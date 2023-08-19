Нигерский телеканал: Буркина-Фасо и Мали разместили в стране свои боевые самолеты для ее защиты от агрессии ЭКОВАС

В настоящее время власти Мали и Буркина-Фасо разместили в Нигере самолеты своих военно-воздушных сил для защиты соседней страны. Об этом сообщает нигерский телеканал RTN.
По утверждению телеканала, такое решение было принято с целью защиты Нигера на случай начала вооруженной интервенции стран ЭКОВАС. Напомним, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), наиболее активными участниками которого являются Нигерия и Сенегал, с подачи Франции собирается в ближайшей перспективе начать вооруженную операцию против новых властей Нигера, пришедших к власти в результате антизападного военного переворота 27 июля 2023 года.
Мали и Буркина-Фасо ранее высказали свою поддержку новому нигерскому режиму и пообещали, что любую агрессию против Нигера будут рассматривать как нападение на самих себя. Кроме того, против вооруженной интервенции в Нигер высказался и куда более мощный региональный игрок – Алжир, имеющий с Нигером общую границу.
Размещение малийской и буркинийской авиации в Нигере – это важный шаг в плане демонстрации солидарности этих государств с новым правительством Нигера. Но надо понимать, что мощь военно-воздушных сил Мали и Буркина-Фасо невелика.
На вооружении военно-воздушных сил Мали, согласно опубликованным в СМИ данным, находятся 6 штурмовиков Су-25 и 19 самолетов L-39 Albatros чешского производства. Кроме того, у Мали есть 8 вертолетов Ми-8, 6 вертолетов Ми-24, 4 вертолета Ми-17, 6 вертолетов Ми-35.
Военно-воздушные силы Буркина-Фасо по состоянию на 2022 год имели на вооружение 1 самолет-разведчик DA-42M, 9 транспортных самолетов, 5 учебных самолетов, 2 боевых вертолета Ми-35, 2 вертолета Ми-171, 1 вертолет Ми-8 и 1 AW139.
Понятно, что ВВС Нигерии - основного участника предполагаемой интервенции в Нигер, обладают куда большими возможностями, имея на вооружении большее количество истребителей и боевых вертолетов. И это если не брать в расчет вероятную поддержку операции ЭКОВАС французской авиацией.