Украинские ресурсы сообщают об атаке российских дронов-камикадзе и серии мощных взрывов на западе Украины

Ночь с пятницы на субботу для Украины снова была неспокойной, российские войска нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ в глубине украинской территории. По данным украинских ресурсов, под удар попали западные районы страны.
Изначально сирены воздушной тревоги сработали на востоке Украины, сообщалось об угрозе ударов дронами-камикадзе "Герань" по Сумской и Харьковской областям. Затем фокус внимания сместился к Полтавской и Черниговской областям, а далее воздушную тревогу объявили уже в центральных и западных районах: Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.
В оперативном командовании "Юг" предупредили о нахождении в акватории Черного моря одного российского МРК с 8 крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Однако основная угроза исходила от "Гераней", которые атаковали западную Украину.
Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. (...) Львов, Житомир, Хмельницкий. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов
- сообщают украинские ресурсы.
Пока местные власти утверждают, что никаких повреждений на земле в результате атаки нет, а звуки взрывов раздавались от работы украинской ПВО.
В Воздушных силах ВСУ подтверждают ночную атаку "Гераней" на западные районы Украины, но традиционно никакой информации об этом не дают. В ближайшее время должна будет появиться очередная сводка, в которой все российские дроны будут сбиты "эффективной" украинской ПВО. Заодно узнаем, участвовали ли в ночной атаке крылатые ракеты.