«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

Если вы умеете управлять Т-72 или другим ОБТ советской разработки, то вы, с большой вероятностью, не сможете справиться с Leopard 1

Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72. Кроме того, с ним легче обращаться из-за его управляемости, а также он быстрее

Украинские товарищи смогут безопасно передвигаться и обращаться с танком в полевых условиях. Так сказать, базовая подготовка водителей.

Некоторые солдаты из Украины не имеют опыта вождения, не говоря уже о правах