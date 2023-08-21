Винтовки Bespoke Gun Raptor в Спецоперации: новое оружие российских снайперов

Винтовка Raptor под патрон .338 LM. На заднем плане - ящик с патронами
В Спецоперации по защите Донбасса активное участие принимают снайперы российской армии. Они борются с противником при помощи стрелковых систем разных типов, выпускаемых отечественными предприятиями. К примеру, в этом году на фронте впервые появились высокоточные винтовки Raptor от отечественного бренда Bespoke Gun. Они уже успели показать себя с лучшей стороны и помогли накопить необходимый опыт эксплуатации.
Перспективный комплекс
В 2014 г. группа энтузиастов основала «Московскую оружейную компанию». В первые годы своего существования МОК занималась исследованиями в области высокоточного оружия и работала с изделиями чужого производства. В 2019 г. компания занялась разработкой и выпуском собственных стрелковых комплексов и вывела их на рынок под брендом Bespoke Gun («Оружие под заказ»).
В каталоге продукции Bespoke Gun сейчас присутствует несколько моделей винтовок в разных калибрах и с разными особенностями конструкции. Кроме того, создаются и выпускаются затворные группы, рассчитанные на дальнюю и высокоточную стрельбу.
В феврале 2023 г. МОК впервые показала свою новую разработку – высокоточный стрелковый комплекс Raptor. Этот проект выполнили с использованием накопленного опыта и наработок в области проектирования и производства. Кроме того, компания-разработчик активно консультировалась со снайперами разных структур и подразделений. Их опыт и пожелания тоже повлияли на облик и характеристики новой винтовки. К примеру, заметный вклад в формирование и отработку облика винтовки сделали специалисты Российского университета спецназа (г. Гудермес).
Винтовки Raptor. готовые к отправке заказчикам
В мае показали доработанный вариант винтовки под названием Raptor Tactical. Параллельно новое оружие проходило необходимые испытания. Так, в начале июня МОК показала проверку затворной группы на стойкость к воде и пыли. Детали справились с таким вызовом и продолжили выполнять свои функции.
Оружие на фронте
Как понятно из названия, винтовка Raptor Tactical создавалась для реального боевого применения снайперами наших вооруженных сил. После проведения необходимых испытаний, МОК наладила производство такого оружия и начала отправлять его в строевые части российской армии.
Впервые о присутствии «Рэпторов» в зоне проведения Спецоперации стало известно в начале июня. Информагентство RT показало репортаж о боевой работе группы снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, освобождающих Донецкую народную республику. Командир подразделения с позывным «Ярый» продемонстрировал недавно полученное оружие – именную винтовку Raptor с дарственной гравировкой.
Снайперы 155-й бригады заняты выслеживанием и уничтожением командного состава, саперов, снайперов и т.п. живой силы противника. При этом новое оружие позволяет вести огонь на дистанциях более 1 км, что повышает эффективность боевой работы и сокращает часть рисков.
"Рэптор" под патрон 6.5 PRC в кейсе
Вскоре после репортажа на RT компания МОК сообщила о передаче новой партии винтовок подразделению «Спарта». Через несколько дней снайперы 155-й бригады и их оружие отечественного производства вновь стали героями телерепортажа – теперь их показал канал «Россия 1».
Снайперская винтовка Raptor Tactical получает хорошие отзывы. Она подтверждает расчетные характеристики и в умелых руках является точным и дальнобойным оружием. Очевидно, что производство таких стрелковых комплексов будет продолжаться, и их число в войсках вырастет. Вместе с другими современными разработками винтовки от Bespoke Gun улучшат возможности наших снайперов.
Технические особенности
«Рэптор» и «Рэптор-Тактикал» представляют собой магазинные снайперские винтовки с высокими показателями точности, адаптированные к фронтовым условиям. При необходимых огневых характеристиках, они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к различным воздействиям. Кроме того, оружие комплектуется необходимыми приборами и аксессуарами, в т.ч. и с учетом пожеланий конкретного стрелка. Основная модификация винтовок использует патрон .338 LM (8,6х70 мм). Также представлен вариант под боеприпас 6.5 PRC.
Винтовка Raptor построена по традиционной для таких изделий компоновки. Основой конструкции являются трубчатая ствольная коробка и вывешенный ствол большой длины. Ствольная группа в сборе установлена на алюминиевой ложе с необходимыми креплениями, пазами и отверстиями. Впереди на ложе монтируется цевье, используемое для установки сошки.
Снайпер "Ярый" и его Raptor .338
Оружие комплектуется нарезным стволом длиной от 26 до 28 дюймов (660-711 мм), по желанию заказчика. Нарезы имеют шаг от 9 до 10 дюймов (228-254 мм). На стволе предусмотрена резьба для установки дульного тормоза или прибора бесшумной стрельбы. На боковой поверхности ствола выполнены долы, улучшающие охлаждение и положительно влияющие на точность огня. Патронник ствола может выполняться в трех вариантах, оптимизированных под разные боеприпасы.
Использован традиционный продольно-скользящий затвор для ручной перезарядки. Запирание осуществляется поворотом за три боевых упора. Запирающий узел выполняется с высокой точностью, что упрощает и ускоряет перезарядку. Кроме того, увеличен запас его прочности для более интенсивной эксплуатации с разными боеприпасами.
Raptor использует отъемные коробчатые магазины на пять патронов. Размеры окна для выброса гильз позволяют подавать боеприпасы вручную по одному. Винтовка может использовать патроны .338 LM или 6.5 PRC разных типов. В частности, компания-разработчик предлагает свой собственный боеприпас, оптимизированный для дальней и точной стрельбы.
Дальность эффективного огня винтовки достигает 2 км. Для этого требуются соответствующие прицельные приспособления. Raptor Tactical может оснащаться оптическими прицелами разных типов - по выбору стрелка. Прицел монтируется на стандартную планку ствольной коробки. Компания МОК заявляет о возможности получения «экстремальной кучности» огня, однако не называет конкретные параметры.
Для удобства снайпера, имеются планки на цевье – для монтажа сошек или иных устройств. Приклад выполнен складным, а также регулируется по длине и имеет подвижную щеку. В нижней части ложи предусмотрена планка Arca-Swiss для монтажа винтовки на станок-треногу.
Положительные эффекты
Снайперская винтовка Raptor Tactical в целом представляет собой современное высокоточное оружие с высокими огневыми характеристиками. Изделия этого типа уже несколько месяцев применяются в зоне проведения Спецоперации и помогают снайперам решать их задачи, а также зарабатывают положительные отзывы и создают свою репутацию.
Появление такой винтовки – равно как и других образцов под маркой Bespoke Gun – следует считать положительным явлением, причем сразу по нескольким причинам. В первую очередь, речь идет о высоких тактико-технических характеристиках оружия. В этом отношении Raptor Tactical может сравниться с другими образцами, состоящими на вооружении наших снайперов и формирований противника. В ряде случаев достигается превосходство в характеристиках и возможностях.
Также нужно обратить внимание на появление в отрасли нового предприятия, способного разрабатывать и производить высокоточное стрелковое оружие. В этом секторе уже работает несколько организаций, и появление любого нового участника имеет большое значение. Оно способствует дальнейшему развитию направления и здоровой конкуренции с положительными результатами. Теперь в Спецоперации используются высокоточные комплексы нескольких типов от разных производителей, что хорошо влияет на возможности снайперов и позволяет делать выводы для дальнейшего развития направления.
Следует отметить, что проект Raptor Tactical демонстрирует не только общие возможности «Московской оружейной компании», но и ее способность создавать боевое оружие, к которому предъявляются особые требования. Если новый стрелковый комплекс продолжит показывать высокую надежность, проект может получить развитие – появятся модификации такой винтовки или совершенно новые образцы.
Впрочем, винтовки Bespoke Gun имеют недостаток, характерный для любого высокоточного вооружения, – они отличаются высокой стоимостью. В зависимости от исполнения, комплектации и т.д., цена одного комплекса может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Как следствие, не следует ожидать, что Raptor Tactical или иные винтовки такого рода станут массовыми и приблизятся по численности к заслуженным СВД.
В то же время, изыскиваются разные возможности для вооружения снайперов и целых подразделений. Продукция МОК вместе с изделиями других отечественных компаний постепенно заполняет свою нишу и дает армейским снайперам необходимые возможности.
Реальные результаты
На вооружении российской армии состоит стрелковое оружие разных классов и типов, и с его помощью прямо сейчас решаются разнообразные огневые задачи. В некоторых нишах, таких как снайперские высокоточные комплексы, может присутствовать сразу несколько разных образцов с близкими характеристиками и возможностями.
Не так давно в снайперские подразделения попало новое вооружение от «Московской оружейной компании». Теперь винтовки Raptor получают распространение и эксплуатируются параллельно с продукцией компаний Lobaev Arms или Orsis. Несмотря на все отличия, эти изделия помогают снайперам выполнять огневые задачи и наносить урон противнику, приближая победу.