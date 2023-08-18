«F-16 не будет панацеей»: По мнению генерала ВВС США американские истребители не сумеют переломить ситуацию на Украине

Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей

Кроме того, получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье. Некоторые системы вооружений можно освоить довольно быстро. Но такие, как F-16, требуют времени. Так, чтобы сформировать пару эскадрилий F-16 и обеспечить их достаточно высокую готовность и профессионализм, может понадобиться четыре или пять лет