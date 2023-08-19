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В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

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В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила принять заявление о недопустимости завершения боевых действий до возвращения территорий и выхода на границы 1991 года. Соответствующее постановление внесено на рассмотрение ВРУ.


По данным издания "Страна.ua", в основном заявление будет касаться "деоккупации" Крыма и последующих действий украинских властей на его территории. Однако там же говорится о недопустимости завершения боевых действий до выхода на границы 1991 года. При этом прекращение войны путем территориальных уступок России, названной "страной-агрессором", также недопустимо. В общем, война до полной победы.

Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны

- говорится в проекте заявления.

Также депутаты полностью поддерживают "формулу мира" Зеленского, по сути повторяя в заявлении все её пункты. Напомним, что заявления Верховной Рады законной силы не имеют.

О том, что Киев намерен воевать "до последнего украинца", говорилось уже не раз, как и о намерении "деоккупировать" всю территорию. Зеленский об этом с каждой трибуны заявляет, стуча себя в грудь кулаком и обещая непременно победить российскую армию. Однако, судя по публикациям западной прессы, на Западе скептически относятся к планам Киева отвоевать все территории, особенно после провального контрнаступления. Тут бы оставшиеся территории удержать, а не заявлять о выходе на границы 1991 года.
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14 комментариев
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  1. Архемор
    Архемор Сегодня, 09:01
    +5
    Реальность существует только в разуме Партии. Сказали "выход к границам 91 года", значит так оно и есть. Сказали "небо сине-желтое ", так оно и есть. Иначе зачем нам тогда двоемыслие?
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:03
    +4
    Молодцы, по нашей пятой колонне дубасят, по нашей "готовности к переговорам", ставя под вопрос адекватность.
    С другой стороны, не Украина в лице хоть там кого решает.
    На пару недель прекратить финансирование и поставки - и все рассосется само собой, и живые позавидуют мертвым.
    1. Dave36
      Dave36 Сегодня, 09:07
      +1
      Быстро вспомнят русский и потянутся за паспортами(
  3. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 09:06
    +2
    Чьи дети из этой группы депутатов на фронте, а не в Монако? Вывезти всю группу, а лучше всю ВРУ, в Урожайное
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:07
    +2
    В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

    Давайте внесём предложение в ГД об установлении границ России, как преемницы СССР, в границах 1945 года... wassat
    * * *
    Цитата: faterdom
    Молодцы, по нашей пятой колонне дубасят, по нашей "готовности к переговорам", ставя под вопрос адекватность.

    good Снял с языка...
  5. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 09:08
    +4

    Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила принять заявление о недопустимости завершения боевых действий до возвращения территорий и выхода на границы 1991 года.

    Следующим законопроектом, видимо, будет закон о недопустимости поражения в войне.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 09:23
      +4
      Следующим законопроектом, видимо, будет закон о недопустимости поражения в войне

      В принципе, если вы не заметили, это он и есть laughing
      1. Hwostatij
        Hwostatij Сегодня, 09:33
        +1
        Надеюсь, закон закон Ома законодательно не отменят, а то без работы останусь.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: Hwostatij
      Следующим законопроектом, видимо, будет закон о недопустимости поражения в войне.

      А еще следующий "О непризнании поражения в войне" )))
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 09:16
    +2
    Похожая история произошла в 1939-м году. СССР, беспокоясь о безопасности Лениграда, предложил финнам обменяться территориями. За Выборг и его окрестности финнам предлагалось в 2 раза больше удобных земель в Карелии. Финны отказались. Началась война, результате которой СССР забрал у финнов все что хотел. А финны взамен не получили ничего.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +2
    на Западе скептически относятся к планам Киева отвоевать все территории
    В этом вопросе Киев с Западом расходятся кардинально. Киеву необходимо показать свою решительность и как можно громче кричать о возврате территорий, а Запад начинает подходить к этому вопросу прагматично понимая, что тут бы сохранить часть оставшейся территории с выходом к морю, а не летать в облаках.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 09:22
    +3
    Закон нужно назвать "До последнего украинца!"
  9. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 09:28
    +5
    А давайте и мы "проголосуем" за принятие этого заявления.


  10. Злой орк
    Злой орк Сегодня, 09:46
    0
    Хорошо управлять чужими жизнями, вот если каждый голосующий за войну до последнего человека лично отправится на передовую, тогда намного меньше было бы таких заявлений.