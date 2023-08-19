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Украинские ресурсы сообщают об атаке российских дронов-камикадзе и серии мощных взрывов на западе Украины

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Украинские ресурсы сообщают об атаке российских дронов-камикадзе и серии мощных взрывов на западе Украины

Ночь с пятницы на субботу для Украины снова была неспокойной, российские войска нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ в глубине украинской территории. По данным украинских ресурсов, под удар попали западные районы страны.


Изначально сирены воздушной тревоги сработали на востоке Украины, сообщалось об угрозе ударов дронами-камикадзе "Герань" по Сумской и Харьковской областям. Затем фокус внимания сместился к Полтавской и Черниговской областям, а далее воздушную тревогу объявили уже в центральных и западных районах: Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях.

В оперативном командовании "Юг" предупредили о нахождении в акватории Черного моря одного российского МРК с 8 крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Однако основная угроза исходила от "Гераней", которые атаковали западную Украину.

Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. (...) Львов, Житомир, Хмельницкий. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов

- сообщают украинские ресурсы.

Пока местные власти утверждают, что никаких повреждений на земле в результате атаки нет, а звуки взрывов раздавались от работы украинской ПВО.

В Воздушных силах ВСУ подтверждают ночную атаку "Гераней" на западные районы Украины, но традиционно никакой информации об этом не дают. В ближайшее время должна будет появиться очередная сводка, в которой все российские дроны будут сбиты "эффективной" украинской ПВО. Заодно узнаем, участвовали ли в ночной атаке крылатые ракеты.
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:50
    +6
    Ночь с пятницы на субботу для Украины снова была неспокойной

    ***
    "Ах, зачем эта ночь
    Так была коротка!" ...
    ***
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    +2
    Над Украиной Гераньки устроили воздушную тревогу практически на всю ночь- отбой в 5 - 34 по их времени.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:10
    +2
    далее воздушную тревогу объявили уже в центральных и западных районах: Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях
    Обширный охват. Украинские паблики сообщают о мощных взрывах, а местные власти спешат сообщить, что повреждений нет. Немного погодя, когда очухаются, обязательно сообщат о разрушении "гражданских объектов" и как правильно замечено в статье об эффективности украинской ПВО. Привыкайте получать заслуженное и ежедневно.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:34
    +2
    По большому счету сколько мы в один город посылаем Гераней?2 десятка?Чтобы добиться результата нужно посылать их массово минимум 50 единиц,а в такие города как киев то и ро сотне дронов'-камикадзе .Тогда и ущерб от таких атак будет много выше!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:40
      0
      Надо вчитывать,что часть геранек все же сбивается.Для достижерия цели совершенно необходим больший наряд этих аппаратов.Пример-Одесса,работает ПВО,с десяток взрывов в небе.И далее-один большой бабах на земле
  5. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 07:37
    +2
    КРАСОТЕНЬ!! Особенно любим когда долбасят западную окраину, там есть чем поживиться нашим ракеткам и геранькам. Чтобы не была тихой украинская ночь.