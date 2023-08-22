XVII век. После Смуты



Подвиг Ивана Сусанина. Худ. М. Скотти. XIX в.

Внешняя угроза – ключевой фактор оформления феодализма

«Московское государство, – писал австрийский посол в Москве Август Мейерберг, – почти отовсюду опоясано воинственными народами, не терпящими покоя, и окружено их завистью и ненавистью.»

Внешняя угроза



На сторожевой границе московского государства. Худ. С. В. Иванов. ХХ в.

«…и кому повелит Бог быть государем-царём, и ему, будучи на Московском государстве, чем служилых людей жаловать, свои государевы обиходы полните и против пограничных государей стояти.»

А что дворянам за службу?

И снова в поисках ресурсов, или где взять деньги?

Об освоении Сибири и Дальнего Востока



Подведение сибирских инородцев под высокую Царскую руку. Целование атамановой сабли как знак покорности и верности. 1640-е. Худ. Н. Н. Каразин. XIX в.

Люди – главный ресурс, или возникновение класса крестьян



Юрьев день. Худ. С. В. Иванов. ХХ в.

А как же «всесословная монархия» и Земские соборы?



Земской Собор. Худ. С. В. Иванов. ХХ в.

Проблемы управления



В приказе. Худ. А. Янов. ХIХ в.

Феодализация церкви



5 дек 1666 г. Царь Алексей Михайлович и Никон. Худ. Машков И. ХХI в.



Аввакум Петрович (протопоп). Худ. В. Е. Нестеров. ХХ в.

Реакция на изменения



Медный бунт. Худ. Э. Лисснер. ХХ в.

А был ли экономический прогресс?



Утварь и снасти XVI–XVII вв. Москва. Музей Москвы. Фото автора