одновременно, при этом не посылая никаких сигналов, которые могут предупредить их об облучении.

Единственным минусом ОЛС-35 является то, что система плохо смотрит «под себя», то есть, в нижней полусфере. Что в общем логично, так как система предназначена в первую очередь для работы по воздуху, а не по земле. Су-35 все-таки истребитель.

Однако с тех дистанций, которые заявлены разработчиком (до 35 км) ОЛС вполне может в «режиме тишины» отслеживать и давать целеуказание по наземным объектам. И, скажем так, этой дистанции в принципе достаточно для безопасного пуска ракет.

Но если посмотреть на работы, которые велись в этой области, то можно найти и подвесные контейнерные ОЛС, которые предназначены для работы в нижней полусфере. И разработки эти ведутся давно, единственное, чего пока не хватает, так это данных о результатах применения ОЛС-НТ, как называется контейнерная станция, разработанная в рамках проекта Т-220.




В целом, если потребуется перепрофилировать Су-35С для ударов по наземным объектам в полном объеме, это не вызовет особых проблем. Но вызовет удивление, потому что для этого у ВСК РФ есть Су-34, который сделает это намного лучше. Видимо, заокеанские эксперты это упустили.

Итого. Су-35 не корм для F-22?


Не корм. Увы для наших поклонников американского истребителя, но это так. Тут мое личное мнение, оспаривайте, как угодно, рассказывайте про модернизации F-22…

Я вам одно скажу: вот как модернизируют – тогда и поговорим. Да, фразочка так себе, но иначе никак. Ну не вижу я пока «Короля неба» в этом самолете, что тут не доказывай.

Да, «Раптор» просто шикарен на сверхзвуке в плане маневренности. У него великолепные разгонные характеристики. Но заплачено за это прожорливостью двигателей, да такой, что без двух здоровенных ПТБ боевой радиус вызывает просто здоровый смех. А с ПТБ как-то уже не смотрятся все эти внутренние отсеки для вооружений, сами понимаете, почему.


Малозаметность – да, очень сильно и полезно. Но откровенно кастрированный оборонительный комплекс и постоянные заморочи с ракетами – извините, как-то не по-королевски. Для самолета, который 20 лет мурыжат – ну да, можно и Су-57 вспомнить, но мы же на первое место не рвемся вроде как.

Сегодня расклад на рынке вооружений несколько изменился, но вот скажем вчера все дружно ахали от АФАРов. А покупали самолеты с ПФАР, поскольку они были дешевле, и дешевле намного.

Нам просто преподносят это, как то, что «Ирбис»-ПФАР – отсталость, вчерашний день в сравнении с БРЛС с АФАР, но ведь за счет своей мощности «Ирбис» может обеспечить обнаружение противника на таком же удалении, что и АФАР.

Да, как изделие «Ирбис» устарел, однако это не делает самолет чем-то отсталым и неспособным воевать с пятым поколением на равных. Учитывая, что у Су-35 доведенная до ума БКО, сверхманевренность и возможность «висеть» дольше и дальше.

В нашем мире физика одна для всех самолетов, и третьего, и пятого поколения. По крайней мере, пока антигравитацию не освоим.

Потому бес с ним, с «Раптором». Но если взять даже Су-57 и Су-35, в чем будет принципиальная разница? Да ни в чем! Невидимкой Су-57 не будет, это понятно. РЛС у него будет поболее, чем у Су-35, но опять же, кто мешает «Белку» на 35-й приспособить? Все равно те же Р-77-1 будут запускать с дистанции километров 50, а вместо разделения полотна РЛС на зоны для выполнения разных задач будет проще задействовать контейнеры с РЭБ-начинкой. Равный противник, особенно если держать в уме не самый роскошный набор вооружений «Раптора».

И это не очередной дурацкий «ура-патриотизм», это данность сегодняшнего дня. Су-35 просто роскошно проявил себя в небе Украины, это признают (что немаловажно) сами украинцы, что все, что у них падало не от ЗРК, было сбито именно Су-35. Кроме одного случая, когда идиот не сумел от «Шахеда» увернутся, но это уже клиника, на мой взгляд.

Появятся F-16 – это будет познавательно, если дойдет-таки до схваток, но на «Сокола» бы я не поставил даже десять гривен.

Некоторые «закосы» Су-35 типа ПФАРа объясняются весьма легко: налицо имелось устаревание парка истребителей ВВС, не подвергавшегося серьезной модернизации с советских времён. Модернизации Су-30 – это в основном экспортные варианты, благо, самолет охотно покупали именно страны, не находившиеся «на передке» авиационного строительства.

Все, что можно сказать о модернизациях – да, на откровенно уже старый Су-30 поставили-таки двигатель АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и получился Су-30СМ. Но это 2012 год. В 2021-м полетел Су-30СМ2, в который пошло все, что можно, от Су-35.


Модернизация Су-27 в Су-27М в целом таковой не являлась, поскольку в основном касалась расширения ударных возможностей самолета и номенклатуры вооружений, летные характеристики остались на прежнем уровне, да и что модернизировать у Су-27?

И с Су-35 получилось примерно так, как американцы устроили с программой модернизации программы F/A-18E/F, один в один. То есть, в рамках объявленной модернизации был создан практически новый самолет. У американцев получилось. У нас тоже.

Экономика и скорость – да, похоже, что Су-35 создавался в некоторой спешке, когда дошло, что самолет был нужен вчера. И потому на него пошло все, что было на тот момент «на руках». Но 35-й полетел, а вот работа дня завтрашнего, то есть, су-57, почему-то откровенно забуксовала.

Но это тема отдельного разговора, в целом же можно сколько угодно ставить плюсики после цифры «4» в плане поколения (да и само это деление на поколения весьма условное дело), но Су-35 является весьма непростым противником для любого самолета на той стороне мира, включая и F-22, и F-35. По крайней мере, его недостатки в комплектации нивелируются, зато поле для модернизаций такое, что «Раптору» и не снилось.

Вообще на фоне откровенно застрявшего Су-57 тема модернизаций Су-35С – это весьма благодатная почва, поскольку практически все наработки по теме ПАК ФА можно применить на этом самолете.
Автор:
Использованы фотографии:
pichold.ru, nyafoto.ru, airwar.ru, glav.su
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:17
    +3
    Вообще на фоне откровенно застрявшего Су-57 тема модернизаций Су-35С – это весьма благодатная почва

    Обсуждай не обсуждай тему современных истребителей, а СУ-35 это та лошадка которая есть и на которой придется пахать.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:54
      -2
      Все эти "их" доводы, являются нечистоплотной конкуренцией и ни чем иным.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 06:22
    +17
    Попытался прочитать, не смог…
    1. С точки зрения техники написан кромешный ужас. Текст нужно править с 1 абзаца.
    2. Техника не воюет 1 на 1. Воюют люди и армиями. Важно сколько заправщиков, ДРЛОиУ, самолетов РЭБ, истребителей, качество космической и наземной радиоразведки, качество работы штабов, инженеров и пилотов.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: ColdWind
      1. С точки зрения техники написан кромешный ужас.

      Опасаюсь , что "кромешный ужас" у Вас в голове . Статья автора - реакция на ура-патриотическую статью в американском журнале . Это ответы на ИХ тезисы о недостатках Су-35С . Причём ответы вполне здравые . Ведь он не армии сравнивал (как и американское издание) , а возражал оппонентам . И возражал вполне аргументированно .
      Цитата: ColdWind
      Текст нужно править с 1 абзаца.

      Ну так займитесь этим , напишите собственную статью со своими правками , возражениями и дополнениями , разверните тему шире - до уровня сравнения ВВС стран НАТО и ВКС РФ .
      Вот только сравнивая ВВС разных стран , не забывайте , что в реальных условиях и фактор ПВО будет во многом определяющим , и возможность ударов по аэродромам базирования , и применение ЯО , ибо если ВВС НАТО и ВКС России действительно столкнутся в воздушных боях , это сразу же приведёт к ядерной эскалации и ... многое сразу поменяется , и многим сразу станет не до воздушных баталий . Вы хоть понимаете , что на любой Ваш довод может быть контр-довод в плане развития подобного конфликта и вступления в игру новых факторов , которые расширят вариативность развития до бесконечности ?
      Цитата: ColdWind
      Важно сколько заправщиков, ДРЛОиУ, самолетов РЭБ,

      Это действительно важно . Вот только у наших тяжелых истребителей ОЧЕНЬ большой радиус боевого действия , сиречь - запас топлива на борту , причём во внутренних баках . На имеющихся ТВД им просто не нужны топливозаправщики . А если подвесят ещё и ПТБ , то и тому подавно .
      ДРЛОиУ у нас действительно - проблема . Но вот размещение в крыльях РЛС L-диапазона , это очень интересное решение , ибо работать они будут в диапазоне наземных РЛС дециметрового диапазона , а это - скрытность наблюдения . К тому же в войска уже пошли подвесные контейнеры с двухсторонними РЛС бокового обзора , а это уже хоть какая то компенсация малого количества самолётов ДРЛОиУ .
      Численность ... Для наших ВКС это тоже проблема , которая уже решается расширенными заказами авиатехники и формированием новых авиаполков . Думаю , что и имеющиеся полки будут доукомплектованы третьими , а если потребуется , то и четвёртыми эскадрильями .
      К тому же прямо сейчас идут испытания и доводка новой модификации Су-35СМ с РЛК , компонентами БРЭО и возможно ОЛС от Су-57 . В результате он получит всеракурсный обзор своим РЛК + крыльевые полотна РЛС ДМ-диапазона . Позже , думаю и все строевые Су-35С будут модернизированы до уровня СМ , а пока ждём 2025 г. когда в строевые полки начнут поступать Су-35СМ .
      Да и годовой выпуск Су-57 теперь выходит (уже на стапелях) на 24 самолёта в год . И это одновременно с продолжением выпуска Су-35С\СМ , Су-30СМ2 для Морской Авиации и Су-34М .
      А если всё же подтвердится информация о начале выпуска и закупок МиГ-35С (с этим пока не всё ясно , информация такая прошла , но первые машины смогут появиться не ранее конца 2024 г.) , то численность боевой авиации ВКС очень скоро серьёзно вырастет . Думаю , что как минимум она удвоится , а как оптимум - утроится .
      Цитата: ColdWind
      качество космической и наземной радиоразведки

      Сейчас РФ разворачивает свою новую орбитальную группировку . причём большое количество спутников давно произведены и ждут на складах своей очереди на запуск . К тому же англосаксы так усиленно подталкивали последние годы РФ и КНР к военному союзу , что не удивлюсь , если у наших штабов уже есть доступ к спутникам видовой (и не только) разведки КНР . а мы их , в свою очередь , подстраховываем своими средствами СПРН . Вы же понимаете , что на любую проблему надо смотреть комплексно ? Вот и совместные учения у нас зачастили .
      В целом же у нашей боевой авиации есть одна и главная проблема - её просто МАЛО .
      Но это уже решается .
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:26
    +3
    Су-35 – это модернизация Су-27, а потому с натягом поколение 4+
    Никогда не понимал подобных аргументов. Важен результат работы. а не путь его достижения. В конце концов модернизационный потенциал - один из важнейших характеристик любой техники и свидетельство правильности выбора концепции при разработке. Порой кроме констатации факта наличия прототипа и глубокомысленных замечаний о моральном устаревании (попробуй добейся объяснений, что имелось ввиду) предъявить критикантам нечего. С моей точки зрения, самолёт должен летать, иметь достойное БРЭО и вооружение и быть приспособлен к массовому выпуску в час Ч. А модная малозаметность будет востребована до следующего шага совершенствования средств обнаружения.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:40
      +1
      Цитата: ИВЗ
      С моей точки зрения, самолёт должен летать, иметь достойное БРЭО и вооружение и быть приспособлен к массовому выпуску в час Ч

      В нашем случае главной проблемой является именно малая численность боевой авиации ВС РФ , которой крайне недостаточно в условиях противостояния США и блоку НАТО . И те сокращения в авиастроительно отрасли , которые произошли несколько лет назад , когда было принято такое ... "странное" решение о сворачивании закупок , и что "Нам уже хватит" , озвученное "Гроссмейстером" в Комсомольске-на-Амуре . тогда и Су-34 хотели с производства снять , и закупки Су-35С и Су-30СМ сократили до критического уровня ... А ведь авиастроители тогда как раз только вышли на нормальный темп строительства боевых самолётов . Теперь поди локти кусают от собственной глупости , но заказы на закупки боевых самолётов наконец-то расширили и приняли таки решение о развёртывании новых авиаполков .
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 06:30
    +5
    Как то неубедительно звучит статейка
    .......................................
  5. Комментарий был удален.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 06:34
    0
    Смысл все это обсуждать, если основной противник Су-35 - это сейчас ПВО. Против современного ПВО самолет бессилен.
    Противорадарные ракеты летят не туда и способны поражать только технику 60-х годов прошлого века.
    Сверхманёвренность позволяет уйти максимум от одной ракеты. Если ракет две или три, то уйти от них невозможно.
    Ну и радар.... Обнаружить современные вражеские системы ПВО Су-35 не может из-за помех, которые они выставляют.
    Это не только наша проблема. Американские противорадарные ракеты тоже не эффективны.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:57
      +2
      У вас есть данные что Х-31П/ПД не эффективны? Поделитесь, то что HAARM шлак, по крайней мере те модификации, что в/на поставляют это известно, и их сбитые тушки не раз были показаны, а вот про Х-31 я ни разу не слышал что они ни о чём
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 08:50
        0

        Х-31П на улицах Киева. Потеряла цель
        1. KCA
          KCA Сегодня, 09:13
          0
          Интересно, а как прилегла без детонации БЧ и топлива, и не загорелась даже, на Армии 2023 шторм шэдоу показывали в виде клочков, а тут прям половина ракеты целая, ну про то что в случае потери цели происходит самоликвидация ракеты, и там полгода обломки собирать вы не знаете?
  7. Eug
    Eug Сегодня, 06:38
    +2
    Интересно, какое давление в гидроприводах Су-35? Если центровка сдвинута назад, т.е повышена степень статической неустойчивости, логично было бы перейти на 350 (если, конечно, под силу технологически). Тот же вопрос и по Су-57.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:15
      0
      Цитата: Eug
      Интересно, какое давление в гидроприводах Су-35? ...логично было бы перейти на 350

      Давления 250 Мпа для гидросистемы любого самолета вполне достаточно. Контрольная предполетная опрессовка - 60Мпа. Во время регламентных работ в ТЭЧ, конечно, опрессовывают бо́льшим давлением. Думаю, что давление в 350 Мпа - избыточно, а для Су-35 такого давления даже больше чем достаточно...
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:38
    +4
    А зачем вообще оправдываться. Самолеты в бой между собой не вступали. Теоретические "мерянья пипками" - это вообще "ловкость рук и никакого мошенства", потому что всегда можно придумать критерий, безоговорочно доказывающий преимущество одного над другим.
    Хотите пример? Пожалуйста.
    "Горбатый Запорожец", имеющий 4 колеса, 1 руль и 3 пассажирских места (+ 1 водительское) значительно лучше "Ролс-Ройс Фантом", имеющий те же 4 колеса, 1 руль и 3+1 места, по себестоимости доставки пассажиров (вне зависимости от их количества!!!, что является выдающимся достижением местного автопрома) значительно превосходит английскую, морально устаревшую из-за чрезмерного расхода бензина, машину. wassat good
  9. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 06:53
    -3
    Спасибо автору!

    Маневренность Су-35 предполагает включение в арсенал широкого спектра тактик - по уклонению от ракет.
    Полагаю, что это один из ключевых предметов подготовки наших лётчиков.
    Эти тактические приемы (а их наверное не меньше десяти) - "де факто": доп.комплекс продвинутого вооружения.
    Напротив, "Молнии" не имея такой маневренности, имеют более "бедных" летчиков в тактической выучке.

    Можно конечно-же и ихней малозаметности тоже напридумать тактик каких-то (они конечно-же есть),
    но их будет гораздо меньше, чем тактик при уклонении. И они будут гораздо проще (типа "летим в плохую погоду").
    Кроме того, выучка от уклонения - это не просто более продвинутые лётчики,
    это еще летчики принимающие очень быстрые решения.

    Вот тут, американские журналисты могут при сравнении.. хорошо так.. присесть в лужу.
    Другими словами, парадигма совершеннейшей авиатехники (коей они пытаются оперировать),
    может играть не всегда положительную роль в противостоянии.
    Понятно, что уровень совершенства техники - главная доминанта в противостояниях,
    но упускать свойства человека пока видимо все еще рано, даже без анализа комплексного использования ПВО, ВВС, ВКС.

    Возможно в системе "человек-машина" всё еще есть приличный резерв,
    и мне думается, как раз именно маневренность этот потенциал приближает к максимуму.
    Т.е. Су-35: 4++ самолета, и 4+ летчика,
    а F-35 может быть даже так: 5 у самолета, и 3+ у летчика.
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:27
    +4
    Сегодня расклад на рынке вооружений несколько изменился, но вот скажем вчера все дружно ахали от АФАРов. А покупали самолеты с ПФАР, поскольку они были дешевле, и дешевле намного.

    Кто покупал?
    Все современные зарубежные истребители развитых стран имеют АФАР...
  11. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 08:00
    +4
    Наверное, сразу стоит сказать: аргументы, о которых пойдет речь, они придуманы там. А то, что наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили – вот за это автор ответственности не несет, ибо придумано было не им. Источники дури, о которой мы будем говорить – они там, за морями.

    Там, за морями, конечно много всяких "источников", но в данном случае вся полемика придумана самим автором, притом очень топорно.
    Аргумент №1. Су-35 – это модернизация Су-27, а потому с натягом поколение 4+

    Что автор тут пытается опровергнуть, непонятно, именно так позиционирует самолет производитель ведущее производственное предприятие Авиационной холдинговой компании "Сухой", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, до 2013 года - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина, КнААПО.
    Открываем сайт производителя - https://web.archive.org/web/20180603154308/http://www.knaapo.ru/products/su-35/
    Читаем.
    Су-35 - это глубокая модернизация Су-27 с целью значительного повышения эффективности его боевого применения по воздушным, наземным и морским целям.

    Аргумент №2. Двигатели АЛ-41Ф1С — это модернизация АЛ-31Ф, соответственно, на 4++ тянет едва ли и самолеты с такими двигателями не представляют значительной угрозы.

    Открываем упомянутый автором Military Watch Magazine - https://militarywatchmagazine.com/article/su35-vs-su27-ten-top-improvements, статья от 3 августа сего года.
    Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой лежит в основе того, что сделало Су-35 истребителем, намного превосходящим исходный Су-27....Характеристики двигателя являются одними из самых высоких в мире для истребителей до пятого поколения, а его срок службы и потребности в обслуживании очень значительно улучшены по сравнению с АЛ-31, который в свое время уже был лидером отрасли. С тягой 142,2 кН ​​двигатель на 16 процентов мощнее своего предшественника, что позволяет Су-35 поддерживать одни из самых конкурентоспособных летных характеристик в мире даже при очень больших нагрузках.

    И что тут опровергать?
    Аргумент №3. БРЛС «Ирбис» совершенно не соответствует требованиям современности и не способен обеспечивать выполнение задач в воздушном бою.

    Air Force Technology - https://www.airforce-technology.com/projects/su-35/
    Многорежимная РЛС с фазированной антенной решеткой Х-диапазона «Ирбис-Э» поставлена ​​Научно-исследовательским институтом приборостроения имени Тихомирова (НИИП), расположенным в Жуковском. «Ирбис-Э» — высокоэффективная РЛС, разработанная для самолета Су-35.

    Радар может обнаруживать малозаметные и малозаметные самолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты с площадью радиолокационного сечения 0,01 м² на дальности до 90 км. Режимы радара включают режимы «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-море», картирование, доплеровский луч и режимы радара с синтезированной апертурой. Он может обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей с площадью радиолокационного сечения (ЭПР) 3 м² на дальности 400 км в режиме отслеживания во время сканирования.

    Остальные аргУменты - точно такие же.
    Кто интересуется, можно еще тут почитать - https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-su-35-fighter-the-only-thing-you-need-know-21624.
    Статья начинается так
    The Su-35 may be the best jet-age dogfighter ever made.

    Су-35 может быть лучшим из когда-либо созданных истребителей реактивного века.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: Frettaskyrandi

      The Su-35 may be the best jet-age dogfighter ever made.


      Су-35 может быть лучшим из когда-либо созданных истребителей реактивного века.

      Ваш перевод не совсем корректен, dogfighter переводится не вообще "истребитель", а истребитель для "собачьей свалки", где если не всё, то очень многое решает маневренность. Западная же концепция истребителя состоит в том, что "собачья свалка" это крайний и совершенно нетипичный способ применения истребителя, а в норме истребитель сам заметил противника издали, или получил целеуказание от самолета ДРЛОУ, запустил ракету, и ушел. А противник так до конца и останется в непонятках, откуда он огреб. Имрнно поэтому F-35 считают пригодным для роли завоевания господства в воздухе, хотя в "собачьей свалке" ему вообще не светит, от слова "совсем".
      И, кстати, глава укроВВС недавно жаловался именно на применение Су-35 по западной концепции: пока их Миг-29 только взлетает и о воздушной обстановке ни сном ни духом, Су-35 уже берет его на сопровождение.
  12. RVlad
    RVlad Сегодня, 08:26
    +1
    Эта статья - какой-то «словесный понос», полная шизофрения мозга. Больше статьи этого «клоуна» даже просматривать не буду . Что происходит на этом сайте? Зачем публикуются подобные опусы? Почему нельзя опубликовать, пусть не глубокую, но грамотную статью, обзор и т.п.? Для кого это?
  13. Наган
    Наган Сегодня, 08:31
    0
    любая ракета – оружие, пока у нее работает двигатель.
    ЕМНИП, примерно половину радиуса зоны поражения (около 30 км, кто хочет точнее - ищите сами) ракеты 5В27Д комплекса С-125 пролетали по инерции, с полностью выработанным топливом. И при этом вполне себе могли маневрировать, потому что аэродинамику никто не отменял.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:32
    -2
    Су-35: не так хорош, как хотелось бы

    Ответ на вопрос в результатах "лунной миссии" и в продукции автоваза
  15. Igor K_2
    Igor K_2 Сегодня, 08:34
    0
    А вот дальнобойные ракеты воздух-воздух нужны, именно для работы по самолётам ДРЛО и У.
  16. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:10
    0
    Имхо.
    Автор взял какихто странных малоизвестных инет - сми , усиленно пропихиваемых в последнее время как "западные екперды", и чтото там с ними спорит.
    Причем "наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили .." - ни одного примера.

    выходит - это борьба с ветряными мельницами.

    Реальнные данные самолетов все равно засекречены, так что что спорить то? Мог бы привести хотябы открытые данные о дальности обнаружения, радиусе разворота, времени форсажа и т.п, но... и этого нет...
  17. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 09:14
    0
    13 мая 2023 года один Су-35 был сбит в посëлке Сурецкий Муравей (Брянская область), находясь в составе авиагруппы с истребителем-бомбардировщиком Су-34 и двумя вертолетами Ми-8 ВКС России (остальные воздушные суда также предположительно были сбиты; все члены экипажей погибли). Кто сбил не понятно