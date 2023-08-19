Владимир Путин провёл совещание с командным составом ВС России в штабе объединенной группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки

Владимир Путин посетил штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, где провел совещание с командным составом российских войск, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".Российский президент накануне прибыл в Ростов-на-Дону, где находится штаб группировки СВО. Как заявили в Кремле, на совещании Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих группировками войск на основных направлениях, а также других офицеров высшего звена. Совещание прошло в закрытом режиме, поэтому сказать, какие вопросы на нем обсуждались, нет возможности.- говорится в сообщении.Причин прибытия президента в штаб группировки можно назвать множество, вероятней всего они связаны с дальнейшими действиями российской армии на основных направлениях, планированием дальнейшей операции. Возможно, что обсуждались планы будущего наступления. В общем, поводов для совещания можно придумать много, но какой из них правильный, мы сейчас вряд ли узнаем.Стоит отметить, что российский лидер не в первый раз посещает объединенный штаб российской группировки в Ростове-на-Дону, до этого он трижды бывал в городе и беседовал с военными. Кроме того, Путин посещал штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб бригады "Восток" в ЛНР.