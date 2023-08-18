«F-16 не будет панацеей»: По мнению генерала ВВС США американские истребители не сумеют переломить ситуацию на Украине

Полноценная подготовка украинских пилотов к участию в боевых действиях на истребителях F-16 может занять до пяти лет, а сам самолет не станет панацеей для Украины. По мнению командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, американские истребители не сумеют переломить ход боевых действий в пользу Киева.
Генерал раскритиковал идею передачи истребителей Украине. По его словам, американские самолеты не смогут повлиять кардинальным образом на ситуацию на поле боя, они способны оказать краткосрочную помощь, но палочкой-выручалочкой для Киева не станут. При этом Хекер подтвердил, что не поменял свою точку зрения относительно передачи самолетов Киеву.
Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей
- приводит ТАСС слова генерала.
Также командующий ВВС США в Европе и Африке обратил внимание на сроки подготовки украинских пилотов, а также ранние заявления Киева, что обучение летчиков на F-16 произойдет "очень быстро". По его словам, истребитель не относится к тем системам вооружений, которые можно освоить в одночасье.
Кроме того, получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье. Некоторые системы вооружений можно освоить довольно быстро. Но такие, как F-16, требуют времени. Так, чтобы сформировать пару эскадрилий F-16 и обеспечить их достаточно высокую готовность и профессионализм, может понадобиться четыре или пять лет
- добавил генерал.
Ранее США одобрили поставку истребителей F-16 Украине из наличия ВВС Нидерландов и Дании, самолеты будут поставлены не ранее лета следующего года. Также год займет подготовка украинских пилотов.