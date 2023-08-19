Американский стартап разрабатывает авиадвигатель с магнитной левитацией

Американский стартап Maglev Aero из Бостона сообщил, что занимается разработкой электрического двигателя для самолета с использованием магнитной левитации, вдохновившись ее применением на высокоскоростных железных дорогах.Система Hyperdrive состоит из двух больших вентиляторов встречного вращения, которые в отличие от обычной схемы крепятся не на центральных валах, а на внешних обводах. Аккумуляторы питают электромагнитные двигатели, установленные на внешних кольцах. Магнитное поле стабилизирует положение вентиляторов и одновременно вызывает их вращательное движение. Отсутствие трения должно обеспечить большую эффективность и бесшумную работу системы.Дополнительным преимуществом нового авиадвигателя является безопасность полета. Ожидается, что даже выход из строя 2-3 инверторов не повлияет на тягу, создаваемую вентиляторами. В отличие от отказа одного из двигателей в многороторных системах, в которых отключение одного из несущих винтов вынуждает остальные снижать тягу для сохранения баланса сил и моментов.На текущий момент вложенные в стартап средства позволяют создать демонстрационные прототипы двигателей и подготовить их к наземным испытаниям. В полет новая силовая установка может отправиться через два-три года.Как утверждается в Maglev Aero, она владеет 21 патентом, охватывающим различные аспекты новой концепции силовой установки.