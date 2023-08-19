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Китай начал военные учения близ Тайваня

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Китай начал военные учения близ Тайваня

Одной из международных проблем продолжает оставаться ситуация вокруг острова Тайвань, которая временами обостряется из-за американских провокаций и ответных действий Пекина.


Как передаёт «Аль-Джазира», Китай начал военные учения вокруг Тайваня. При этом в Пекине дали понять, что учения являются «суровым предупреждением» сепаратистским силам в островном государстве и, в частности, ответом на недавний визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Соединенные Штаты.

Командование Народно-освободительной армии Китая заявило в субботу утром, что оно проводит совместное военно-морское и воздушное патрулирование боеготовности вокруг Тайваня. В ходе учений будет отрабатываться координация действий кораблей и самолетов для захвата контроля над воздушным и морским пространством. Также целью учений является проверка способности вооруженных сил сражаться в реальных боевых условиях, заявили в командовании НОАК.

Минобороны Тайваня решительно осудило последние военные учения Китая вблизи острова, заявив сегодня, что оно направит соответствующие силы в район учений и обладает способностью и решимостью в обеспечении национальной безопасности.

Вице-президент Тайваня Лай, кандидат на пост президента Тайваня на выборах в январе 2024 года, вернулся в пятницу из США, где он останавливался по пути в Парагвай с официальным государственным визитом.

МИД Китая заявил в связи с этим, что Пекин выступает против любой формы визита «сепаратистов Тайваня» в США.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:59
    +1
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    _͟П͟р͟и͟н͟ц͟и͟п͟ ͟о͟д͟н͟о͟г͟о͟ ͟К͟и͟т͟а͟я͟ сформировался в ходе справедливой борьбы китайского народа за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности и имеет под собой как фактическую, так и правовую основу
    _͟Т͟а͟й͟в͟а͟н͟ь͟ ͟-͟-͟ ͟н͟е͟о͟т͟ъ͟е͟м͟л͟е͟м͟а͟я͟ ͟ч͟а͟с͟т͟ь͟ ͟К͟Н͟Р͟.͟ Все факты и юридические акты в отношении Тайваня свидетельствуют, что он является неотъемлемой частью территории КНР...
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    Канцелярия по тайваньским делам, Пресс-Канцелярия Госсовета КНР,февраль 2000 года, Пекин
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    Джонка Тайваня,
    Возвращайся в родную гавань!
    Ветер попутный...
    ---
    台湾船,
    回到你的家乡港口!
    风是公平的。..



    ***
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 14:04
      -2
      Могу напомнить Вам в следствии чего отделились Тайвань, Гонконг и т.д.
      Мы тоже там неплохо руки погрели.
      Тогда стоит волноваться за Владивосток.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:24
        -1
        Цитата: Anarchist
        Тогда стоит волноваться за Владивосток.

        Не волнуйтесь. Тысячелетняя история Срединного царства говорит, что Китаю нужен Тайвань, потому что это Китай. Вьетнам, Корея, Приморье, Владик им не нужны потому что это не Китай.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:03
    +2
    Давно пора решить проблему сепаратистов на Тайване, хоть и военным путём.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:22
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Давно пора решить проблему сепаратистов на Тайване, хоть и военным путём.

      Китайцы мудрее вас. Они смотрят на сотни лет вперёд. В обозримом будущем, если не воевать, Тайвань сам, как перезрелый плод, упадёт в руки Пекина. Может даже вы доживёте.
  3. WapentakeLokki
    WapentakeLokki Сегодня, 14:31
    +1
    они так и будут...''проводить манёвры''' и нагнетать пролётами своих(ну типа не лецезионных)копий Су-27..но вот провести десантную операцию(блицкриг в духе парней Штудента на Крите 1941)духу не хватит..они вовали псоледний раз против Вьетнама и так отгребли..что..а давить студентов танкми(ага площадь ТяЯньМэнь)это не под огнём высаживться ..ведь убить могут..чайнаиты отнюдь не воины..скорее торгаши...от купить-бы у России ЧВК и пустить их вместо НОАК..это по ихнему..