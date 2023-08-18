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«F-16 не будет панацеей»: По мнению генерала ВВС США американские истребители не сумеют переломить ситуацию на Украине

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«F-16 не будет панацеей»: По мнению генерала ВВС США американские истребители не сумеют переломить ситуацию на Украине

Полноценная подготовка украинских пилотов к участию в боевых действиях на истребителях F-16 может занять до пяти лет, а сам самолет не станет панацеей для Украины. По мнению командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, американские истребители не сумеют переломить ход боевых действий в пользу Киева.


Генерал раскритиковал идею передачи истребителей Украине. По его словам, американские самолеты не смогут повлиять кардинальным образом на ситуацию на поле боя, они способны оказать краткосрочную помощь, но палочкой-выручалочкой для Киева не станут. При этом Хекер подтвердил, что не поменял свою точку зрения относительно передачи самолетов Киеву.

Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей

- приводит ТАСС слова генерала.

Также командующий ВВС США в Европе и Африке обратил внимание на сроки подготовки украинских пилотов, а также ранние заявления Киева, что обучение летчиков на F-16 произойдет "очень быстро". По его словам, истребитель не относится к тем системам вооружений, которые можно освоить в одночасье.

Кроме того, получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье. Некоторые системы вооружений можно освоить довольно быстро. Но такие, как F-16, требуют времени. Так, чтобы сформировать пару эскадрилий F-16 и обеспечить их достаточно высокую готовность и профессионализм, может понадобиться четыре или пять лет

- добавил генерал.

Ранее США одобрили поставку истребителей F-16 Украине из наличия ВВС Нидерландов и Дании, самолеты будут поставлены не ранее лета следующего года. Также год займет подготовка украинских пилотов.
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9 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 20:40
    +4
    Понятное дело, что панацеей не будет, но определённый вред нанесёт. Поэтому желательно, чтобы эти птички на Украине не появились.
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:40
    +1
    уКра столько не проживёт... Аминь! И вообще! Слушайте доктора! Доктор сказал: "В морг!" Значит - в морг!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:41
      0
      Вообще-то "доктор" говорит про переговоры.... До морга ещё очень далеко.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 20:44
        -2
        Та не! Всё случится резко! Ща атаманы золотой запас вывезут и ФСЁ!!!
    2. al3x
      al3x Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: Wolfskin1993
      уКра столько не проживёт

      У вас переизбыток оптимизма. Все это действо продлится еще не одно лето, если вдруг не пойдет переговорный процесс. А мы всегда готовы к парламентаризму, известный факт.
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin Сегодня, 21:03
        +1
        Не а Вы думали наше ПВО, ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ЧЕГО сделаны?? Наверное наше ПВО по уничтожению бразильских самолетов сделаны?? Нет ну это же F16- 35 не победимы!!! А то что все что больше 50 см в диаметре видно даже в космосе, видимо нашим ПВО ЭТО не известно!! :-)
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:47
    0
    сам факт передача самов это уже все последние капля !
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:50
      +1
      Цитата: opuonmed
      последние капля

      Это из той же серии, что и красные линии со ступеньками эскалации? Пндосы планомерно, капля за каплей, ступень за ступенью, от линии к линии тестируют реакцию России. И пока что их все устраивает, их планы в их понимании успешны и не несут никаких рисков для них, поэтому игра продолжается, сверхприбыли идут.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 20:55
    +1
    Что то леопарды не помогли .теперь эти расхваленные самолёты.Эти фу16 тоже отправятся с летаками к бандере.