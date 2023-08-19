Американская конгрессвумен назвала действия президента Джо Байдена по оказанию военной помощи Украине «ужасным позором» для США

Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор!

Власти США сосредоточили свое внимание на финансовой и военной помощи Украине вместо того, чтобы развивать американскую экономику и помогать самим американцам. Об этом написала в социальных сетях конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.Как утверждает член Палаты представителей Конгресса США, сегодня американское общество сталкивается с масштабными проблемами, но администрация действующего президента Джо Байдена предпочитает расходовать средства на помощь Киеву, а не на улучшение экономики и социальной сферы в своей собственной стране.- написала конгрессвумен.Грин напомнила, что с 2022 года численность бездомных американцев увеличилась на 11%. Без крыши над головой остались 600 тысяч граждан США. Но решению этой проблемы администрация Байдена предпочитает отправку десятков миллиардов долларов на содержание Украины и ведение боевых действий.Отметим, что ранее президент Байден обратился к Конгрессу США с просьбой об очередном выделении средств на помощь Украине – на этот раз ему потребовались 13 млрд долларов на военную помощь и 8,5 млрд долларов на оказание содействия Украине и ряду других государств в экономической сфере и в вопросах безопасности. Конгрессвумен задается вопросом, почему на эти цели у страны деньги находятся, а на решение собственных социальных проблем – нет.