Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путем каких-либо территориальных уступок государству-агрессору недопустимо

Большая группа украинских депутатов от разных фракций внесла в свой парламент новый документ. В Верховной раде Украины инициаторы этого проекта предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины.Текст данного документа был обнародован.Под ним стоит много подписей. Первыми среди подписантов указаны председатель Рады Руслан Стефанчук, а также вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк.Постановление предлагает принять депутатами украинского парламента заявление, регламентирующее политику киевских властей по возвращению Крыма в состав Украины. Как они это собираются делать, там не указано, но много говорится о том, что Киев предпринял бы на полуострове, если бы тот оказался под его контролем.В проекте заявления провозглашается, что ВСУ обязаны продолжать военные действия до тех пор, пока Украина не выйдет к границам 1991 года.- сказано в тексте представленного депутатами Рады документа.Ранее в прошлом месяце бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что Украине стоило бы смириться с потерей 20 процентов своей территории, чтобы остальные 80% могли вступить в НАТО. Он считает возможным раздел страны на две половины, как это произошло по окончании Второй мировой войны с Германией.