«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

Пожилой мужик рассказывает на открытии памятника про нравственность, мораль и про высокий вклад в формирование всего этого лично Сталина....Потом следует обряд освящения, и наступает сильное ощущение сюра от происходящего. Зачем? Коммунистам это точно не нужно...

Историю нужно воспринимать объективно, а кумиров плодить поменьше