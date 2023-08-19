В Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с главой МИД Ирана

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который фактически управляет государством, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Абдоллахияном в пятницу на первых переговорах на высшем уровне с тех пор, как страны примирились в марте этого года.Незапланированная встреча в Джидде состоялась на следующий день после того, как Абдоллахиян прибыл в королевство и заявил, что связи между странами находятся «на правильном пути» после переговоров со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.- написал глава иранского МИД в посте в социальных сетях после встречи с фактическим правителем Саудовской Аравии.Мохаммед бен Салман в последние годы настаивал на переориентации внешней политики Саудовской Аравии на фоне проблем в ее исторически тесных отношениях с Соединенными Штатами.Государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что саудовский принц и иранский министр обсудили международные и региональные события.Соперничество между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией доминировало на Ближнем Востоке в течение многих лет, поскольку они боролись за влияние в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и Бахрейне на фоне волны межконфессионального кровопролития.Однако Китай выступил посредником в сближении в марте 2023 года, что привело к возобновлению полноценных дипломатических отношений, которые были разорваны в 2016 году.