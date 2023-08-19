Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк (...) не будет готов

В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы