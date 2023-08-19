Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, сосредоточившись на защите территорий

Как военная победа Киева, так и переговоры с Россией о мире, не могут быть достижимы в течение ближайших лет. Об этом заявил бывший помощник государственного секретаря США и экс-конгрессмен от Демократической партии Том Малиновски. Мнение эксперта приводит издание Politico.Малиновски считает, что США будут поддерживать Украину, чтобы она смогла максимально продвинуться в ходе своего контрнаступления. Затем произойдут некоторые изменения в ходе развития украинского конфликта, считает политик.- отмечает экс-помощник госсекретаря США.Следующим шагом Запада станет приглашение Украины вступить в НАТО на саммите в июле 2024 года. Запад даст Киеву гарантии безопасности, но лишь для тех территорий, которые будут контролироваться украинским руководством на тот момент.Малиновски считает, что НАТО не будет участвовать в самостоятельных военных операциях ВСУ. То есть, гарантии альянса станут чисто оборонительными. Фактически США и НАТО реализуют схему, похожую на раздел Германии или Кореи. В свое время США давали гарантии безопасности и Западной Германии, принятой в состав Североатлантического альянса, и Южной Корее.По мнению американского политика, такое развитие событий станет «абсолютной победой» Украины в конфликте, по крайней мере – именно так оно будет трактоваться Западом. Затем украинское руководство сможет сместить вектор внимания на «невоенные стратегии» возврата контроля над утраченными территориями.Правда, каким образом это может произойти, Малиновски не уточняет, как не приводит он и вариантов развития событий в других сложных ситуациях, например – при прямом противостоянии США и Китая, когда Запад лишится возможности полноценно помогать Украине.