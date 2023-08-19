Китай начал военные учения близ Тайваня

Одной из международных проблем продолжает оставаться ситуация вокруг острова Тайвань, которая временами обостряется из-за американских провокаций и ответных действий Пекина.Как передаёт «Аль-Джазира», Китай начал военные учения вокруг Тайваня. При этом в Пекине дали понять, что учения являются «суровым предупреждением» сепаратистским силам в островном государстве и, в частности, ответом на недавний визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Соединенные Штаты.Командование Народно-освободительной армии Китая заявило в субботу утром, что оно проводит совместное военно-морское и воздушное патрулирование боеготовности вокруг Тайваня. В ходе учений будет отрабатываться координация действий кораблей и самолетов для захвата контроля над воздушным и морским пространством. Также целью учений является проверка способности вооруженных сил сражаться в реальных боевых условиях, заявили в командовании НОАК.Минобороны Тайваня решительно осудило последние военные учения Китая вблизи острова, заявив сегодня, что оно направит соответствующие силы в район учений и обладает способностью и решимостью в обеспечении национальной безопасности.Вице-президент Тайваня Лай, кандидат на пост президента Тайваня на выборах в январе 2024 года, вернулся в пятницу из США, где он останавливался по пути в Парагвай с официальным государственным визитом.МИД Китая заявил в связи с этим, что Пекин выступает против любой формы визита «сепаратистов Тайваня» в США.