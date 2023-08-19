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Американский стартап разрабатывает авиадвигатель с магнитной левитацией

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Американский стартап разрабатывает авиадвигатель с магнитной левитацией

Американский стартап Maglev Aero из Бостона сообщил, что занимается разработкой электрического двигателя для самолета с использованием магнитной левитации, вдохновившись ее применением на высокоскоростных железных дорогах.


Система Hyperdrive состоит из двух больших вентиляторов встречного вращения, которые в отличие от обычной схемы крепятся не на центральных валах, а на внешних обводах. Аккумуляторы питают электромагнитные двигатели, установленные на внешних кольцах. Магнитное поле стабилизирует положение вентиляторов и одновременно вызывает их вращательное движение. Отсутствие трения должно обеспечить большую эффективность и бесшумную работу системы.

Дополнительным преимуществом нового авиадвигателя является безопасность полета. Ожидается, что даже выход из строя 2-3 инверторов не повлияет на тягу, создаваемую вентиляторами. В отличие от отказа одного из двигателей в многороторных системах, в которых отключение одного из несущих винтов вынуждает остальные снижать тягу для сохранения баланса сил и моментов.

На текущий момент вложенные в стартап средства позволяют создать демонстрационные прототипы двигателей и подготовить их к наземным испытаниям. В полет новая силовая установка может отправиться через два-три года.

Как утверждается в Maglev Aero, она владеет 21 патентом, охватывающим различные аспекты новой концепции силовой установки.

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13 комментариев
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  1. JustMe
    JustMe Сегодня, 10:28
    +2
    Активные магнитные подшипники вообще то давно известны и применяются на газо-качках
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:12
      +3
      Вот именно.
      Это не "самолёт с магнитной левитацией", а самолёт, использующий электродвигатели с активно-магнитными подшипниками.
      Такие подшипники, конечно, тише обычных, и не изнашиваются. Но потребляют довольно много электричества на саму "левитацию".
      Аккумуляторы будут садиться быстрее, съедая экономию от отсутствия трения. Однако, судя по статье, американцы пытаются совместить функции подвески и статора. Если получится - это будет прорыв в электровигателях.
      А на постоянных магнитах пока большую мощность двигателя не осилить. Только что-то маломощное можно сделать.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:34
      -2
      Цитата: JustMe
      Активные магнитные подшипники вообще то давно известны и применяются на газо-качках

      Не знал. Знаю, что применяются списанные НК-12, которые были разработаны в СССР ещё конце 1940-х годов с участием немецких инженеров. Между прочим, у него планетарный редуктор имеет агромадный ресурс (наверняка больше, чем 100 000часов, т.е. 10 лет непрерывной работы) и КПД за 99%. Он как раз обеспечивает встречное направление вращения винтов. Нахрена эти магнитные подшипники?
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:39
      -1
      Цитата: JustMe
      Активные магнитные подшипники вообще то давно известны и применяются на газо-качках

      Чем плохи подшипники на воздушной подушке, например в гироскопах?
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 12:56
        0
        Чем плохи подшипники на воздушной подушке, например в гироскопах?
        В гироскопах есть газовый подвес, но там не воздух, а инертный газ. У таких гиромоторов скорость вращения ограничена (если память не изменяет) до 120000 об/мин. Авиадвигателю такая скорость вращения не нужна, аэродинамика не позволит ее переварить.
    4. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 12:34
      0
      Активные магнитные подшипники вообще то давно известны и применяются на газо-качках

      Публикации на подобные темы - давняя беда этого сайта ввиду полного технического невежества авторов.
      В MagLev HyperDrive используются не активные, а пассивные магнитные подшипники, что подразумевает использование постоянных магнитов. До настоящего времени такие подшипники считались не слишком функциональными и надежными и применялись редко. Возможно MagLev удалось что то продвинуть в этом плане.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 13:01
        0
        Да, возможно MagLev со сверхпроводимостью что то экспериментирует.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:42
    -1
    Интересная хрень, на патенты можно и болт положить, раз уж надо.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:05
      -4
      Интересная хрень
      ...да фигня полная...вот я пердушку придумал, ещзё давно, состоит из ректальной груши и блока мембран из лезвий и регулятор децибелов....действует во первых успокающе , во вторых если в промышленных масштабах то обладающий таким изделием лайков наберёт в общественном транспорте уйму....жаль я не торгаш...а так бы ...эх ..на нобелевку сразу
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 10:44
    +1
    Главное в этих стартапах рассказать о нём понаучнне и вытянуть деньги с "глупых" инвесторов.
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:52
    -5
    ну всё ...нобелевка гарантирована за тупое изАбритение...ну а чё....всяким дебилам дают же нобелевку за холодный термоядерный синтез (сами подумайте что термоядерный синтез это весьма горячий процесс)....да и голубю мира за убийство десятков тысячь людей тоже дают премию...негр тому подтверждение...так что чем глупее тем ближе к нобилевке
  5. А009
    А009 Сегодня, 11:54
    0
    Автор, прекрати писать то в чем даже теоретически не понимаешь. Украинцем полным выглядишь!!!
    Принцип магнитного удержания винтов пропеллера (что и представлено по сути тут) вовсе не тоже самое что вытеснение магнитного поля из сверхпроводника (как на поезде) это принципиально РАЗНЫЕ вещи.
  6. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 12:06
    +1
    Отсутствие трения должно обеспечить большую эффективность и бесшумную работу системы.

    feel belay what
    Ну вот, пять с лишним лет института псу под хвост... sad
    Оказывается пропеллеры шумят от трения в подшипниках !!! wassat