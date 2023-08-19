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Российская ПВО перехватила над Крымом переоборудованную Киевом в ударный вариант зенитную ракету С-200

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Российская ПВО перехватила над Крымом переоборудованную Киевом в ударный вариант зенитную ракету С-200

Киевский режим снова попытался нанести удар по Крыму, на этот раз осуществив ракетную атаку. Российская ПВО ракету перехватила, жертв и разрушений на земле нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению военного ведомства, Киев нанес удар по объектам на полуострове с помощью переделанной в боевой вариант зенитной ракеты системы С-200. Данные ракеты Украина в последнее время использует все чаще, где-то организовав их производство. Стоит отметить, что неделю назад Киев атаковал такой же ракетой и Крымский мост, ее также перехватили российские ЗРК. Били переделанными ракетами ВСУ и по территории "старой" России, пытаясь поразить военные аэродромы. Согласно договоренности с Западом, Украина не может применять на территории России поставленное вооружение, но к собственно выпущенному это не относится.

Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе

- говорится в сообщении Минобороны.

В Киеве продолжают считать полуостров "украинской" территорией, поэтому удары по Крыму будут продолжаться. Как заявил Зеленский, Украина вправе делать все, что хочет на "своих землях".

Между тем, в США считают удары Киева по полуострову "пустой тратой времени". Такое мнение высказали некоторые представители администрации Джо Байдена. Как заявляется, в лучшем случае это просто "отвлечение внимания", а на самом деле - бесполезная трата дефицитных ресурсов, необходимых на фронте.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:52
    +5
    Давно не слышно о применении всушниками "Точек".А у нас на хранении этих девайсов хватает...Не пора ли применять?
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:53
    +5
    За каждый удар по России, надо отвечать десятью по Западени и объяснять чо и за що.
  3. Комментарий был удален.
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 07:56
    +3
    Скорее всего организовано не производство самих ракет, а купили их в третьей стране большую партию, а на украину поступили сами ракеты и комплекты для их переделки.
    1. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +5
    Как заявил Зеленский, Украина вправе делать все, что хочет на "своих землях".
    Так же и Россия имеет полное право атаковывать объекты в глубоком тылу противника. Вот только в отличии от Киева мы не бьем по исключительно гражданским объектам. Хотя за применение кассетных б/п по гражданскому населению можно было бы разок засыпать коттеджные поселки киевской элиты аналогичными. Для вправления мозгов отмороженным.
  6. potap6509
    potap6509 Сегодня, 08:54
    0
    Намедни возле Крыма летал амерский разведчик, и вот результат. Надо кардинально решать эту проблему, не понятно пока как.
    1. Sergei N 58912062
      Sergei N 58912062 Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: potap6509
      Намедни возле Крыма летал амерский разведчик, и вот результат. Надо кардинально решать эту проблему, не понятно пока как.

      Точно так же как до этого решили проблему с другим американским беспилотником.
  7. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 08:57
    +1
    Как заявил Зеленский, Украина вправе делать все, что хочет на "своих землях".

    Уже давным-давно пора обеспечить Зеленского своей землёй, 2×2 метра.