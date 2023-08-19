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Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Stryker на Запорожском направлении

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Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Stryker на Запорожском направлении

В зоне проведения специальной военной операции особую эффективность демонстрируют барражирующие боеприпасы «Ланцет». С их помощью уже было уничтожено большое количество иностранной военной техники, переданной в разное время ВСУ странами Североатлантического альянса.


Недавно на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен колесный бронетранспортер Stryker американского производства. Бронемашина двигалась на высокой скорости по проселочной дороге, поднимая высокий столб пыли.

В определенный момент за бронетранспортером полетел боеприпас «Ланцет», сообщает РИА Новости. Вскоре он попал в американскую бронемашину, поразив ее. Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об очередных потерях украинских формирований при попытке проведения атаки на Запорожском направлении. Тогда ВСУ потеряли 4 бронетранспортера Stryker, а также две боевые машины пехоты, артиллерийское орудие М777 американского производства и орудие FH-70 британского производства.




Напомним, что бронетранспортеры Stryker отличаются относительно высокой скоростью, разгоняясь до 97 км/ч по шоссе. В десантном отделении такой машины могут разместиться девять солдат с оружием. В июле 2023 года Пентагон выделил Украине дополнительную военную помощь, в состав которой включили и 32 бронетранспортера Stryker.

Однако в боях в процессе контрнаступления ВСУ американские бронемашины продемонстрировали свою уязвимость, а также такие недостатки как низкую проходимость по грязи и слабое вооружение. В результате «Страйкеры» благополучно уничтожаются российскими военными на фронте.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army - http://www.sbct.army.mil
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17 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:24
    0
    А видео где можно посмотреть?Или :"это необязательно "?
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 07:42
      0
      На Лента.ру есть видео. Посмотрел раз несколько, но уверенности в попадании так и нет. Смущает то, что съемка с беспилотника объективного контроля обрывается, вместо того, чтобы показать нам горящий БТР. Наверное, дальше поехал, очухавшись от шока.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:51
      +1
      Конкретно это видео три дня назад появилось у многих обозревателей этой войны. Поищи у них.
      Есть ещё парочка.
      https://t.me/goodoshnikov/18465
    3. Кран
      Кран Сегодня, 09:51
      0
      На РИА новости можно посмотреть...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:29
    -1
    Страйкеры удачно уничтожаются....Мда..Во первых-попадание еще не есть уничтожение.Во вторых.На моей памяти это первый из амерзских БТРов этого типа,попавший под Ланцет.Бравурная статья,далекая от реальности
    1. KCA
      KCA Сегодня, 07:46
      +2
      Так любое попадание выводит технику из строя, требуется эвакуация и ремонт, а эвакуацию могут ждать и отправить очередной Ланцет, или артиллерией накрыть
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 08:06
        +1
        Так любое попадание выводит технику из строя, требуется эвакуация и ремонт

        В данном случае он скорее всего получил незначительные повреждения и ушёл своим ходом. Дрон явно промазал и произошёл подрыв при пролёте на минимальном расстоянии, а не прямое попадание.
        1. unhappy
          unhappy Сегодня, 09:15
          0
          Вы знаете что там стоит неконтактный взрыватель?
          Изначально это проект с кумулятивным боеприпасом, а не зенитная ракета. Полагаю там стоит контактный взрыватель и удар был по касательной, машина не получила значимых повреждений.
          зы: у Конашенко в статистике "уничтожено", но реально это "уничтожено и повреждено" hi
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:34
    +1
    Название бтра "Страйкер"увеличивает его бронепробиваемость?Страйкер переходит в раздел - расходного материала,как вся бтрочная муть нато.Вопрос уже стоит ,что от них остаётся?СВО остро поднял вопрос защищённости БТР и их использования.Любая попытка захвата опорника сейчас напоминает десантную операцию.Чем больше трупов на опорнике - тем больше шанс что он будет захвачен.Что то БТР 82 у нас совсем изчез из медийной картинки.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 09:29
      0
      Мне тоже это кажется странным, очевидно это от безысходности происходит. БТР по сути это автобус с бронёй, он перевозит солдат но не должен атаковать позиции противника (и получать ракеты и танковые снаряды), он не должен подменять Боевую Машину Пехоты - БМП.
      Тем более тупо когда МРАП кидают в атаку на позиции регулярной армии, это не повстанцы и бунтовщики. hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:55
    +2
    «Страйкеры» благополучно уничтожаются российскими военными на фронте.
    А они, что бессмертные если американские? Танки уничтожаются, а что тогда говорить о БТР с противопульной броней. Сегодня у них главная задача - быстренько подскочить к месту высадки десанта после чего так же быстро попытаться ретироваться (если получится). Даже огневая поддержка пехоты под вопросом, т.к. это лишнее время под огнем противоположной стороны.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:57
    +2
    Ясен пень, что их там пожгут. Он чем то отличается от остальной лёгкой БТТ? Бех уже наколотили всякой твари по паре, даже танки, в том числе и леоперды, Ланцетами жгут. А это прямо вундервафля неподбиваемая.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:00
    +1
    Однако в боях в процессе контрнаступления ВСУ американские бронемашины продемонстрировали свою уязвимость, а также такие недостатки как низкую проходимость по грязи и слабое вооружение. В результате «Страйкеры» благополучно уничтожаются российскими военными на фронте.
    . А что, есть хоть какая то боевая техника, которая не может быть уничтожена на поле боя?
    Очевидно, что поле боя контролируется на большую глубину и большое количество, разнообразие средств поражения, затрудняют действия противника...
    Таково селяви!!!
    Всем придётся пересматривать тактику применения войск, боевой техники, создавать соответствующую технику, средства, методы защиты от таких угроз.
    По старинке, уже, не получится, по крайне мере в конфликтах высокой интенсивности, против противника, у которого есть все, что создано на данный момент времени!!! soldier
  7. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:02
    +2
    Ланцета в большинстве случаев мало. За ланцетом надо посылать более примитивного дрона с миной большого калибра для добивания обездвиженной цели, а то его увезут в ремонт и придётся охотится на него заново.
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:09
    0
    Недавно на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен колесный бронетранспортер Stryker американского производства+++++Это событие потрясло всю америку и последствия от этого не заставили себя долго ждать.."Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC американец Кевин Джонсон прошел процедуру взвешивания перед поединком с Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора""
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: Cannon
      Недавно на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен колесный бронетранспортер Stryker американского производства+++++Это событие потрясло всю америку и последствия от этого не заставили себя долго ждать.."Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC американец Кевин Джонсон прошел процедуру взвешивания перед поединком с Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора""

      После первых сгоревших абрашек они там все в эти футболки переоденутся?)))
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 08:55
    0
    Тяжеловато Ланцету заходить на быстродвижущуюся цель сверху. Преклоняюсь перед мастерством оператора, который так точно рассчитал необходимое упреждение. Но до прямого попадания не хватило чуть-чуть. Нужно в таких случаях заходить с "хвоста" цели, летя чуть повыше пылевого шлейфа. Так надежнее. ИМХА, естественно.
    Ланцетов нужно в 10 раз больше. А еще лучше альтернативу подешевле. В ДНР что-то подобное начале делать, пожелаем им успеха!