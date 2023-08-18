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Компания «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно решить вопрос с «конфискованным» у России самолётом Ан-124 «Руслан»

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Компания «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно решить вопрос с «конфискованным» у России самолётом Ан-124 «Руслан»

Российская авиакомпания "Волга-Днепр" предложила канадскому правительству мирно урегулировать вопрос в отношении арестованного канадскими властями транспортного самолета Ан-124-100. В Оттаве рассматривают варианты реагирования на данное предложение. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД.


Российский Ан-124 "Руслан" был зафрахтован правительством Канады для доставки из Китая медицинского оборудования. Самолет, принадлежащий компании "Волга-Днепр", приземлился в аэропорту Торонто 27 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции и за два часа до закрытия воздушного пространства для российских самолетов. В итоге самолет остался в Торонто на "временном хранении", а экипаж был выслан в Россию.

В июне этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев к "своему другу" Зеленскому заявил, что передаст российский Ан-124 Украине. Для этого необходимо немного изменить канадское законодательство, чтобы на "законных" основаниях "конфисковать" принадлежащий России самолет и передать украинской компании "Антонов", у которой осталось всего пять самолетов.

Теперь канадское правительство получило от российской компании некое предложение, призывающее решить вопрос с самолетом мирным путем. Официальное письмо власти Канады уже получили и сейчас раздумывают над предложением.

Правительство Канады оценивает это письмо. Мы продолжим защищать интересы канадцев

- заявил представитель МИД.

О том, что Канада вела санкции против российской авиакомпании "Волга-Днепр" и намерена конфисковать находящийся в Торонто "Руслан", сообщалось еще в начале этого года.
Использованы фотографии:
https://www.volga-dnepr.com/
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8 комментариев
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  1. seamen2
    seamen2 Сегодня, 21:09
    +1
    Акт пиратства в чистом виде--история с этим самолетом.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:11
      +1
      Банальное неприкрытое воровство под надуманным предлогом.Сейчас мы законодательство подгоним чтобы на законных основаниях украсть чужой самолёт.

      Для этого необходимо немного изменить канадское законодательство, чтобы на "законных" основаниях "конфисковать" принадлежащий России самолет и передать украинской компании "Антонов", у которой осталось всего пять самолетов.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:09
    -1
    Охреневшие подкаблучники США, надо ЖЁСТЧЕ с ними! А с этим у наших в последнее время как то не очень (мягко говоря!)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:13
      0
      Жёстче будет когда Сармат на вооружение примут. laughing
  3. cpls22
    cpls22 Сегодня, 21:10
    0
    Интересно, сколько канадских активов в РФ ? Пора положить их на весы решения "о защите интересов канадцев".
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:11
    0
    Россия до сих пор страна ВТО!
    Почему не поданы санкции в суд ?
    Почему нет претензий со стороны РФ к Канаде?
  5. esl462
    esl462 Сегодня, 21:11
    0
    Маловероятно. Там пол Канады бандеровцев и их потомков.
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 21:13
    0
    Канада симпатизирует бандеровцам по старой привычке.но ситуация не на их стороне.У нашего государства есть свои рычаги.