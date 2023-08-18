Компания «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно решить вопрос с «конфискованным» у России самолётом Ан-124 «Руслан»

Правительство Канады оценивает это письмо. Мы продолжим защищать интересы канадцев

Российская авиакомпания "Волга-Днепр" предложила канадскому правительству мирно урегулировать вопрос в отношении арестованного канадскими властями транспортного самолета Ан-124-100. В Оттаве рассматривают варианты реагирования на данное предложение. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД.Российский Ан-124 "Руслан" был зафрахтован правительством Канады для доставки из Китая медицинского оборудования. Самолет, принадлежащий компании "Волга-Днепр", приземлился в аэропорту Торонто 27 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции и за два часа до закрытия воздушного пространства для российских самолетов. В итоге самолет остался в Торонто на "временном хранении", а экипаж был выслан в Россию.В июне этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев к "своему другу" Зеленскому заявил, что передаст российский Ан-124 Украине. Для этого необходимо немного изменить канадское законодательство, чтобы на "законных" основаниях "конфисковать" принадлежащий России самолет и передать украинской компании "Антонов", у которой осталось всего пять самолетов.Теперь канадское правительство получило от российской компании некое предложение, призывающее решить вопрос с самолетом мирным путем. Официальное письмо власти Канады уже получили и сейчас раздумывают над предложением.- заявил представитель МИД.О том, что Канада вела санкции против российской авиакомпании "Волга-Днепр" и намерена конфисковать находящийся в Торонто "Руслан", сообщалось еще в начале этого года.