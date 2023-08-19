Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

Украинские экипажи для обещанных Украине американских танков Abrams уже готовы, направленные в Германию на обучение украинские военнослужащие подготовку завершили. Об этом сообщает Business Insider.
По данным американского издания, ссылающегося на заявление представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, подготовка украинских танкистов к управлению ОБТ Abrams завершена, но домой военнослужащие ВСУ отправлены не будут, а останутся в Германии дожидаться поставки американских танков. Планируется, что на Украину экипажи приедут уже вместе с поставленной техникой.
Всего подготовку по полигонах Бундесвера в Германии прошли около 200 украинских танкистов. Обучение длилось 12 недель, за это время их научили худо-бедно обслуживать танк, управлять им и вести стрельбу. В настоящее время украинцев с полигона в Хоэнфельсе отправили в Графенвёр "поддерживать навыки". Как ожидается, пробудут они там до осени, точных сроков не называется.
Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк (...) не будет готов
- заявил О'Доннелл.
Как уже неоднократно сообщалось, США поставят Украине 31 танк Abrams в модификации M1A1. Первые машины прибудут в Германию в сентябре, по крайней мере, так обещают американцы. Поставка будет осуществляться несколькими партиями, в первой будет 6-8 танков.
В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы
- пишет западная пресса.