Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского вооружения «по хорошей цене»

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В настоящее время Буркина-Фасо покупает у России оружие . Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны Буркина-Фасо полковник Кассум Кулибали.Как отметил глава буркинийского военного ведомства, он пока не будет говорить о том, какое именно вооружение страна приобретает у России, но может с точностью заверить, что заказы на российское оружие уже сделаны. В будущем республика планирует продолжать и развивать связи с Россией в данном направлении.- сказал министр обороны Буркина-Фасо в интервью РИА Новости Кулибали отметил, что раньше традиционные партнеры республики негативно относились к приобретению российского оружия. Все сделки по закупкам должны были сначала получить «добро» от стран Запада, в первую очередь – от бывшей метрополии Франции. Сейчас ситуация изменилась, связи с Россией развиваются.Как отметил министр обороны, Буркина-Фасо является суверенной страной и будет сотрудничать с теми государствами, с какими хочет, и покупать то вооружение, которое нужно стране. В то же время, Кулибали подчеркнул, что в республике не планируется создание каких-либо военных баз России, присутствие иностранных войск не требуется.Главной задачей руководитель военного ведомства Буркина-Фасо назвал обеспечение таких условий, которые бы позволили стране самостоятельно решать вопросы защиты своего суверенитета и борьбы с террористическими группировками. Например, сейчас власти республики реализуют концепцию добровольческих формирований для противодействия терроризму, которые комплектуются гражданами, имеющими опыт обращения с оружием.