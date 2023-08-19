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Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО в Ростове-на-Дону

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Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, где провел совещание с командным составом российских войск, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".


Российский президент накануне прибыл в Ростов-на-Дону, где находится штаб группировки СВО. Как заявили в Кремле, на совещании Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих группировками войск на основных направлениях, а также других офицеров высшего звена. Совещание прошло в закрытом режиме, поэтому сказать, какие вопросы на нем обсуждались, нет возможности.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки

- говорится в сообщении.

Причин прибытия президента в штаб группировки можно назвать множество, вероятней всего они связаны с дальнейшими действиями российской армии на основных направлениях, планированием дальнейшей операции. Возможно, что обсуждались планы будущего наступления. В общем, поводов для совещания можно придумать много, но какой из них правильный, мы сейчас вряд ли узнаем.

Стоит отметить, что российский лидер не в первый раз посещает объединенный штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, до этого он трижды бывал в городе и беседовал с военными. Кроме того, Путин посещал штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб бригады "Восток" в ЛНР.
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18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:27
    -1
    Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО

    ***
    — Сосредотачиваемся? ...
    ***
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:35
      +3
      На чем?На попытках выяснить,что же было на этом совещании?В военном плане сосредотачиваться надо было в 2014... yes
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 06:33
    0
    так он же в войну не умеет
    сам же говорил
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: bravo77
      так он же в войну не умеет
      сам же говорил

      Так это пока успехов нет. Как только будет видимое продвижение, то возможно все очень изменится. До сих пор у нас был просто геополитический гроссмейстер обхитривший Запад. А будет военный гений победивший Украину (ну и Запад в придачу). И без всякого сарказма я бы очень хотел, чтобы такой исход быстрее уже реализовался.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:21
        +5
        Геополитический гроссмейстер,обхитривший запад??? belay Странный,этот гроссмейстер.Все время обманывают..А так,да.Ждем каких то перемен на фронте,в положительную для нас сторону
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:15
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Странный,этот гроссмейстер.Все время обманывают.

          Я помню не столь далекое время, когда наш гроссмейстер и хитроплановец обводил вокруг пальца и неумолимо всех побеждал в сухую. У нас и армия была самая обновленная в мире. И спутники всевидящие летали. И комплектов формы всем хватало. И с новейшими вооружениями на парадах все было в ажуре… Пока не началась эта самая операция. hi
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 06:35
    +1
    Стоит отметить, что российский лидер не в первый раз посещает объединенный штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, до этого он трижды бывал в городе и беседовал с военными. Кроме того, Путин посещал штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб бригады "Восток" в ЛНР.


    словно статья для этого и была написана
    а то вдруг все забудут(а вообще помнили?)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36
    +1
    Неожиданно вчера с 9 00 в небе над Чёрным морем появился RQ- 4В,и теперь возникает вопрос для кого он был неожиданным.Ждали Президента РФ в Сочи?
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:39
    -1
    Причин прибытия президента в штаб группировки можно назвать множество, вероятней всего они связаны с дальнейшими действиями российской армии на основных направлениях, планированием дальнейшей операции. Возможно, что обсуждались планы будущего наступления. В общем, поводов для совещания можно придумать много, но какой из них правильный, мы сейчас вряд ли узнаем.

    Или реабилитация отсутствия на открытии выставки «Армия -2023» (что гораздо важнее открытия ЕБН-центра, например), или старт на предвыборную кампанию, или торжественное объявление о «начале» ...
    Качество фотографии мешает разглядеть эмоции на лице ГВК...А очень бы хотелось...
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:42
    -2
    Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1692338506

    Может снова советовался "Брать-не брать" И что противник "предлагает"? Так ведь снова надуют при "договоренностях"
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
      +2

      Егоза (Елена)
      Сегодня, 06:42
      НОВЫЙ
      +1
      Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1692338506

      Может снова советовался "Брать-не брать" И что противник "предлагает"? Так ведь снова надуют при "договоренностях"
      Елена, hi ! Полагаю и надеюсь, что ни на какие "Минск 3, 4, 5...", "Дебальцево-2" и пр. наше руководство не пойдёт. Иначе не поймут как в тылу, так и особенно на линии СВО.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    +2
    Совещание прошло в закрытом режиме, поэтому сказать, какие вопросы на нем обсуждались, нет возможности.
    Возможно перед принятием решения о наступлении? request
    1. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Возможно перед принятием решения о наступлении?

      Жаль,что не перед прекращением поставок газа и нефти в страны НАТО, оружием которых убивают наших солдат и мирных людей.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:03
    +2
    Россия имеет преимущество в авиации, но ВСУ имеет преимущество в организации связи, управлении войсками, разведке. Поскольку его создаёт Запад.
    Вопрос, на который нет ответа :"возможна ли обьективно в таких условиях маневренная быстрая война для России?" Очень не простой вопрос.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:11
    0
    В США в "стране мячты" отмечен рост самоубийств в воинских частях , в одной из частей с начала года - 17.Может они самоубиваются на Украине?Чем не вопрос для обсуждения в Ростове.США переходит все грани разумного и НАТО тоже.Поляков уже ни кто не считает.Посмотрим ,что будет далее в выходные.
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:38
    +1
    Лишь бы от его катания была польза армии а не обычный визит для проформы.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:37
    +2
    Пригожина с Уткиным не было? Это как на защите докторской без оппонирования - все аргументы принимаются за аксиому и все друг другом довольны, можно готовить наградные листы.
    Или "А послюшаем, что нам доложит товарищ Сюровикин?" - была такая вариация?
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:04
    +1
    Во время второй мировой, где появлялся Г. К. Жуков, жди там наступление.