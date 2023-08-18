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Российские войска полностью уничтожили боевиков ВСУ в районе Казачьих Лагерей на Херсонском направлении

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Российские войска полностью уничтожили боевиков ВСУ в районе Казачьих Лагерей на Херсонском направлении

К настоящему времени штурмовым подразделениям группировки войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации удалось полностью уничтожить высадившихся ранее в районе населенного пункта Казачьи Лагери украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.


Сейчас левый берег реки Днепр в российской Херсонской области находится под контролем ВС РФ. Высаживавшиеся здесь десантные группы ВСУ, укомплектованные украинскими боевиками и иностранными наемниками, к настоящему времени полностью ликвидированы.

Как сообщил источник РИА Новости, все попытки украинских формирований вновь форсировать реку Днепр и высадиться в районе Казачьих Лагерей, пресекаются. Российская артиллерия сразу уничтожает противника. Кроме того, местность патрулируется с помощью пилотируемой и беспилотной авиации.


По позициям противника на правом берегу реки Днепр – на той части Херсонской области, которая остается оккупированной ВСУ, регулярно наносятся артиллерийские и авиационные удары. Российские инженерные подразделения занимаются разминированием местности, обезвреживая неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства, оставшиеся после высадки противника и последовавших боев.

Правда, украинские боевики в привычном для себя духе теперь пытаются мстить за провал десантной операции мирному населению – они обстреливают жилые дома в населенном пункте Казачьи Лагери.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дала неопределенный комментарий о событиях на левом берегу реки Днепр, из которого, однако, можно было понять, что украинским боевикам не удалось добиться успехов после высадки и создать на длительное время хороший плацдарм.
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6 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:19
    0
    Который раз пытаюсь понять, кто задумывал такие действия у хохла??? Ну даже школьнику изначально было понятно, что там весь десант похоронят...
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 20:41
      +1
      Скорее всего им надо создавать видимость подготовки большого десанта. Другой вопрос зачем? Либо отвлечение от другого места (например Энергодара), либо чтобы ВС РФ резервы здесь держало. Больше вариантов не вижу, в возможности закрепления десанта кроме Энергодара тоже не верю.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:45
        0
        Сражения на Запорожском участке фронта все больше напоминают бои на Курской дуге в 1943 году.Видео по ссылке ниже.

        В Сети появились эпичные кадры боя, в котором на небольшом пятачке среди лесопосадок сошлись российская и украинская бронегруппы. На второй минуте видео видно, как наш танк прямым попаданием уничтожает одну из БМП противника, а спустя еще полторы минуты поражает вторую боевую машину пехоты. Третья украинская БМП спешно покидает место битвы.


        На кадрах видно, что бой продолжался до темноты. В конце четвертой минуты ролика российская БМП отвлекает украинский танк огнем из 30-мм пушки, позволяя нашим танкистам поражать другие цели. Точку в сражении ставят залпы РПГ, добивающие украинскую бронетехнику.Несмотря на потери, командование ВСУ вводит новые резервы, надеясь прорвать российскую оборону.

        https://topcor.ru/38354-v-seti-pojavilis-kadry-boja-napominajuschego-znamenituju-bitvu-na-kurskoj-duge-v-1943-godu.html
    2. Kvakosavrus
      Kvakosavrus Сегодня, 21:05
      0
      Это хороший пиар для западной аудитории, типа победно высадились. А то что похоронят - всем в общем пофигу.
  2. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:56
    +1
    А с антоновским мостом уже разобрались? Там тоже клоповник был.
  3. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 21:03
    0
    Хотелось бы верить но у моста уже раз 10 уничтожали, а по факту сидят.