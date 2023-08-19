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Нигерский телеканал: Буркина-Фасо и Мали разместили в стране свои боевые самолеты для ее защиты от агрессии ЭКОВАС

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Нигерский телеканал: Буркина-Фасо и Мали разместили в стране свои боевые самолеты для ее защиты от агрессии ЭКОВАС

В настоящее время власти Мали и Буркина-Фасо разместили в Нигере самолеты своих военно-воздушных сил для защиты соседней страны. Об этом сообщает нигерский телеканал RTN.


По утверждению телеканала, такое решение было принято с целью защиты Нигера на случай начала вооруженной интервенции стран ЭКОВАС. Напомним, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), наиболее активными участниками которого являются Нигерия и Сенегал, с подачи Франции собирается в ближайшей перспективе начать вооруженную операцию против новых властей Нигера, пришедших к власти в результате антизападного военного переворота 27 июля 2023 года.

Мали и Буркина-Фасо ранее высказали свою поддержку новому нигерскому режиму и пообещали, что любую агрессию против Нигера будут рассматривать как нападение на самих себя. Кроме того, против вооруженной интервенции в Нигер высказался и куда более мощный региональный игрок – Алжир, имеющий с Нигером общую границу.

Размещение малийской и буркинийской авиации в Нигере – это важный шаг в плане демонстрации солидарности этих государств с новым правительством Нигера. Но надо понимать, что мощь военно-воздушных сил Мали и Буркина-Фасо невелика.

На вооружении военно-воздушных сил Мали, согласно опубликованным в СМИ данным, находятся 6 штурмовиков Су-25 и 19 самолетов L-39 Albatros чешского производства. Кроме того, у Мали есть 8 вертолетов Ми-8, 6 вертолетов Ми-24, 4 вертолета Ми-17, 6 вертолетов Ми-35.

Военно-воздушные силы Буркина-Фасо по состоянию на 2022 год имели на вооружение 1 самолет-разведчик DA-42M, 9 транспортных самолетов, 5 учебных самолетов, 2 боевых вертолета Ми-35, 2 вертолета Ми-171, 1 вертолет Ми-8 и 1 AW139.

Понятно, что ВВС Нигерии - основного участника предполагаемой интервенции в Нигер, обладают куда большими возможностями, имея на вооружении большее количество истребителей и боевых вертолетов. И это если не брать в расчет вероятную поддержку операции ЭКОВАС французской авиацией.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Andre Wadman modified by FOX 52
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6 комментариев
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  1. bravo77
    bravo77 Сегодня, 09:05
    -4
    да с такими силами крошилово будет капитальным
    как бы континент не разрушили.

    пс
    подгонят французы лизинговую эскадрилью и усё
  2. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 09:05
    0
    И это если не брать в расчет вероятную поддержку операции ЭКОВАС французской авиацией.

    Зачем их там размещать?
    Чтобы были уничтожены в первые часы интервенции?
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:06
    +3
    Стингеры с Украины найдутся? Списанные, конечно, давно израсходованные в боях за Мариуполь и Волноваху.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09
    0
    С каких пор СУ 25 стал истребитель?Довольно интересные кадры нашёл у одного лётчика-испытателя героя России - пенсионера.Там в одной из стран обслуживающий персонал ,дружески шантажирует пилота,на счёт публикации съёмок.И это не простой пилот - автор его знает.
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:15
    +1
    Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили из страны. Отмечается, что Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, но добавил, что хочет, чтобы силы Франции остались в стране.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/19/premer-nigera-vystupil-za-prisutstvie-francuzskih-voysk-v-strane
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    0
    Цитата: Maxim G
    Зачем их там размещать?
    Чтобы были уничтожены в первые часы интервенции?

    Исключительно политический шаг, чтобы показать будущему агрессору свою готовность защищать Нигер и не более.
    если не брать в расчет вероятную поддержку операции ЭКОВАС французской авиацией.
    Сейчас единственная французская авиабаза как раз в Нигере (вывели из Мали), сколько там самолетов трудно сказать. Думается, что новое руководство Нигера просчитала эту возможность.