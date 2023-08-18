Российские войска полностью уничтожили боевиков ВСУ в районе Казачьих Лагерей на Херсонском направлении

К настоящему времени штурмовым подразделениям группировки войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации удалось полностью уничтожить высадившихся ранее в районе населенного пункта Казачьи Лагери украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Сейчас левый берег реки Днепр в российской Херсонской области находится под контролем ВС РФ. Высаживавшиеся здесь десантные группы ВСУ, укомплектованные украинскими боевиками и иностранными наемниками, к настоящему времени полностью ликвидированы.
Как сообщил источник РИА Новости, все попытки украинских формирований вновь форсировать реку Днепр и высадиться в районе Казачьих Лагерей, пресекаются. Российская артиллерия сразу уничтожает противника. Кроме того, местность патрулируется с помощью пилотируемой и беспилотной авиации.
По позициям противника на правом берегу реки Днепр – на той части Херсонской области, которая остается оккупированной ВСУ, регулярно наносятся артиллерийские и авиационные удары. Российские инженерные подразделения занимаются разминированием местности, обезвреживая неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства, оставшиеся после высадки противника и последовавших боев.
Правда, украинские боевики в привычном для себя духе теперь пытаются мстить за провал десантной операции мирному населению – они обстреливают жилые дома в населенном пункте Казачьи Лагери.
Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дала неопределенный комментарий о событиях на левом берегу реки Днепр, из которого, однако, можно было понять, что украинским боевикам не удалось добиться успехов после высадки и создать на длительное время хороший плацдарм.