«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 на Украину, приняв обязательство поставить из этого числа сто машин в ближайшее время. В этой связи в немецком учебном центре организовано обучение солдат ВСУ эксплуатации данной техники.
Если вы умеете управлять Т-72 или другим ОБТ советской разработки, то вы, с большой вероятностью, не сможете справиться с Leopard 1
- говорится на сайте военного ведомства ФРГ.
Судя по публикациям бундесвера, курсы проходят в двух форматах. Уже участвовавшие в боевых действиях танкисты обучаются в течение двух недель, солдаты без опыта эксплуатации ОБТ – на протяжении шести недель.
Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72. Кроме того, с ним легче обращаться из-за его управляемости, а также он быстрее
- отмечает украинский мехвод, который, как указывается, «закален в боях» и был отправлен командованием на обучение в ФРГ.
Как пояснил один из немецких инструкторов, солдаты ВСУ проходят далеко не полный учебный курс:
Украинские товарищи смогут безопасно передвигаться и обращаться с танком в полевых условиях. Так сказать, базовая подготовка водителей.
Позже курсанты изучают на полигоне тактику применения машин и взаимодействие с другими боевыми системами. Инструкторы бундесвера обучают украинцев многим приемам и дают советы по обращению с танками. В курсах задействовано шесть переводчиков. Специально для украинских солдат к оборудованию были прикреплены маркеры на их родном языке.
Некоторые солдаты из Украины не имеют опыта вождения, не говоря уже о правах
- отмечает один из инструкторов, хотя формально ВСУ требуют, чтобы мехводы танков умели водить трактор.
Как говорится на сайте бундесвера, «вскоре украинцам придется применить свои новоприобретенные навыки в бою».