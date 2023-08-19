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В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

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В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который фактически управляет государством, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Абдоллахияном в пятницу на первых переговорах на высшем уровне с тех пор, как страны примирились в марте этого года.


Незапланированная встреча в Джидде состоялась на следующий день после того, как Абдоллахиян прибыл в королевство и заявил, что связи между странами находятся «на правильном пути» после переговоров со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.

Обсуждения были откровенными, полезными и продуктивными

- написал глава иранского МИД в посте в социальных сетях после встречи с фактическим правителем Саудовской Аравии.

Мохаммед бен Салман в последние годы настаивал на переориентации внешней политики Саудовской Аравии на фоне проблем в ее исторически тесных отношениях с Соединенными Штатами.

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что саудовский принц и иранский министр обсудили международные и региональные события.

Соперничество между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией доминировало на Ближнем Востоке в течение многих лет, поскольку они боролись за влияние в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и Бахрейне на фоне волны межконфессионального кровопролития.

Однако Китай выступил посредником в сближении в марте 2023 года, что привело к возобновлению полноценных дипломатических отношений, которые были разорваны в 2016 году.
Использованы фотографии:
www.algemeiner.com
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5 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:41
    +2
    Мохаммед бен Салман в последние годы настаивал на переориентации внешней политики Саудовской Аравии на фоне проблем в ее исторически тесных отношениях с Соединенными Штатами.
    Ну , как то вот смелый дядька. Да и китайцы подсобили, в вопросе сближения двух государств. Всё лучше чем было, потому как мерикатоса всё дальше и дальше за борт швыряют.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:53
    +2
    Наследник принц Саудовской Аравии Моххамед бен Салман довольно жёстко сейчас отвечает США.Бен Салман заставил президента США уполовинить стратзапас нефти ( Кстати единственный кто это сделал),тому дешёвая нефть нужна как воздух- а увеличить нефтедобычу США не может из - за маниокального стремления к зелёному переходу.И тут ещё признание Ирана.Да старичку фиолетово- ему помощники говорят,он мудрый,великий и ужасный .Он может от таких слов с утра ссыться под себя от радости.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 11:11
    +2
    Что - то вспомнилось
    Мухаммеда бен Салмана с

    " Мир с ними обоими.. "(С)
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:13
    +1
    Очень плохая новость для Байдена и США: он продул все наследие Трампа и весь стержень американской внешней политики н Ближнем Востоке за два года.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    Обсуждения были откровенными, полезными и продуктивными
    Вот и хорошо. Американцы скрежещут зубами тем более, что встреча проходит при посредничестве Китая.