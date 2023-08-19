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Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

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Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

Украинские экипажи для обещанных Украине американских танков Abrams уже готовы, направленные в Германию на обучение украинские военнослужащие подготовку завершили. Об этом сообщает Business Insider.


По данным американского издания, ссылающегося на заявление представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, подготовка украинских танкистов к управлению ОБТ Abrams завершена, но домой военнослужащие ВСУ отправлены не будут, а останутся в Германии дожидаться поставки американских танков. Планируется, что на Украину экипажи приедут уже вместе с поставленной техникой.

Всего подготовку по полигонах Бундесвера в Германии прошли около 200 украинских танкистов. Обучение длилось 12 недель, за это время их научили худо-бедно обслуживать танк, управлять им и вести стрельбу. В настоящее время украинцев с полигона в Хоэнфельсе отправили в Графенвёр "поддерживать навыки". Как ожидается, пробудут они там до осени, точных сроков не называется.

Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк (...) не будет готов

- заявил О'Доннелл.

Как уже неоднократно сообщалось, США поставят Украине 31 танк Abrams в модификации M1A1. Первые машины прибудут в Германию в сентябре, по крайней мере, так обещают американцы. Поставка будет осуществляться несколькими партиями, в первой будет 6-8 танков.

В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы

- пишет западная пресса.
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:24
    +5
    Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

    ***
    — Вот кто больше всего заинтересован в затягивании срока поставок ...
    ***
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:42
      -1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

      ***
      — Вот кто больше всего заинтересован в затягивании срока поставок ...
      ***

      Владимир Владимирович! Вы создали из сообщения тайну Мадридского двора. А нужно то всего изменить толщину шрифта и всё станет понятно с первого прочтения... Можно добавить цвета...
      * * *
      Кстати, коды для раскрасок:
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      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:07
        0
        Владимир Владимирович! Вы создали из сообщения тайну Мадридского двора

        ***
        — "Sapienti sat" ...
        ***
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    +7
    Сколько ВСУ ники скинулись и проплатили ,чтобы не попасть в ситуацию : в случае ожидания танков на Украине их послали 100 % на " мясной штурм".А тут Германия : свезло, так свезло.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +5
    Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams
    Вот это подарок для ВСУшников - еще неизвестно поставят танки в озвученные сроки или нет поэтому есть возможность понаслаждаться жизнью в Германии. Больше такого не представится.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:27
    +6
    Во, у этих шароваров праздник-то! Когда Штаты соизволят дать Абрамсы - фиг знает, может, и через год... а они все это время будут сидеть в эуропейской стране, мюнхенские колбаски кушать и орать сугс дистанционно - в максимальной дали от Градов и Солнцепеков laughing
    1. Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:21
      +1
      Во, у этих шароваров праздник-то!

      ***


      ***
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:28
    +2
    Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

    А потом своим ходом в Польшу - надо же опробовать их в деле, заодно и выяснить, какая армия «самая-самая» в Европе.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: ROSS 42
      А потом своим ходом в Польшу - надо же опробовать их в деле, заодно и выяснить, какая армия «самая-самая» в Европе.

      Да ладно! Дадут танки и попробуйте их из той Германии выпихнуть! )))
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:30
    +4
    Логика странноватая у полосатых, поставка в сентябре, пока туда-сюда, а там и октябрь с дождичками. Им 8 БРЭМ то хватит их из грязюки вытаскивать? Надо срочно ещё 23 штуки допоставить, чтобы они парой грязь месили. Едет Абраша, а за ним сразу БРЭМка дефилирует.))))
  7. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:32
    +3
    С другой стороны, они правы.
    Чем больше они будут находиться на территории ФРГ,тем больше они смогут осваивать это танк.
    Если конечно они будут практиковаться
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:48
      +2
      Цитата: ЛМН
      Чем больше они будут находиться на территории ФРГ, тем больше они смогут осваивать... это танк

      ...немецкий шнапс, немецкий шпик, баварское пиво и «Das ist fantastisch» в исполнении разных фрау...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:50
    +2
    Цитата: ЛМН
    С другой стороны, они правы.
    Чем больше они будут находиться на территории ФРГ,тем больше они смогут осваивать это танк.
    Если конечно они будут практиковаться

    Один танковый батальон не сделает погоды, а уж без поддержки с воздуха...
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:53
    +1
    Этим украинцам подарили вторую жизнь.
    Их бы спровоцировать на проявление агрессии в отношении гражданских лиц в Германии. Что бы всех закрыли по уголовному законодательству.
    Тогда новую партию управлянтов Абрамсов ещё три месяца готовить.