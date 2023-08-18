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Военкоры: Российская артиллерия нанесла поражение личному составу бригады нацгвардии Украины в Серебрянском лесничестве

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Военкоры: Российская артиллерия нанесла поражение личному составу бригады нацгвардии Украины в Серебрянском лесничестве

Дефицит общевойсковых соединений заставляет командование ВСУ бросать в бой на Краснолиманском направлении национальную гвардию Украины. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов об обстановке в районе Серебрянского лесничества.


Как утверждают военкоры, на территории лесничества российская артиллерия нанесла поражение личному составу 5-й бригады национальной гвардии Украины. В результате обстрела противник понес серьезные потери.

В районе населенного пункта Торское российские подразделения отразили 2 атаки украинских формирований. В бой командование ВСУ здесь направило бронегруппы 21-й и 63-й отдельных механизированных бригад. Они были тоже остановлены артиллерийским огнем. В результате отражения одной из атак российские военные уничтожили бронированный автомобиль с украинским десантом.


Кроме того, российские войска продолжили уничтожение складов с боеприпасами и пунктов дислокации украинских формирований. Так, из реактивной системы залпового огня был уничтожен пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе рубежа Райгородка-Кармазиновка артиллерийским огнем поразили склад с боеприпасами 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Украинские источники, в свою очередь, пишут о 30 боестолкновениях в течение 18 августа. Согласно традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба, российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении и Белогоровки на Краснолиманском направлении.

Кроме того, бои продолжались на Артемовском направлении – к северо-востоку от Орехово-Васильевки. Российские войска ведут штурмовые действия под Новокалиново на Авдеевском направлении, в районе Красногоровки и в самой Марьинке, пытаясь выбить засевшие в части города группы украинских боевиков.

На Южно-Донецком направлении украинские формирования по-прежнему активны в районе н.п. Урожайное на Угледарском участке фронта. На Запорожском направлении весь день продолжались боевые действия в районе села Работино.
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3 комментария
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:49
    -3
    Из этого леса второй год выходим... Еще Лапин клал пацанов под Белогоровкой... Дай бог нам выбить оттуда хохла и взять Северск, но летом это маловероятный вариант...
  2. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 20:27
    +1
    Слово "военкоры" сразу же ставит крест на новости.... Эти дурошлепы уже просто по уши в дерьме от своих прогнозов и прочей ереси которую они несут на своих каналах
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:38
      0
      Там накрыли случайно не только что прибывший в район Серебрянского лесничества Азов ?Они же относятся к нац.гвардии.