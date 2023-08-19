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Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского вооружения «по хорошей цене»

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Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского вооружения «по хорошей цене»

В настоящее время Буркина-Фасо покупает у России оружие. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны Буркина-Фасо полковник Кассум Кулибали.


Как отметил глава буркинийского военного ведомства, он пока не будет говорить о том, какое именно вооружение страна приобретает у России, но может с точностью заверить, что заказы на российское оружие уже сделаны. В будущем республика планирует продолжать и развивать связи с Россией в данном направлении.

У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше

- сказал министр обороны Буркина-Фасо в интервью РИА Новости.

Кулибали отметил, что раньше традиционные партнеры республики негативно относились к приобретению российского оружия. Все сделки по закупкам должны были сначала получить «добро» от стран Запада, в первую очередь – от бывшей метрополии Франции. Сейчас ситуация изменилась, связи с Россией развиваются.

Как отметил министр обороны, Буркина-Фасо является суверенной страной и будет сотрудничать с теми государствами, с какими хочет, и покупать то вооружение, которое нужно стране. В то же время, Кулибали подчеркнул, что в республике не планируется создание каких-либо военных баз России, присутствие иностранных войск не требуется.

Главной задачей руководитель военного ведомства Буркина-Фасо назвал обеспечение таких условий, которые бы позволили стране самостоятельно решать вопросы защиты своего суверенитета и борьбы с террористическими группировками. Например, сейчас власти республики реализуют концепцию добровольческих формирований для противодействия терроризму, которые комплектуются гражданами, имеющими опыт обращения с оружием.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Benjamin Northcutt
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6 комментариев
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  1. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 07:53
    -4
    Лишь бы не кокосами рассчитывались.. Да и не думаю, что что-то существенное им сейчас продадут. Самим надо.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:07
    -5
    российского вооружения «по хорошей цене»


    что-то кроме пальмового масла на ум ничего не приходит
    или антилопами рассчитаются
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:44
      -3
      Цитата: bravo77
      что-то кроме пальмового масла на ум ничего не приходит

      "Пальмовое масло" - продукт нефтепереработки которой у всяких Буркино-Фасо никогда и не было.
      hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:08
    +3
    У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания
    Почему бы стране поддерживающей Нигер на данном этапе и не продать по "хорошей цене"? Политика она и в оружейном бизнесе присутствует плотно.
    пока не будет говорить о том, какое именно вооружение страна приобретает у России
    Не исключено, что в первую очередь это ПТРК, ПЗРК, БТР (БМП).
  4. Комментарий был удален.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:20
    +3
    Цитата: bravo77
    что-то кроме пальмового масла на ум ничего не приходит
    или антилопами рассчитаются

    Марганец и золото, являются главными ресурсами страны. Есть золотые рудники в Пуре, и более мелкие месторождения золота на севере. В стране также имеются запасы никеля, бокситов, цинка, свинца и серебра. Значительные месторождения марганца на северо-востоке Буркина-Фасо — ее важнейший ресурс и самый богатый источник этого минерала в мире. Эксплуатация ограничена существующими транспортными недостатками.++++Главное во главе этих сделок поставить честного и преданного России человека с русской фамилией ( на выбор) Абрамович, Пейсахович,Глазман,Катман,Ротенберг,Кац,Шмац,Гинзбург,Шлагбаум,Эдельман..Ну, а с чем марганец смешивать мы помним из детства в СССР.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 08:26
    +1
    Бута то освободили ... продадут Буркина-Фасо , а доставят в Нигер и его коалицию