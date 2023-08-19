Военкоры: ВС РФ провели контратаку украинских формирований в районе Приютного на Угледарском участке фронта

На ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжаются ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.На Угледарском участке Южно-Донецкого направления ВС РФ контратаковали в районе Приютного. Продолжались бои и в окрестностях Урожайного, но вернуть захваченные ранее украинскими боевиками позиции российским военным пока не удалось. Зато артиллерия ВС РФ обстреляла позиции ВСУ в Угледаре, Пречистовке, Левадном и ряде других населенных пунктов.На Запорожском направлении наиболее сложная ситуация – в районе села Работино. Здесь украинские формирования по-прежнему проводят атаки российских позиций, но без продвижения. В ответ ВС РФ постоянно обстреливают места размещения личного состава и военной техники ВСУ в Новоданиловке, Гуляйполе, Малиновке, Малой Токмачке.Продолжаются штурмовые действия в Марьинке на Донецком направлении. Украинским формированиям удается удерживать позиции и в городской черте Марьинки, и у Красногоровки, и под Авдеевкой. Артиллерия ВС РФ работает по местам размещения личного состава, вооружений и военной техники ВСУ в ряде местных населенных пунктов.Отдельно отметим ситуацию на Артемовском направлении. Здесь наши бойцы предприняли ряд контратак под Богдановкой и Андреевкой, но пока без результатов. Кроме того, артиллерийские подразделения российской армии обстреляли позиции украинских сил в Часовом Яре, Ивановском (Красном), Федоровке, Роздоловке, Спорном и некоторых других населенных пунктах, но и украинские артиллеристы вели ответный огонь по российским позициям. Под Клещеевкой украинские формирования пытались атаковать российские позиции, но потеряли до 30 боевиков и несколько бронемашин.На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили попытки украинских боевиков контратаковать в Серебрянском лесничестве и в районе Торского выступа.Наконец, из Херсонской области еще вчера вечером поступила информация об уничтожении остатков украинских формирований, высадившихся в районе села Казачьи Лагери. Кроме того, ВС РФ постоянно наносят удары по боевикам ВСУ, высаживающимся в районе Антоновского моста. Но украинское командование продолжает бросать «на убой» личный состав, невзирая на высокие потери.