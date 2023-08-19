В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны

Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила принять заявление о недопустимости завершения боевых действий до возвращения территорий и выхода на границы 1991 года. Соответствующее постановление внесено на рассмотрение ВРУ.По данным издания "Страна.ua", в основном заявление будет касаться "деоккупации" Крыма и последующих действий украинских властей на его территории. Однако там же говорится о недопустимости завершения боевых действий до выхода на границы 1991 года. При этом прекращение войны путем территориальных уступок России, названной "страной-агрессором", также недопустимо. В общем, война до полной победы.- говорится в проекте заявления.Также депутаты полностью поддерживают "формулу мира" Зеленского, по сути повторяя в заявлении все её пункты. Напомним, что заявления Верховной Рады законной силы не имеют.О том, что Киев намерен воевать "до последнего украинца", говорилось уже не раз, как и о намерении "деоккупировать" всю территорию. Зеленский об этом с каждой трибуны заявляет, стуча себя в грудь кулаком и обещая непременно победить российскую армию. Однако, судя по публикациям западной прессы, на Западе скептически относятся к планам Киева отвоевать все территории, особенно после провального контрнаступления. Тут бы оставшиеся территории удержать, а не заявлять о выходе на границы 1991 года.