Немецкий концерн Rheinmetall запустил производство БМП Lynx KF41 на совместном предприятии в Венгрии

Мы гордимся тем, что являемся частью растущего промышленного сообщества в Залаэгерсег (...). Сотни людей работают вместе здесь, в Залаэгерсегу, над производством первоклассных военных систем для венгерских вооруженных сил, а также для экспортных заказчиков

Немецкий концерн Rheinmetall открыл завод по производству бронетехники в Венгрии. На предприятии в Залаэгерсеге будет развернуто производство боевых машин пехоты Lynx. Об этом говорится в сообщении концерна.Немецкий концерн провел официальную церемонию открытия нового производства, на ней присутствовали глава концерна Армин Паппергер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий. На заводе будет вестись полноценное производство бронетехники, башни и отдельные элементы конструкции венгры собирают с января этого года.- заявил Паппергер.Венгрия является первой страной, заказавшей немецкие БМП KF41 Lynx, о заключении контракта между Rheinmetall и Министерством обороны Венгрии на поставку БМП KF41 Lynx сообщалось в 2020 году. Контракт подразумевал поставку 218 новых БМП Lynx KF41, из которых 46 бронемашин Будапешт получает о немцев, а остальные 172 машины собирает самостоятельно на совместном предприятии, построенном на территории страны. Кроме того, соглашение подразумевает поставку девяти БРЭМ Buffalo на шасси танка Leopard 2, тренажеров, а также запасных частей, боеприпасов и 16 грузовиков.Первые БМП KF41 Lynx венгерское Минобороны получило в октябре прошлого года. В версии для венгерской армии боевая машина в дополнение к 35-мм автоматическому орудию получила дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм, разработанный для установки на грузовики. Кроме того, все машины первой серии оснащены комплексами активной защиты производства Rheinmetall, также на башне установлена система быстрого задымления/маскировки ROSY. Ранее сообщалось, что венгерские KF41 Lynx получат обитаемую башню с 30-мм пушкой. Вместимость БМП KF41 составляет 12 человек - три члена экипажа и девять десантников.