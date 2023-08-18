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Немецкий концерн Rheinmetall запустил производство БМП Lynx KF41 на совместном предприятии в Венгрии

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Немецкий концерн Rheinmetall запустил производство БМП Lynx KF41 на совместном предприятии в Венгрии

Немецкий концерн Rheinmetall открыл завод по производству бронетехники в Венгрии. На предприятии в Залаэгерсеге будет развернуто производство боевых машин пехоты Lynx. Об этом говорится в сообщении концерна.


Немецкий концерн провел официальную церемонию открытия нового производства, на ней присутствовали глава концерна Армин Паппергер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий. На заводе будет вестись полноценное производство бронетехники, башни и отдельные элементы конструкции венгры собирают с января этого года.

Мы гордимся тем, что являемся частью растущего промышленного сообщества в Залаэгерсег (...). Сотни людей работают вместе здесь, в Залаэгерсегу, над производством первоклассных военных систем для венгерских вооруженных сил, а также для экспортных заказчиков

- заявил Паппергер.

Венгрия является первой страной, заказавшей немецкие БМП KF41 Lynx, о заключении контракта между Rheinmetall и Министерством обороны Венгрии на поставку БМП KF41 Lynx сообщалось в 2020 году. Контракт подразумевал поставку 218 новых БМП Lynx KF41, из которых 46 бронемашин Будапешт получает о немцев, а остальные 172 машины собирает самостоятельно на совместном предприятии, построенном на территории страны. Кроме того, соглашение подразумевает поставку девяти БРЭМ Buffalo на шасси танка Leopard 2, тренажеров, а также запасных частей, боеприпасов и 16 грузовиков.

Первые БМП KF41 Lynx венгерское Минобороны получило в октябре прошлого года. В версии для венгерской армии боевая машина в дополнение к 35-мм автоматическому орудию получила дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм, разработанный для установки на грузовики. Кроме того, все машины первой серии оснащены комплексами активной защиты производства Rheinmetall, также на башне установлена система быстрого задымления/маскировки ROSY. Ранее сообщалось, что венгерские KF41 Lynx получат обитаемую башню с 30-мм пушкой. Вместимость БМП KF41 составляет 12 человек - три члена экипажа и девять десантников.
Использованы фотографии:
Rheinmetall
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:20
    -7
    Вот там в Венгрии немцы и будут собирать эти бмпшки для всук а мы ничегошеньки сделать не сможем.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 19:21
    0
    Что, и Орбан решил немного набить казну за счет войны?! Рейнметалл не для своих ведь нужд выпуск расширяет?
    Получается, как во время ВОВ, вновь, по примеру антисоветсвкой, германская коалиция сколачивается
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:23
    +1
    Вот соберут венгры для сэбэ 172 КF 41 , а дальше что .Своё что то замутят?
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:54
    0
    Чтобы они там не собрали, главный вопрос - а кто это теперь купит??? Они свою технику уже продемонстрировали в бою, горит синим пламенем. Запад все последние годы делал ставку на технологическое совершенство техники, что в свою очередь увеличивало ее стоимость. Сегодня уже очевидно, что против лома (Ланцета) нет приема. А через пять лет на смену нынешнему Ланцету придут более опасные дроны, которые будут жечь эти немецкие сараи...
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:59
    0
    Lynx...
    Сейчас в России автозапчасти такие продвигают. Но вроде китайские.
    Или китайцы уже и Рейнметалл под себя подминают?