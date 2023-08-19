Российская ПВО перехватила над Крымом переоборудованную Киевом в ударный вариант зенитную ракету С-200

Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе

Киевский режим снова попытался нанести удар по Крыму, на этот раз осуществив ракетную атаку. Российская ПВО ракету перехватила, жертв и разрушений на земле нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Согласно сообщению военного ведомства, Киев нанес удар по объектам на полуострове с помощью переделанной в боевой вариант зенитной ракеты системы С-200. Данные ракеты Украина в последнее время использует все чаще, где-то организовав их производство. Стоит отметить, что неделю назад Киев атаковал такой же ракетой и Крымский мост, ее также перехватили российские ЗРК. Били переделанными ракетами ВСУ и по территории "старой" России, пытаясь поразить военные аэродромы. Согласно договоренности с Западом, Украина не может применять на территории России поставленное вооружение, но к собственно выпущенному это не относится.- говорится в сообщении Минобороны.В Киеве продолжают считать полуостров "украинской" территорией, поэтому удары по Крыму будут продолжаться. Как заявил Зеленский, Украина вправе делать все, что хочет на "своих землях".Между тем, в США считают удары Киева по полуострову "пустой тратой времени". Такое мнение высказали некоторые представители администрации Джо Байдена. Как заявляется, в лучшем случае это просто "отвлечение внимания", а на самом деле - бесполезная трата дефицитных ресурсов, необходимых на фронте.