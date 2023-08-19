«Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ

(...) И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше

Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победить". Для Украины это борьба за существование, за выживание. Но для остальной Европы и остального мира, для США, на самом деле, речь идет о правилах и о том, чтобы эти правила оставались в силе

Контрнаступление ВСУ еще не закончилось, поэтому обсуждать дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине преждевременно. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет The Washington Post.Генерал снова высказал свою точку зрения о том, что говорить о провале контрнаступления ВСУ еще рано, наступательная операция украинской армии продолжается и все еще может быть. По его мнению, также рано говорить и о мирных переговорах, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине. На чем основаны выводы генерала, он не говорит, но регулярно общается с главкомом ВСУ Залужным, а что тот докладывает своему куратору, нам не известно. По крайней мере, Милли уверен, что контрнаступление еще не закончилось и российскую армию могут ждать "сюрпризы".В беседе с журналистами генерала попросили прокомментировать возможные закулисные переговоры Москвы и Киева по мирному завершению конфликта, на что он посоветовал не торопиться и дождаться завершения контрнаступления ВСУ.- заявил Милли.При этом генерал не стал прямо отвечать на вопрос, верит ли он в победу Украины в этом конфликте. По его словам, под победой можно подразумевать различные варианты окончания конфликта , но для сохранения территориальной целостности Украины "нужно много усилий".- добавил он.