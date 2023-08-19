Военное обозрение
Войти Регистрация

«Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ

15
«Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ еще не закончилось, поэтому обсуждать дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине преждевременно. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет The Washington Post.


Генерал снова высказал свою точку зрения о том, что говорить о провале контрнаступления ВСУ еще рано, наступательная операция украинской армии продолжается и все еще может быть. По его мнению, также рано говорить и о мирных переговорах, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине. На чем основаны выводы генерала, он не говорит, но регулярно общается с главкомом ВСУ Залужным, а что тот докладывает своему куратору, нам не известно. По крайней мере, Милли уверен, что контрнаступление еще не закончилось и российскую армию могут ждать "сюрпризы".

В беседе с журналистами генерала попросили прокомментировать возможные закулисные переговоры Москвы и Киева по мирному завершению конфликта, на что он посоветовал не торопиться и дождаться завершения контрнаступления ВСУ.

(...) И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше

- заявил Милли.

При этом генерал не стал прямо отвечать на вопрос, верит ли он в победу Украины в этом конфликте. По его словам, под победой можно подразумевать различные варианты окончания конфликта , но для сохранения территориальной целостности Украины "нужно много усилий".

Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победить". Для Украины это борьба за существование, за выживание. Но для остальной Европы и остального мира, для США, на самом деле, речь идет о правилах и о том, чтобы эти правила оставались в силе

- добавил он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:20
    +2
    В беседе с журналистами генерала попросили прокомментировать возможные закулисные переговоры Москвы и Киева

    Опять планируют: "Нас попросили..."?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:23
    +2
    Спасибо ВО ,мы узнали какую " лапшу " вешают американцам на уши.Как правильно заметил Наган,это не враньё - это их параллельная реальность.Из которой иногда выходят посмотреть ,как там Россия держится?Держится! И бегом обратно в параллельную реальность.Хорошо устроились.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    +2
    Контрнаступление ВСУ еще не закончилось, поэтому обсуждать дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине преждевременно.
    Другими словами, и в переводе на русский язык - ещё не последний свидомый пал в боях. bully
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:55
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Другими словами, и в переводе на русский язык - ещё не последний свидомый пал в боях.
      Не дождетесь. Настоящие свидомиты - это те, кто машет жовтоблакитним прапором по заграницам, а чтоб самому поехать на фронт захищати неньку Україну - дурнів немає. Так что хоть всю бывшую УССР застеклить, свидомиты останутся. Тут пару дней назад Болторез делился впечатлениями, что по пляжам Ниццы и Генуи не пройти, чтоб не наткнуться на свидомитов вполне призывного возраста.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:27
    +2
    Да конрнаступление ещё и не начиналось lol Оно начнётся когда зеленский к Джавелину примкнет штыкнож,и яростно кинется в атаку wassat
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:39
      0
      Цитата: Бережливый
      Оно начнётся когда зеленский к Джавелину примкнет штыкнож,и яростно кинется в атаку

      Кто? Зеля? Да ни в жисть! Сегодня ночью так самолеты гудели. И слышно было, что низко летят. Транспортник! Я уж понадеялась, что Зеля со всем своим кварталом сматывается. )))
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:28
    +1
    Нужно посмотреть, чем всё это закончится

    ***
    — Любопытный ...
    ***
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +2
    «Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ
    . Вот же-ж, ценичная... редиска! Людскими жизнями как игрушечными солдатиками готовы распоряжаться.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:06
      +2
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      ..... Людскими жизнями как игрушечными солдатиками готовы распоряжаться.

      А ему что? Как опыты над тараканами производить! Вроде как, ----- Сколько времени будет бегать таракан с оторванной головой
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:39
    +2
    Марк Милли: Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше
    Что еще может сказать генерал с начала конфликта трындевший о неминуемом "поражении России на поле боя" под напором ВСУ обученных и вооруженных Западом? Наступление действительно не исчерпало себя, т.к. у ВСУ еще есть солдаты, западная техника и они обязаны продолжать умирать за западные хотелки. А вот когда американцы почувствуют, что у Киева дела на грани, то тогда можно подумать о том, чтобы поговорить с Россией и желательно на своих условиях. Только разговаривать в этом случае не о чем, т.к. будет возможность добить бандеровскую сволоту до основания.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:56
    +2
    Но ведь какие-то территории ВСУки захватили, что дало их кураторам надежду, это же как они должны сейчас обгадится, что бы у них пришло отрезвление.
    А так вон они уже планы на Такомак строят.
  9. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:57
    +3
    Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше++++++ Темпы наступления (преобразования) ДУкраинЫ - 700-800 единиц живой силы в сутки по всей линии фронта на встречу с чертями.. НЕ плохой результат, продолжайте наблюдение.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:33
    +2
    слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя.

    Так ведь, голубчик,когда оно окончательно исчерпает себя - то переговоры не нужны уже будут России. Они ей и сейчас не сильно требуются - а тогда уже будут не нужны категорически laughing
  11. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:34
    +1
    Генерал снова высказал свою точку зрения о том, что говорить о провале контрнаступления ВСУ еще рано, наступательная операция украинской армии продолжается и все еще может быть. По его мнению, также рано говорить и о мирных переговорах,
    Генерал не прав. Говорить можно когда угодно и о чём угодно. Другое дело надо понимать насколько твоя точка зрения и твои разговоры интересуют кого-либо кроме тебя самого.
  12. Энный
    Энный Сегодня, 08:46
    0
    Нормальный подход. То есть когда у них сил не останется - тогда и будут говорить. Вот только о чем с ними разговаривать тогда будет, сил то не останется...