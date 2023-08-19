Военное обозрение
Войти Регистрация

«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

18
«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

История с освящением священником Русской православной церкви открытого в г. Великие Луки Псковской области памятника советскому вождю Иосифу Сталину вызвала бурную реакцию общественности – от горячей поддержки до резкого осуждения. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике, известный участник боевых действий в Донбассе с 2014 года полковник Александр Ходаковский.


Как отметил бывший командир бригады «Восток», общественность оказалась возмущенной не столько открытием памятника советскому лидеру, сколько его освящением православным священником.

Пожилой мужик рассказывает на открытии памятника про нравственность, мораль и про высокий вклад в формирование всего этого лично Сталина....Потом следует обряд освящения, и наступает сильное ощущение сюра от происходящего. Зачем? Коммунистам это точно не нужно...

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Далее офицер отмечает, что он трезво относится к сталинскому времени и людям того времени, как и к нашей эпохе тоже. Ходаковский отмечает, что на его полке стоят бюсты Сталина и Феликса Дзержинского, но он не собирается окроплять их святой водой, а просто смотрит на них, чтобы помнить таких государственных деятелей.

Историю нужно воспринимать объективно, а кумиров плодить поменьше

- подчеркнул Ходаковский.

В то же время, полковник Росгвардии отметил, что он формировал свое представление о том времени на основе архивных документов, и уверен, что выступавший на открытии памятника мужчина таких документов никогда не держал в руках, а «свое восторженное отношение формировал из газетных вырезок».

Между тем, Великолукская епархия РПЦ уже начала проверку из-за действий священнослужителя, участвовавшего в освящении памятника Сталину.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:13
    0
    Не сотвори себе кумира............
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: Alien From
      Не сотвори себе кумира............

      А как иначе отличить добро от зла?
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:43
      0
      Мда ...
      Ярому атеисту, борцу с религией, освятили памятник.
      Действительно, сюр. Впрочем, попу заплатить - он хоть мерседес, хоть ночной горшок освятит.
      Сталин на мир с попами пошёл только потому, что в борьбе с фашизмом искал поддержку всюду. Ему был нужен единый народ. Чтоб и атеисты, и верующие единым фронтом выступали.
      К его чести - после войны антирелигиозная пропаганда не возобновилась. Хотя попы оккупированных территорий поддерживали фашистов.
      Сталин - атеист. Освящение его памятника не нужно тем, кто уважает его.
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 09:20
    +8
    Мне вот что интересно: г-ну Ходаковскому обсуждение этого в общественном поле зачем? Из него делают (или сам пытается) очередного ЛОМа? Будет нам повесточку за жизнь впаривать?
    Вопрос второй: на топваре это зачем? Это у нас теперь рубрика ноаая "одна бабка сказала как правильно открывать памятник"?
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:20
    +3
    ..освящением священником Русской православной церкви... памятника советскому вождю Иосифу Сталину

    Чудны дела твои, капитализм...
  4. kalibr
    kalibr Сегодня, 09:21
    +3
    Освещать памятник записному атеисту... Странно как-то...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:26
      0
      Вячеслав Олегович! hi не читает Вас руководство bully
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:29
      +7
      А кто сказал, что он "записной атеист"... Насколько я помню, он и в духовной семинарии успел поучиться.. Правда придя к власти священников не жалел, что не помешало ему после начала ВОВ обратиться к ним за помощью... Неисповедимы пути Господни...
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 09:35
        0
        Он не обращался к ним за помощью, а создал очередную пропагандистскую структуру, подконтрольную ГБ.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Lev_Russia
        Насколько я помню, он и в духовной семинарии успел поучиться..

        Практически ее закончил. До выпускных экзаменов не допустили из=за революционной деятельности (пропаганде)
        Цитата: Lev_Russia
        Правда придя к власти священников не жалел, что не помешало ему после начала ВОВ обратиться к ним за помощью.

        Есть священники и есть священники. Разница огромная. Были те, кто стоял за Родину, а были те, кто "приспосабливался". Просто И.В. Сталин очень четко таких отличал.
  5. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 09:33
    +1
    А кто сказал что памятник Иосифу Висарионычу открыли именно коммунисты? Соглашатели, ренегаты, обуржуазившиеся, да как угодно но явно не большевики. От КПРФ в коммунизме присутствует только название. А держать у себя в кабинете бюсты Сталина и Дзержинского это еще не значит понимать их идеи. Хотя Ходаковский один из тех кто заслуживает уважения.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: oleg Pesotsky
      Хотя Ходаковский один из тех кто заслуживает уважения.

      Был, был. Лично у меня его последние заявления вызывают отторжение этого "товарсча"
  6. Морской инженер
    Морской инженер Сегодня, 09:34
    +3
    У данного полковника Росгвардии, во время боевых действий, очень много свободного времени.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:34
    +2
    Трепло.
    Этот крендель в каждой бочке затычка, кто прям из кожи вон лезет, что бы сделать мнение этого кренделя "авторитетным".
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 09:36
    +2
    Сталин олицетворяет Эпоху Великих Побед СССР (России).
    Лично я - за Сталина.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:37
    +3
    Уже тошнит от мнения этого Ходока, уже из каждого утюга его мнение, зачем так делают, нас, к чему-то готовят.
    Я уже эту фамилию слышать не могу.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    0
    Вот так выглядит памятник.
    И противно осознавать ,что чтобы памятник стоял он может стоять на частной территории,что бы администрация не доставала.Хорошо КПСС поработало чтобы убрать Сталина из медийного пространства,а после 90 ых этот процесс был завершён окончательно с лёгкостью.РПЦ делает глупость и так полно народу ,считающие по Библии ,что между ними и Богом не должно быть посредников.Это действо РПЦ прихожан не прибавит.
  11. mark1
    mark1 Сегодня, 09:50
    0
    Все то что не запрещено законом, то разрешено...