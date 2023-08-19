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«Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии

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«Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии

Одной из наиболее серьезных проблем ВСУ на настоящем этапе конфликта является серьезная нехватка командиров. Об этом рассказал генерал бундесвера ФРГ Андреас Марлоу, встретившийся с журналистами на полигоне Клитц в Германии. Слова военачальника передало информационное агентство Reuters.


Как следует из заявления Марлоу, ВСУ за полтора года потеряли в боях большое количество офицеров и сержантов. Поэтому сейчас украинское командование очень озабочено вопросами подготовки командных кадров. ВСУ нуждаются в свежих кадрах военачальников.

Это слабое место ВСУ

- высказался немецкий генерал о дефиците офицерских кадров.

Однако вряд ли нехватку в украинской армии офицеров можно покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира не обучить за несколько недель из вчерашнего бухгалтера или менеджера, двадцать пять лет назад учившегося на военной кафедре вуза.

Единственным выходом для ВСУ остается присвоение офицерских званий наиболее опытным и отличившимся солдатам, для чего ранее президентом Украины Владимиром Зеленским было отменено требование о наличии специального образования и вообще высшего образования для присвоения офицерских званий.

Но беда ВСУ в том, что и солдат, способных стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление «выкашивает» наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры. Офицеров командование «бережет», практически не отправляя их на передовую, на что жалуется, в свою очередь, рядовой состав, оказывающийся на линии боевого соприкосновения без командиров.
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13 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    +3
    «Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии
    Скоро не то что офицеров не будет, но и последнего калеку селюка сгребут на "мясные атаки".
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:30
    +4
    Не проблема,холопам нужен погоняла?Так своих ставьте те же поляки там во многих частях давно уже во всю руководят,гоня своих холопов на убой.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:33
    +1
    Один из путей решения-краткосрочные курсы для сержантского состава.Вкусившего все прэлести фронта.С гражданских,мобилизованных(даже тех,кто когда то служил,запасников)толку мало.Сейчас методы ведения боя поменялись.Впрочем ,это касается и нас.Лейтенант,вышедший из училища,сможет ли командовать взводом в сложной боевой обстановке?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 07:42
      +3
      Все зависит от человека кто сможет и на ура , кто ни черта не сможет и без толкового замка взвод может тупо положить , хотя тут от ротного до черта зависит насколько сможет помочь и обучить по быстрому основам .
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:46
    +1
    Единственным выходом для ВСУ остается присвоение офицерских званий наиболее опытным и отличившимся солдатам, для чего ранее президентом Украины Владимиром Зеленским было отменено требование о наличии специального образования и вообще высшего образования для присвоения офицерских званий.

    Гуляй, рванина! Глядишь, и звание дадут! На короткое время, до уничтожения. Присвоил бы всем звания, всей армии сразу и проблема была бы решена! ))) Нет у нас рядовых! Сплошь лейтенанты были бы. )))
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:46
    +3
    Одной из наиболее серьезных проблем ВСУ на настоящем этапе конфликта является серьезная нехватка командиров.
    Эту проблему неохотно, но признают и в Киеве. Выбивается не только офицерский состав, но более менее подготовленных сержантский, который хотя бы на некоторое время может заменить офицеров взводного звена. Одним словом куда не кинь - всюду клин. И со временем это будет все больше давать о себе знать.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 08:03
      +1
      Этот процесс деградации в ВФУ нельзя останавливать - фундамент поражения ВФУ начинает только образовываться.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:51
    +2
    Всех грамотных и упоротых в гости к бандэре отправили, остался один шлак и наёмники с подляками.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:51
    +5
    Да, да, и это, тоже, проблема.... хотя это всего лишь последствия, главная проблема в том... а нечего было скакать, становится такими, такими послушными иди/Ё/тиками, слушать забугорных радетелей.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:27
      +2
      В этой связи встает вопрос: так ли сильно отличаются украинцы от граждан других стран? Есть факт, что фашистские взгляды и мероприятия пропагандировались сверху. Могло ли этому противостоять общество? Подмени украинцев на русских, немцев или итальянцев, поменялось бы что-нибудь? На мой взгляд - нет. Граждане всех капиталистических стран +- одинаково бы воспринимали эту пропаганду.

      Какие-то шансы, возможно, были бы у религиозных стран, всё же у них есть своя прочная идеология, но и к ним успешно подбирают ключи, смешивая идеи фашизма и религии, в итоги шииты воют с сунитами, появляются Исламские государства и прочая нечисть.

      Не поддаться такой пропаганде очень трудно, для этого нужно иметь независимое мышление, сильный характер и твёрдые моральные убеждения, которые бы шли вразрез с пропагандой. Людей с такими качествами - единицы. Против толпы они не сдюжат. Воспитывать таких людей пытались только в СССР, но и это не спасло от деградации и развала.

      Мораль сей басни такова: 1. не спешите ругать украинцев, нам просто повезло, что по какой-то причине или случайности у власти в России не оказались личности, подобные украинским. Иначе мы бы стройными рядами пошли бы воевать с Пекином.
      2. Воспитывайте себя сами, дабы хотя бы вы могли идти своей дорогой и сопротивляться пропаганде. Никто кроме нас самих в этом не заинтересован. Дай Бог, чтобы таких людей набралась критическая масса, тогда и заживем
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:04
    0
    "Полковник сокрушенно покачал головой:
    - Нету нынче среди офицеров былого товарищества. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее веселье. Поручик Данкель - служил такой,-- так тот, бывало, разденется донага, ляжет на пол, воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку. Другой, подпоручик Шлейснер, умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. Помню еще капитана Скодай. Тот, стоило нам захотеть, приводил с собой трех девочек-сестер. Он их выдрессировал, словно собак. Поставит их на стол, и они начинают в такт раздеваться. Для этого он носил с собой дирижерскую палочку, и - следует отдать ему должное-- дирижер он был прекрасный! Чего только он с ними на кушетке не проделывал." (с) Я. Гашек.
  9. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 08:21
    +3
    Тоже самое было с их любимыми нациками, основная масса офицеров и мотивированных подохла с 41 по 43,
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:51
    +2
    Офицеры бундесвера могут взять отпуск, а потом "погибнуть в авиакатастрофе"