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«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

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«Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72»: солдаты ВСУ обучаются на немецких танках

Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 на Украину, приняв обязательство поставить из этого числа сто машин в ближайшее время. В этой связи в немецком учебном центре организовано обучение солдат ВСУ эксплуатации данной техники.


Если вы умеете управлять Т-72 или другим ОБТ советской разработки, то вы, с большой вероятностью, не сможете справиться с Leopard 1

- говорится на сайте военного ведомства ФРГ.

Судя по публикациям бундесвера, курсы проходят в двух форматах. Уже участвовавшие в боевых действиях танкисты обучаются в течение двух недель, солдаты без опыта эксплуатации ОБТ – на протяжении шести недель.

Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72. Кроме того, с ним легче обращаться из-за его управляемости, а также он быстрее

- отмечает украинский мехвод, который, как указывается, «закален в боях» и был отправлен командованием на обучение в ФРГ.

Как пояснил один из немецких инструкторов, солдаты ВСУ проходят далеко не полный учебный курс:

Украинские товарищи смогут безопасно передвигаться и обращаться с танком в полевых условиях. Так сказать, базовая подготовка водителей.




Позже курсанты изучают на полигоне тактику применения машин и взаимодействие с другими боевыми системами. Инструкторы бундесвера обучают украинцев многим приемам и дают советы по обращению с танками. В курсах задействовано шесть переводчиков. Специально для украинских солдат к оборудованию были прикреплены маркеры на их родном языке.

Некоторые солдаты из Украины не имеют опыта вождения, не говоря уже о правах

- отмечает один из инструкторов, хотя формально ВСУ требуют, чтобы мехводы танков умели водить трактор.

Как говорится на сайте бундесвера, «вскоре украинцам придется применить свои новоприобретенные навыки в бою».
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20 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:20
    +1
    Давно было замечено, чем больше ВСУ нахваливает очередное вундерваффе, тем лучше оно горит...
    Горят с крестами танки в Украине –
    Пылают вновь немецкие кресты...
    «Небратья» наши, вы же воплотили
    Адольфа Шикльгрубера мечты...
    О том, как Украина и Россия
    Между собою будут воевать...
    Вы приложили максимум усилий,
    Страною русофобов чтобы стать...
    Забыли вы, наверно, чем закончилась
    С нацизмом предыдущая война?!!
    И вам сегодня очень сильно хочется
    Стереть Россию раз и навсегда…
    Но помните - Мы войн не начинаем,
    Зато всегда заканчиваем их -
    Кто с нами воевал, об этом знает,
    А если хочет, значит просто псих…

    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Lev_Russia
      О том, как Украина и Россия
      Между собою будут воевать...

      Понимаете, составлять предложения из слов, да ещё в рифму - дело непростое. Смотрите, как меняется смысл:

      Пылают танки вновь на Украине,
      Опять на них нацистские кресты...
      Как скоро в жизнь «небратья» воплотили
      Адольфа Шикльгрубера мечты.

      Чтобы народы Украины и России
      Между собою стали воевать,
      Вы приложили максимум усилий...
      Ну, как вас после этого назвать?

      Вы стёрли память целых поколений,
      Не знающих, чем кончилась война.
      Конечно, Сталин тоже был не гений,
      Но Гитлер всё же получил сполна!

      Запомните, мы войн не начинаем,
      Парадами заканчивая их.
      Кто с нами воевал, об этом знает,
      Кто хочет воевать, - тот просто псих!

      hi
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:55
      0
      По броне Леопард-1 скорее САУ, чем танк.
      Не каждую крупнокалиберную пулю удержит.
      Чему же удивляться, что САУ маневреннее танка. Они бы ещё баги с танком по маневренности сравнивали.
      Модификация А5 - это модернизация системы управления огнем и приборов наблюдения, практически один-в-один скопированные с Леопарда-2.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 09:20
    +3
    Некоторые солдаты из Украины не имеют опыта вождения, не говоря уже о правах

    - отмечает один из инструкторов, хотя формально ВСУ требуют, чтобы мехводы танков умели водить трактор.
    Похоже на такие курсы попадают по блату. Пока подальше от передовой, а потом как карта ляжет.
  3. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 09:26
    -1
    Несерьезное какое-то отношение. 178 танков это вам не баран чихнул. Сила серьезная и опасная. А надежда на то что украинские экипажи не смогут толком подготовить выглядит как-то убого и более похоже на надежды которые юношей питают но в серьезных раскладах смертельно опасны.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:37
      -1
      Просто многие не понимают, что во время войны потери несут обе стороны.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:37
      +1
      Согласен, наверное к этому контрнаступлению не успеют, готовят новое на весну 2024, да и в обороне тоже хорошо укрепят фронт.
    3. Vincent Price
      Vincent Price Сегодня, 09:51
      0
      Ура-дегенераты минусят вас. Этот сайт не спасти.
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:57
      0
      Несерьезное какое-то отношение. 178 танков это вам не баран чихнул.
      ....главное уточнить ТТХ танка...а уж потом всё остальное....лео1 это уровень Т-55, если не ниже...бронирование смехотворное, вооружение смехотворное...отсутствие ОВТП , отсутствие КУВ.... лайно на лопате....хоть 1000 пусть дадут....ПТРК и прочих в миллион раз больше для этого картона
  4. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 09:27
    +5
    Вот это будет тир,этот огромный древний металлолом без брони будет отличной мишенью для вертолётчиков и птрк...
  5. Комментарий был удален.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:41
      0
      Кому это надо? Одни старые пepдуны на фото. Небось при Брежневе протирали штаны в структурах ВЛКСМ, да содержали подпольные видеосалоны.
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:30
    +5
    Leopard 1A5 намного маневреннее нашего Т-72. Кроме того, с ним легче обращаться из-за его управляемости, а также он быстрее
    ...для свинорылых всё западное лучше...но только на западных полигонах и до встречи с Корнетами, Краснопольем да Инварами...и потом начинается на ЛБС нытьё и тупо бросалово исправной техники.....селюки бездарные
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:31
    +3
    Маневреннее - это чтобы было лучше тикать?))) почему бы не сравнить броню или оружие?
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:32
    +5
    Лео 2 так вообще мерседесом был по сравнению с 72-ками. И....? Как говорится, права купил - ездить не купил. Реально как аборигены с бусами от белого господина. А закаленный в боях мехвод видно полный недоумок. 72ка ему жизнь спасла, раз он в боях был и выжил, а этот металлолом ему уж точно сразу дорогу к Бандере организует.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:37
      +4
      Цитата: lukash66
      Лео 2 так вообще мерседесом был по сравнению с 72-ками. И....?

      Ещё наши танкисты времён Великой Отечественной отмечали, что иностранные танки хороши для службы, а наши для боя.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:34
    +4
    Некоторые солдаты из Украины не имеют опыта вождения, не говоря уже о правах
    Но это наверное компенсируется "закалкой в боях"?
    Если вы умеете управлять Т-72 или другим ОБТ советской разработки, то вы, с большой вероятностью, не сможете справиться с Leopard 1
    Выходит с нуля за 2-6 недель. В учебке механика-водителя готовя пол года, а здесь решили, что 0,5 - 1,5 месяца достаточно. Посмотрим, что из этого получится.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:43
      +4
      . В учебке механика-водителя готовя пол года, а здесь решили, что 0,5 - 1,5 месяца достаточно. Посмотрим, что из этого получится.
      ....чё там смотреть...свинорылые все свои 2000 утилизировали на ЛБС и так в тылу, плюс польские с загашников, чешские, румынские , вот америкосовое и немецкое тоже в хлам....чё там смотреть...а лео 1 вообще картон плюс с пукалкой ни какой
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      В учебке механика-водителя готовя пол года, а здесь решили, что 0,5 - 1,5 месяца достаточно. Посмотрим, что из этого получится.

      А как всегда! "Ну, не шмогла я, не шмогла!"
    3. Стас1973
      Стас1973 Сегодня, 09:55
      0
      В ВОВ и с тремя часами накатки мехводов в бой отправляли. Как- то справлялись. Но по бронированию, т.е. безопасные углы маневрирования, Лео 1а5 я бы только с т34-85 сравнивал
  10. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 09:58
    0
    Нет ничего практичнее, чем хорошая теория.
    "Леопард превосходит Т-64А по всем видам подвижности," - написал начальник трансмиссионного отдела ВНИИТМ сорок лет назад, хотя образца у нас не было. Теперь будет.