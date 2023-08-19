Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Stryker на Запорожском направлении

В зоне проведения специальной военной операции особую эффективность демонстрируют барражирующие боеприпасы «Ланцет». С их помощью уже было уничтожено большое количество иностранной военной техники, переданной в разное время ВСУ странами Североатлантического альянса.
Недавно на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен колесный бронетранспортер Stryker американского производства. Бронемашина двигалась на высокой скорости по проселочной дороге, поднимая высокий столб пыли.
В определенный момент за бронетранспортером полетел боеприпас «Ланцет», сообщает РИА Новости. Вскоре он попал в американскую бронемашину, поразив ее. Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об очередных потерях украинских формирований при попытке проведения атаки на Запорожском направлении. Тогда ВСУ потеряли 4 бронетранспортера Stryker, а также две боевые машины пехоты, артиллерийское орудие М777 американского производства и орудие FH-70 британского производства.
Напомним, что бронетранспортеры Stryker отличаются относительно высокой скоростью, разгоняясь до 97 км/ч по шоссе. В десантном отделении такой машины могут разместиться девять солдат с оружием. В июле 2023 года Пентагон выделил Украине дополнительную военную помощь, в состав которой включили и 32 бронетранспортера Stryker.
Однако в боях в процессе контрнаступления ВСУ американские бронемашины продемонстрировали свою уязвимость, а также такие недостатки как низкую проходимость по грязи и слабое вооружение. В результате «Страйкеры» благополучно уничтожаются российскими военными на фронте.