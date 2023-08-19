«Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии

Это слабое место ВСУ

Одной из наиболее серьезных проблем ВСУ на настоящем этапе конфликта является серьезная нехватка командиров. Об этом рассказал генерал бундесвера ФРГ Андреас Марлоу, встретившийся с журналистами на полигоне Клитц в Германии. Слова военачальника передало информационное агентство Reuters.Как следует из заявления Марлоу, ВСУ за полтора года потеряли в боях большое количество офицеров и сержантов. Поэтому сейчас украинское командование очень озабочено вопросами подготовки командных кадров. ВСУ нуждаются в свежих кадрах военачальников.- высказался немецкий генерал о дефиците офицерских кадров.Однако вряд ли нехватку в украинской армии офицеров можно покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира не обучить за несколько недель из вчерашнего бухгалтера или менеджера, двадцать пять лет назад учившегося на военной кафедре вуза.Единственным выходом для ВСУ остается присвоение офицерских званий наиболее опытным и отличившимся солдатам, для чего ранее президентом Украины Владимиром Зеленским было отменено требование о наличии специального образования и вообще высшего образования для присвоения офицерских званий.Но беда ВСУ в том, что и солдат, способных стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление «выкашивает» наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры. Офицеров командование «бережет», практически не отправляя их на передовую, на что жалуется, в свою очередь, рядовой состав, оказывающийся на линии боевого соприкосновения без командиров.