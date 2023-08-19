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В Верховной раде Украины предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок

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В Верховной раде Украины предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок

Большая группа украинских депутатов от разных фракций внесла в свой парламент новый документ. В Верховной раде Украины инициаторы этого проекта предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины.

Текст данного документа был обнародован.

Под ним стоит много подписей. Первыми среди подписантов указаны председатель Рады Руслан Стефанчук, а также вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

Постановление предлагает принять депутатами украинского парламента заявление, регламентирующее политику киевских властей по возвращению Крыма в состав Украины. Как они это собираются делать, там не указано, но много говорится о том, что Киев предпринял бы на полуострове, если бы тот оказался под его контролем.

В проекте заявления провозглашается, что ВСУ обязаны продолжать военные действия до тех пор, пока Украина не выйдет к границам 1991 года.

Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путем каких-либо территориальных уступок государству-агрессору недопустимо

- сказано в тексте представленного депутатами Рады документа.

Ранее в прошлом месяце бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что Украине стоило бы смириться с потерей 20 процентов своей территории, чтобы остальные 80% могли вступить в НАТО. Он считает возможным раздел страны на две половины, как это произошло по окончании Второй мировой войны с Германией.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Bestalex
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9 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:45
    +3
    Зеленский подстраховывается. Круговой подругой связать хочет. Значит есть предпосылки страха.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 09:50
      +1
      Конечно есть страх, Штаты уже начали готовить общественное мнение к сливу проекта "украина", что следует из многочисленных публикаций в западной прессе. Скрыть это уже невозможно.
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 09:56
        +2
        Тем кто это подписал, повестку в руки и в окопы... Для Стефанчука двойной окоп вырыть, чтобы ему потом лежать в нём было не тесно... Закапывать, так закапывать...
        Русофобия стоит дорого –
        Запорожье, Херсон и Донбасс...
        Дорогие вы, наши вороги,
        Говорила Россия не раз –
        Только дернетесь - потеряете,
        Всё что я вам когда-то дала -
        Так что вы теперь точно знаете -
        Вам она никогда не врала…
        А продолжите на нас рыпаться –
        Николаев с Одессой уйдут…
        Так и будет страна ваша сыпаться
        И на карте её не найдут...
        # 404
    2. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 09:51
      0
      Конечно есть страх, Штаты уже начали готовить общественное мнение к сливу проекта "украина", что следует из многочисленных публикаций в западной прессе. Скрыть это уже невозможно.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:48
    +1
    Рада - она такая рада...
    как примут ( если примут), так и отменят.
  3. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 09:49
    +2
    Как же не хочется им терять такую кормушку. Похоже вся верхушка украины задействована в распиле помощи)).
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:49
    +2
    Все верно, загоняйте себя в тупик все больше и больше. Хотя, тяжело от этого только простым людям и тупым и сохранившим рассудок.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:53
    +1
    На до нам тоже нечто подобное сварганить, только земли княжеств Киевской Руси должны вернуться в состав России
  6. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 09:54
    +2
    А давайте и мы "проголосуем" за принятие этого постановления.