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Над Черным морем в районе Сочи заметили разведывательный БПЛА ВВС США Global Hawk

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Над Черным морем в районе Сочи заметили разведывательный БПЛА ВВС США Global Hawk

Сегодня над Черным морем в районе Сочи пролетел разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Полет беспилотника засек сервис Flightradar, который регулярно публикует информацию о таких перемещениях.


По данным сервиса, разведывательный беспилотник американской военной авиации вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия. Примерно около 9:00 по московскому времени его заметили поблизости от границ южных регионов Российской Федерации.

Портал сообщает, что БПЛА продолжает летать у побережья Краснодарского края и Крыма, вероятно, выполняя разведку. Интересно, что последний раз беспилотный аппарат Global Hawk появлялся над акваторией Черного моря довольно давно – 21 марта 2023 года. С тех пор американские стратегические беспилотники не летали над Черным морем у российских границ.

К подобным полетам надо относиться со всей осторожностью. Дело в том, что США передают получаемые от БПЛА разведывательные данные и украинскому командованию. Затем эти данные могут использоваться при планировании киевским режимом ракетных ударов, атак с помощью беспилотников и различных диверсий против объектов на территории Российской Федерации.

Побережье Крыма и Краснодарского края представляет сейчас особый интерес для украинского режима с точки зрения проведения различных диверсий против как военных объектов, так и портовой и энергетической инфраструктуры.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
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21 комментарий
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:02
    +3
    >>>Полет беспилотника засек сервис Flightradar, который регулярно публикует информацию о таких перемещениях.
    ..
    Это журналисты его по Flightradar засекли. Засекли и опубликовали эту статью ))

    Минобороны видит их на приборах с Flightradar не связанных. Видит и об этом практически не распространяется.
    ..
    У меня это приложение тоже есть. И я тоже их вижу, но об этом не пишу, бо в работа моя с журналистикой не связана.
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 20:09
    -1
    Журналисты немного слабоумные
    .........
    Ююююююююююююююююююю


    Ююю
  3. Denissdaf
    Denissdaf Сегодня, 20:13
    -2
    Что мешает его сбить? Дома, квартиры, бизнес в "загнивающем западе" принадлежащих власть имущим Российской элиты и олигархам?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:17
      +3
      На основании чего вы собираетесь его сбивать, если беспилотник не нарушал государственную границу?
      1. Альф
        Альф Сегодня, 20:21
        +5
        Цитата: Владимир М
        На основании чего вы собираетесь его сбивать, если беспилотник не нарушал государственную границу?

        А средствами РЭБ жахнуть ? А потом "а черт его знает, почему он упал"...
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 20:39
          0
          Не достанет рэб. Вот смотри на скин. Далеко.

          1. Альф
            Альф Сегодня, 20:41
            -1
            Цитата: Светлан
            Не достанет рэб. Вот смотри на скин. Далеко.

            Возможно, я сказал, как пример. Не спорю.
      2. Drug67
        Drug67 Сегодня, 20:45
        +1
        На основании того, что по данным этого беспилотника наносятся удары по нашей территории и гибнут граждане страны. Как минимум.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 20:26
      0
      Я понимаю что у тебя работа такая, но тоньше надо, тоньше.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:25
    +3
    Политика терпил. Очкуем сбить,только словесным поносом забрасываем "партнеров".
  5. ASM
    ASM Сегодня, 20:26
    -1
    Надеюсь наши РЭБ внесли помехи в его приемо-передачу и данные с него идут с дикими помехами, чтобы невозможно было расшифровать пакеты в правильной последовательности.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:48
      +4
      Зря надеетесь.
      .........................
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:29
    +3
    Ждём прилёта, благо эти черти ещё "Стрижей" намодернизировали.
    Да и хрен с ним, мы не боимся этих демонов, всё-равно Победа будет за нами.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:49
      +2
      Да-да, "мы за ценой не постоим" (с).
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:30
    +2
    Напротив Измаила Посейдон в небе Румынии круги нарезает .А так вроде всё спокойно над Чёрным морем.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 20:38
      +1
      Их там много. Я тоже только что глянул.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 20:39
    0
    Стаю беспилотных боевых гусей бы ему в турбину.
  9. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 20:39
    +1
    К подобным полетам надо относиться со всей осторожностью.

    Как бы "случайно" не повредить аппарат "партнеров"? Испугались СШАнцев обидеть?
  10. potap6509
    potap6509 Сегодня, 20:57
    +1
    Рад бы ошибиться, день, два, паскудство какое-то готовят, самки собаки.
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 21:13
    0
    Сбивать..... А потом разбираться... Иначе летать будут над Ростовом
  12. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:14
    0
    Раз прилетел - то надо ждать очередную ГАДОСТЬ!!
    Разве не понятно ещё ? am