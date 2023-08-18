Над Черным морем в районе Сочи заметили разведывательный БПЛА ВВС США Global Hawk

Сегодня над Черным морем в районе Сочи пролетел разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Полет беспилотника засек сервис Flightradar, который регулярно публикует информацию о таких перемещениях.
По данным сервиса, разведывательный беспилотник американской военной авиации вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия. Примерно около 9:00 по московскому времени его заметили поблизости от границ южных регионов Российской Федерации.
Портал сообщает, что БПЛА продолжает летать у побережья Краснодарского края и Крыма, вероятно, выполняя разведку. Интересно, что последний раз беспилотный аппарат Global Hawk появлялся над акваторией Черного моря довольно давно – 21 марта 2023 года. С тех пор американские стратегические беспилотники не летали над Черным морем у российских границ.
К подобным полетам надо относиться со всей осторожностью. Дело в том, что США передают получаемые от БПЛА разведывательные данные и украинскому командованию. Затем эти данные могут использоваться при планировании киевским режимом ракетных ударов, атак с помощью беспилотников и различных диверсий против объектов на территории Российской Федерации.
Побережье Крыма и Краснодарского края представляет сейчас особый интерес для украинского режима с точки зрения проведения различных диверсий против как военных объектов, так и портовой и энергетической инфраструктуры.