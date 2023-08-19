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Американская конгрессвумен назвала действия президента Джо Байдена по оказанию военной помощи Украине «ужасным позором» для США

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Американская конгрессвумен назвала действия президента Джо Байдена по оказанию военной помощи Украине «ужасным позором» для США

Власти США сосредоточили свое внимание на финансовой и военной помощи Украине вместо того, чтобы развивать американскую экономику и помогать самим американцам. Об этом написала в социальных сетях конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.


Как утверждает член Палаты представителей Конгресса США, сегодня американское общество сталкивается с масштабными проблемами, но администрация действующего президента Джо Байдена предпочитает расходовать средства на помощь Киеву, а не на улучшение экономики и социальной сферы в своей собственной стране.

Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор!

- написала конгрессвумен.

Грин напомнила, что с 2022 года численность бездомных американцев увеличилась на 11%. Без крыши над головой остались 600 тысяч граждан США. Но решению этой проблемы администрация Байдена предпочитает отправку десятков миллиардов долларов на содержание Украины и ведение боевых действий.

Отметим, что ранее президент Байден обратился к Конгрессу США с просьбой об очередном выделении средств на помощь Украине – на этот раз ему потребовались 13 млрд долларов на военную помощь и 8,5 млрд долларов на оказание содействия Украине и ряду других государств в экономической сфере и в вопросах безопасности. Конгрессвумен задается вопросом, почему на эти цели у страны деньги находятся, а на решение собственных социальных проблем – нет.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    -5
    Тейлор Грин это американский Жириновский в юбке,шуму много ,а толка ни какого.Так чисто поржать над США.
    1. Evgenijus
      Evgenijus Сегодня, 08:25
      +2
      Были бы у нас 100 Жириновских в Госдуме, так толк был бы. Но для этого нужна смелость. А смелость у нас только под задницей.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 08:38
        +1
        *Были бы у нас 100 Жириновских в Госдуме, так толк был бы*.
        А если эти Жириновские были бы из ЕР?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    +4
    Байденомика — это ужасный позор!
    Вот и новый термин пустили в обиход, только дедушке от этого ни холодно, ни жарко. Он недавно заявил, что при его президентстве экономика сделала скачок, а долг Сша уменьшился на 1 трлн. 700 млрд. А на самом деле госдолг США при Байдене вырос на $3,84 трлн. Что взять с человека разговаривающего с фантомами.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 08:25
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Тейлор Грин это американский Жириновский в юбке,шуму много ,а толка ни какого.Так чисто поржать над США.

    Ну да ... для хайпа похайтить текущих у руля
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 08:29
    +5
    Как тут не помочь...
    Гляньте, какая милота!..
    Семейное фото Байденов.

    wink
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:36
      +2
      Байдена - в тюрьму!


      а его папашку в дом престарелых, специализирующийся на пациентах с деменцией.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:46
        +1
        Наган .Сколько можно простоять с лозунгом " Байдена в тюрьму !" в одиночном пикете в Вашингтоне и не в подворотне ,а у капитолия .
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 08:52
          +2
          У Кремля можно простоять сколько угодно. laughing
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 08:59
            +1
            Цитата: Андрей Москвин
            У Кремля можно простоять сколько угодно. laughing

            В Вашингтоне у Капитолия тоже...Правда, фамилию нужно сменить или написать:
            «Байдена в президенты!»
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:00
            +1
            Андрей Москвин К Кремлю можно приехать в дупель пьяным ,и после крика " Открывай ворота, у меня там деловая встреча!" оказаться в медаке ,а не на том свете! lol hi