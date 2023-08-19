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Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

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Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

Как военная победа Киева, так и переговоры с Россией о мире, не могут быть достижимы в течение ближайших лет. Об этом заявил бывший помощник государственного секретаря США и экс-конгрессмен от Демократической партии Том Малиновски. Мнение эксперта приводит издание Politico.


Малиновски считает, что США будут поддерживать Украину, чтобы она смогла максимально продвинуться в ходе своего контрнаступления. Затем произойдут некоторые изменения в ходе развития украинского конфликта, считает политик.

В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, сосредоточившись на защите территорий

- отмечает экс-помощник госсекретаря США.

Следующим шагом Запада станет приглашение Украины вступить в НАТО на саммите в июле 2024 года. Запад даст Киеву гарантии безопасности, но лишь для тех территорий, которые будут контролироваться украинским руководством на тот момент.

Малиновски считает, что НАТО не будет участвовать в самостоятельных военных операциях ВСУ. То есть, гарантии альянса станут чисто оборонительными. Фактически США и НАТО реализуют схему, похожую на раздел Германии или Кореи. В свое время США давали гарантии безопасности и Западной Германии, принятой в состав Североатлантического альянса, и Южной Корее.

По мнению американского политика, такое развитие событий станет «абсолютной победой» Украины в конфликте, по крайней мере – именно так оно будет трактоваться Западом. Затем украинское руководство сможет сместить вектор внимания на «невоенные стратегии» возврата контроля над утраченными территориями.

Правда, каким образом это может произойти, Малиновски не уточняет, как не приводит он и вариантов развития событий в других сложных ситуациях, например – при прямом противостоянии США и Китая, когда Запад лишится возможности полноценно помогать Украине.
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7 комментариев
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  1. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 09:42
    +2
    По моему, они запутались)). Или пытаются запутать нас.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:43
    +2
    такое развитие событий станет «абсолютной победой» Украины в конфликте
    Потеряв черт знает сколько людей, техники и территории Украина будет объявлена западом "абсолютным победителем" и ее с готовностью примут в НАТО? Американец польского происхождения сам-то верит в то о чем говорит. Ладно, признать "абсолютную победу" Украины американцы могут и на ее развалинах, но принимать в свой блок отатки к тому же изрядно побитые это себе дополнительные проблемы причем серьезные. Хотя от них можно ожидать всего.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:43
    +1
    Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

    Том Малиновски... Может Тимофей? Или Тимур? И Малинкин.

    Предсказание то как делано? На кофейной гуще или песок на носок бросал?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Fangaro
      Том Малиновски... Может Тимофей? Или Тимур? И Малинкин.

      Вряд ли. Просто поляк.
      Цитата: Fangaro
      В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

      А Россия позволит объявить о паузе? И вообще, Украина к тому времени будет существовать?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:46
    0
    Правда, каким образом это может произойти, Малиновски не уточняет, как не приводит он и вариантов развития событий в других сложных ситуациях,

    Поэтому, наверное, его мнение заслуживает публикации на ВО?! Ну зачем печатать мнение каждого западного "экс"? Этот тип что то решает в политике США и мира? Статья ради статьи. negative
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +1
    У нас что день западной пропаганды? laughing Так предупреждать надо - с утра бы начал. drinks
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:46
    +1
    Ну а дальше, что...??? Согласно пятой статье НАТО объявит войну России? Не верю...Уж больно они за свои задницы всегда трясутся... Поживём - увидим...
    Украина в истерике нынче –
    Просит в НАТО скорее принять,
    Но для НАТО, пардон, не обычно -
    За туземцев в войне воевать...
    Неужели же вы полагаете,
    Что пожертвует НАТО собой,
    Чтоб в какой-то там дальней Окраине
    Возвратились солдаты домой?
    Неужели вы так уверены,
    Что подставит за вас Пентагон
    Вместо Киева, Львова и Винницы
    Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???