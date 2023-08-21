Су-35: не так хорош, как хотелось бы?

Наверное, сразу стоит сказать: аргументы, о которых пойдет речь, они придуманы там. А то, что наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили – вот за это автор ответственности не несет, ибо придумано было не им. Источники дури, о которой мы будем говорить – они там, за морями.
«Aviation Magazines», «Naval Aviation News», «Drive», «National Interest», «1945» – в общем, вы поняли, надеюсь, откуда стабилизаторы растут. А то, что мы пытаемся дать со своей стороны этому оценку – а почему нет?
Умышленно почти ни слова про Су-57. Этого самолета нет, а вот когда он в натуре появится в строевых частях и начнет реально воевать – вот тогда и поговорим. Пока же это не более чем прототип. А значит, американцы правильно считают Су-35С самым продвинутым и опасным самолетом ВКС. И в случае чего, именно с этим самолетом придется иметь дело в воздухе не важно какого государства. Потому к Су-35 вполне понятное внимание.
Естественно, Су-35 в подметки не годится лучшему, но устаревшему в дым истребителю мира F-22 и не менее лучшему F-35. И в подтверждение данной концепции там было придумано несколько аргументов, по которым очень хотелось бы пройтись.
Аргумент №1. Су-35 – это модернизация Су-27, а потому с натягом поколение 4+
Отрицать то, что у Су-35 был предшественник глупо. Да, самолет не разработан «с нуля», как «Раптор», это так. Однако, если принять во внимание, что Су-27 был крайне удачным самолетом, то даже как его дальнейшее продолжение, Су-35 как минимум, машина не хуже.
Однако, если мы говорим о том, что отличает эти самолеты, то получается списочек еще тот:
- изменена геометрия планера, причем, это видно невооруженным глазом;
- если верить производителю (а с чего ему не верить), то изменен силовой набор с учетом эксплуатации Су-27;
- центровка самолета смещена в сторону хвоста;
- увеличен объем топливных баков;
- новые двигатели с изменяемым вектором тяги;
- новая авионика и БРЛС;
- определенные шаги по снижению ЭОП.
Здесь, конечно, каждый для себя сможет сам решить, сколько плюсиков надо добавить к четверке, два, три или четыре, чтобы охарактеризовать разницу между самолетами. Она настолько велика, что говорить о модернизации как-то не поворачивается язык.
Есть исторический пример: так вот ЛаГГ-3 «модернизировали» в Ла-5. Ну да, другое крыло, другой нос, другой двигатель, другая кабина, другой набор вооружения. Собственно, только хвостовая часть и осталась от первоначальной машины, но до сих пор некоторые «эксперты» всерьез говорят о том, что Ла-5 – это модификация ЛаГГ-3.
Но если так – то да, Су-35 — это модификация Су-27. Но, по сути, это совершенно другой самолет.
Аргумент №2. Двигатели АЛ-41Ф1С — это модернизация АЛ-31Ф, соответственно, на 4++ тянет едва ли и самолеты с такими двигателями не представляют значительной угрозы.
Не знаю, зачем это выдали бравые парни из Military Watch Magazine, какая им разница в этих плюсиках, я бы тут зашел немного с другой стороны.
Хорошо, Су-35 – не пятое поколение. Четвертое с плюсиками. И у него двигатель, разработанный на основе двигателя самолета чисто четвертого поколения. Но давайте посмотрим на пятое поколение, на «Раптор». У него что, двигатель с чистого листа разработали?
Да нет, Pratt & Whitney F119 – это весьма жестокая переборка старого доброго Pratt & Whitney F100, которого наштамповали более 7 тысяч и на котором до сих пор вполне прилично летают F-15 и F-16. И никто в США по этому поводу волос не рвет и не завывает, что «пятое поколение» двигателя – это модернизация движка родом из семидесятых годов прошлого века. И у нас тоже, это напрочь нормальное явление.
Но вот то, что наша модернизация 4+ обладает всеракурсным вектором тяги (16% в любой плоскости), а двигатель пятого поколения из США только вертикальным – ну вот это вопрос на обдумать.
Что касается самого АЛ-41Ф1С, то тут, конечно, интересно. Я бы обозвал его обезжиренной версией АЛ-41Ф1, который должен таскать Су-57. АЛ-41Ф1 – это вообще не следующая ступень от АЛ-31Ф, а смесь АЛ-31Ф и АЛ-41Ф, где АЛ-41Ф – это разработка для проекта МиГ 1.44.
То, что в цифрах наш двигатель на голову выше, чем изделие «Пратт и Уитни» - ну есть такое. Тут и мощность, и вектор тяги, все.
Да, буква «С» в АЛ-41Ф1С – это некое упрощение и удешевление, поскольку в отличие от исходного АЛ-41Ф1 у двигателя Су-35 старая электромеханическая система управления и тяга меньше на 500 кгс.
Но главное, наверное, что АЛ-41Ф1С по всем параметрам ничем не уступает двигателю «пятого поколения» из США. А в чем-то и превосходит.
Аргумент №3. БРЛС «Ирбис» совершенно не соответствует требованиям современности и не способен обеспечивать выполнение задач в воздушном бою.
Здесь наверчено много: и БРЛС «Ирбис» не может ставить помехи, и «Раптора» увидит с 20-30 км, когда будет уже поздно, и вообще, ПФАР – это не торт.
Отчасти да, «Ирбис», конечно, староват в сравнении с современными БРЛС с АФАР, но: пока что это самая мощная (20 кВт) БРЛС в мире вообще. С плюсами и минусами. Из плюсов вдвое больший, чем у АФАР угол обзора (120 градусов против 60) благодаря электрогидравлическому механизму доворота решетки, из минусов – АФАРы, конечно, видят дальше.
Постановка помех при помощи АФАР – уже говорили, так себе затея. Пока, по крайней мере. Теоретически да, вполне рабочая идея, практически – не для каждого самолета и пилота.
Что касается того, что «Ирбис» «не возьмет» F-22 и тот его расстреляет, как утку – очень сомнительно. Если мы примем, что ЭПР у «Раптора» где-то по расчетам 0,03 - 0,05 кв.м., то «Ирбис» может обнаружить такую цель с 80-100 км. Это достаточное расстояние для того, чтобы отреагировать соответствующим образом.
Да, «Раптор» увидит Су-35 с большего расстояния, здесь будет 120-150 км. И толку? Пускать ракеты с такой дистанции дело бессмысленное и беспощадное. Кроме того, запуск ракеты процесс, засекаемый бортовым комплексом обороны со всеми вытекающими последствиями. Да, собственно, у наших противников и нет пока ракет, способных работать на дальностях от 150 км.
Так что здесь такой оригинальный паритет: «Раптор» увидит «Сушку» раньше, но толку с этого немного, так как ракет, аналогичных нашей Р-37М у них пока нет. Су-35 увидит немного позже, и в итоге все перейдет к тривиальной схватке на средней дистанции.
И, кстати, когда мы говорим о средних дистанциях, то совершенно необязательно светить радаром и выдавать себя, ОЛС любого самолета может вести цель в передней полусфере километров с 50.
Конечно, то, что «Ирбис» берет свое за счет мощности, это костыли. Но АФАР – это вполне нормальная перспектива для этого самолета, как один из вариантов предстоящих модернизаций.
Позволю себе забежать вперед, ибо компания «Сухой» и, в частности, пресс-служба завода в Комсомольске-на-Амуре выдавало информацию о том, что к 2025 году пойдет в части модификация Су-35СМ, в которой как раз будет совершена революционная замена Н035 «Ирбис» на некое изделие «Ирбис-Е» с АФАР. А приятным бонусом будет монтаж дополнительных крыльевых радаров L-диапазона (как я понимаю – Н036 «Белка» из разработки по ПАК ФА), которые мало того, что обеспечат обзор задней полусферы, так еще смогут дополнительно отрабатывать как раз по малозаметным объектам в воздухе.
L-диапазон находится в области радиочастотного спектра от 1,0 до 2,0 ГГц с длинами волн 15-30 см, в то время как большинство малозаметных самолетов рассчитаны на уклонение от волн радаров X-диапазона.
Так что малозаметность и дальнобойная БРЛС – это, конечно, очень увесистая пара, но все решает комплекс. И тут мы перейдем к следующему аргументу, который еще более спорный, чем предыдущие.
Аргумент №4. Сверхманевренность – бесполезное дело в современном воздушном бою. Решает все малозаметность.
Вообще, конечно, от американцев ожидать чего-то другого – ну просто наивно. Концепция применения такая, что поделать.
Однако, малозаметность и шикарные радары, как я уже сказал – это половина дела. Здесь еще хорошо было бы иметь ракеты большой дальности и прекрасные комплексы обороны.
Малозаметность – это хорошо, но решать будет не она, а эффективная дальность пуска. Чем раньше будет запущена ракета, тем больше шансов, что ее обнаружат и начнут либо уходить, либо морочить голову ГСН самыми различными способами.
Просто вспомним последнее воздушное сражение между ВВС Индии и Пакистана. Почти пять десятков самолетов висели в воздухе, пускали ракеты и что? И ничего. Пока один безбашенный индийский пилот на МиГ-21 не порвал дистанцию и не пошел в атаку, ничего и не происходило. А так индус сбил F-16 и сам был сбит парой прикрытия. Но все это случилось тогда, когда дистанция перешла в разряд малых.
Вообще, то, что ракета может пролететь 200 км – это не главное. Просто пролететь – это одно, маневрируя, так как цель, представьте себе, может начать уклоняться – это другое. И любой маневр просто сжирает топливо, сокращая дальность полета ракеты. Не стоит забывать, что любая ракета – оружие, пока у нее работает двигатель. Тогда она летит, маневрирует, работает ГСН, корректируя курс и все прочее. А когда топливо все – и ракета практически ничем никому уже не угрожает.
И получается очень простой расклад: чем с меньшей дистанции от максимальной будет запущена ракета, тем у нее больше шансов добраться до самолета. Отсюда никаких пусков с 200, 150, 100 километров. Все та же боевая дистанция 20-50 км вне зависимости от того, какой ракетой стрелять – средней или большой дальности.
И здесь, с одной стороны, малозаметность хороша: ГСН с активным радиолокационным наведением, то есть, мини-радаром, может и «потерять» малозаметный самолет. С другой стороны, не АРЛГСН единой жив самолет. Есть другие варианты, с которыми и подход к уходу иной.
Сверхманевренность в ближнем воздушном бою весьма полезна. Возможность «сломать» траекторию полета ракеты само по себе полезно, плюс активно маневрирующий самолет может просто «измотать» ракету, которая в итоге выработает запас топлива и превратится в болванку.
Кстати, сами американцы в этом прекрасно убедились, когда схлестнули в учебных боях свой сверхманевренный самолетик Х-31 и проверенный боями F/A-18. 8 из 10 боев остались за Х-31, в арсенале которого была и «Кобра Пугачева», и «Мангуст».
Конечно, уйти от ракеты, которая взяла в захват цель, непросто. Но чем опять-таки быстрее летит ракета (а они все от 4М по скорости), тем ей сложнее маневрировать. Это физика, которую не отменить. И здесь сверхманевренность самолета может быть не менее полезна, чем малозаметность. По крайней мере, в плане полезности эти качества сопоставимы.
Аргумент №5. Су-35С не имеет ракет большой дальности, а значит…
Ничего это не значит, что бы там не говорили коллеги из Military Watch Magazine и 19fortyfive. Огромные двухступенчатые ракеты большой дальности хороши для работы ими по таким целям, как стратегический бомбардировщик, самолет ДРЛОиУ, воздушный танкер. Стрелять ими по маневренному истребителю или истребителю-бомбардировщику, тем более, малозаметному – идея так себе.
Зло состоит в том, что ракета своим хилым радарчиком точно не увидит цель с 200+ км, ей надо будет «светить» противника БРЛС самолета либо иметь (американский вариант) за спиной самолет ДРЛОиУ. И если второй вариант еще куда ни шло, А-50 с такой задачей тоже справляется, то вот целеуказание своей БРЛС… Ну так вообще по-рыцарски: «Мы вас изволили атаковать!».
Изначально для Су-35 не ставились такие боевые задачи, самолет, являясь продолжением Су-27, рассматривался сперва как «чистый» истребитель, который должен был иметь возможность довести до пункта приема металлолома любого противника в воздухе.
И для этого у Су-35 было все: ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1 и Р-27ЭП1, РВВ-СД, и ракеты ближнего боя Р-73.
Однако в 2020 году «пристрелочные» пуски Р-37 имели место, то есть, определенные работы в этом направлении велись. Более того, именно Р-37М в грядущей модификации Су-35СМ вроде бы как забронировано место в обойме вооружений. Но это отдельный разговор, однако, если мы говорим о некоей неполноценности истребителя из-за отсутствия ракет большой дальности (точнее, говорят там, за океаном), то стоило бы посмотреть на номенклатуру того же F-22. И убедиться своими глазами, что у «Раптора» тоже нет ракет большой дальности.
И ничего, никаких комплексов на этот счет.
Так что если пока в номенклатуре вооружения Су-35С нет ракет большой дальности, это говорит лишь о том, что если будет необходимость – ракеты появятся. Здесь вопрос в том, по кому их применять. Пока что, как показала практика СВО, самое страшное оружие Су-35С – это Х-31П и Х-58УШЭ, которые очень прилично проредили ряды украинских ПВО.
Аргумент №6. Без прицельного контейнера Су-35С не может считаться эффективным ударным самолетом.
Я бы на месте парней из MWM поехал бы и в реале проверил, насколько Су-35С плох, как ударный самолет.
Начнем с того, что в дополнение к Н035 «Ирбис» у Су-35 есть ОЛС-35, оптическо-лазерная станция, разработки и производства ОАО НПК «Системы прецизионного приборостроения». И там приборы строить умеют, особенно лазерные.
ОЛС-35 имеет инфракрасную и цифровую оптическую камеры, входящие в один оптический блок. В дополнение к ним там же имеется лазерный дальномер и подсветчик цели. Система смонтирована в носовой части Су-35, ее зона автосопровождения +/-90° по азимуту, — 15°/+60° по углу места. Воздушная цель размером с F-15 может быть обнаружена на дальности 90 км в задней полусфере или с 35 км – в передней. ОЛС-35 может сопровождать четыре воздушные цели одновременно, при этом не посылая никаких сигналов, которые могут предупредить их об облучении.
Единственным минусом ОЛС-35 является то, что система плохо смотрит «под себя», то есть, в нижней полусфере. Что в общем логично, так как система предназначена в первую очередь для работы по воздуху, а не по земле. Су-35 все-таки истребитель.
Однако с тех дистанций, которые заявлены разработчиком (до 35 км) ОЛС вполне может в «режиме тишины» отслеживать и давать целеуказание по наземным объектам. И, скажем так, этой дистанции в принципе достаточно для безопасного пуска ракет.
Но если посмотреть на работы, которые велись в этой области, то можно найти и подвесные контейнерные ОЛС, которые предназначены для работы в нижней полусфере. И разработки эти ведутся давно, единственное, чего пока не хватает, так это данных о результатах применения ОЛС-НТ, как называется контейнерная станция, разработанная в рамках проекта Т-220.
В целом, если потребуется перепрофилировать Су-35С для ударов по наземным объектам в полном объеме, это не вызовет особых проблем. Но вызовет удивление, потому что для этого у ВСК РФ есть Су-34, который сделает это намного лучше. Видимо, заокеанские эксперты это упустили.
Итого. Су-35 не корм для F-22?
Не корм. Увы для наших поклонников американского истребителя, но это так. Тут мое личное мнение, оспаривайте, как угодно, рассказывайте про модернизации F-22…
Я вам одно скажу: вот как модернизируют – тогда и поговорим. Да, фразочка так себе, но иначе никак. Ну не вижу я пока «Короля неба» в этом самолете, что тут не доказывай.
Да, «Раптор» просто шикарен на сверхзвуке в плане маневренности. У него великолепные разгонные характеристики. Но заплачено за это прожорливостью двигателей, да такой, что без двух здоровенных ПТБ боевой радиус вызывает просто здоровый смех. А с ПТБ как-то уже не смотрятся все эти внутренние отсеки для вооружений, сами понимаете, почему.
Малозаметность – да, очень сильно и полезно. Но откровенно кастрированный оборонительный комплекс и постоянные заморочи с ракетами – извините, как-то не по-королевски. Для самолета, который 20 лет мурыжат – ну да, можно и Су-57 вспомнить, но мы же на первое место не рвемся вроде как.
Сегодня расклад на рынке вооружений несколько изменился, но вот скажем вчера все дружно ахали от АФАРов. А покупали самолеты с ПФАР, поскольку они были дешевле, и дешевле намного.
Нам просто преподносят это, как то, что «Ирбис»-ПФАР – отсталость, вчерашний день в сравнении с БРЛС с АФАР, но ведь за счет своей мощности «Ирбис» может обеспечить обнаружение противника на таком же удалении, что и АФАР.
Да, как изделие «Ирбис» устарел, однако это не делает самолет чем-то отсталым и неспособным воевать с пятым поколением на равных. Учитывая, что у Су-35 доведенная до ума БКО, сверхманевренность и возможность «висеть» дольше и дальше.
В нашем мире физика одна для всех самолетов, и третьего, и пятого поколения. По крайней мере, пока антигравитацию не освоим.
Потому бес с ним, с «Раптором». Но если взять даже Су-57 и Су-35, в чем будет принципиальная разница? Да ни в чем! Невидимкой Су-57 не будет, это понятно. РЛС у него будет поболее, чем у Су-35, но опять же, кто мешает «Белку» на 35-й приспособить? Все равно те же Р-77-1 будут запускать с дистанции километров 50, а вместо разделения полотна РЛС на зоны для выполнения разных задач будет проще задействовать контейнеры с РЭБ-начинкой. Равный противник, особенно если держать в уме не самый роскошный набор вооружений «Раптора».
И это не очередной дурацкий «ура-патриотизм», это данность сегодняшнего дня. Су-35 просто роскошно проявил себя в небе Украины, это признают (что немаловажно) сами украинцы, что все, что у них падало не от ЗРК, было сбито именно Су-35. Кроме одного случая, когда идиот не сумел от «Шахеда» увернутся, но это уже клиника, на мой взгляд.
Появятся F-16 – это будет познавательно, если дойдет-таки до схваток, но на «Сокола» бы я не поставил даже десять гривен.
Некоторые «закосы» Су-35 типа ПФАРа объясняются весьма легко: налицо имелось устаревание парка истребителей ВВС, не подвергавшегося серьезной модернизации с советских времён. Модернизации Су-30 – это в основном экспортные варианты, благо, самолет охотно покупали именно страны, не находившиеся «на передке» авиационного строительства.
Все, что можно сказать о модернизациях – да, на откровенно уже старый Су-30 поставили-таки двигатель АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и получился Су-30СМ. Но это 2012 год. В 2021-м полетел Су-30СМ2, в который пошло все, что можно, от Су-35.
Модернизация Су-27 в Су-27М в целом таковой не являлась, поскольку в основном касалась расширения ударных возможностей самолета и номенклатуры вооружений, летные характеристики остались на прежнем уровне, да и что модернизировать у Су-27?
И с Су-35 получилось примерно так, как американцы устроили с программой модернизации программы F/A-18E/F, один в один. То есть, в рамках объявленной модернизации был создан практически новый самолет. У американцев получилось. У нас тоже.
Экономика и скорость – да, похоже, что Су-35 создавался в некоторой спешке, когда дошло, что самолет был нужен вчера. И потому на него пошло все, что было на тот момент «на руках». Но 35-й полетел, а вот работа дня завтрашнего, то есть, су-57, почему-то откровенно забуксовала.
Но это тема отдельного разговора, в целом же можно сколько угодно ставить плюсики после цифры «4» в плане поколения (да и само это деление на поколения весьма условное дело), но Су-35 является весьма непростым противником для любого самолета на той стороне мира, включая и F-22, и F-35. По крайней мере, его недостатки в комплектации нивелируются, зато поле для модернизаций такое, что «Раптору» и не снилось.
Вообще на фоне откровенно застрявшего Су-57 тема модернизаций Су-35С – это весьма благодатная почва, поскольку практически все наработки по теме ПАК ФА можно применить на этом самолете.