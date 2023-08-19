«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

История с освящением священником Русской православной церкви открытого в г. Великие Луки Псковской области памятника советскому вождю Иосифу Сталину вызвала бурную реакцию общественности – от горячей поддержки до резкого осуждения. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике, известный участник боевых действий в Донбассе с 2014 года полковник Александр Ходаковский.
Как отметил бывший командир бригады «Восток», общественность оказалась возмущенной не столько открытием памятника советскому лидеру, сколько его освящением православным священником.
Пожилой мужик рассказывает на открытии памятника про нравственность, мораль и про высокий вклад в формирование всего этого лично Сталина....Потом следует обряд освящения, и наступает сильное ощущение сюра от происходящего. Зачем? Коммунистам это точно не нужно...
- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Далее офицер отмечает, что он трезво относится к сталинскому времени и людям того времени, как и к нашей эпохе тоже. Ходаковский отмечает, что на его полке стоят бюсты Сталина и Феликса Дзержинского, но он не собирается окроплять их святой водой, а просто смотрит на них, чтобы помнить таких государственных деятелей.
Историю нужно воспринимать объективно, а кумиров плодить поменьше
- подчеркнул Ходаковский.
В то же время, полковник Росгвардии отметил, что он формировал свое представление о том времени на основе архивных документов, и уверен, что выступавший на открытии памятника мужчина таких документов никогда не держал в руках, а «свое восторженное отношение формировал из газетных вырезок».
Между тем, Великолукская епархия РПЦ уже начала проверку из-за действий священнослужителя, участвовавшего в освящении памятника Сталину.