Российские беспилотники получили новые радиомодемы, значительно улучшающие качество связи с землёй

Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Благодаря возможности одновременной реализации в радиомодемах канала управления и информационного канала операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео до 4К со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов

Российские беспилотники начали получать новые высокоскоростные модемы, позволяющие передавать оператору картинку в 4К. Как пояснили в "Росэлектронике", в настоящее время идет внедрение новых радиомодемов в БПЛА и роботизированную технику.Российский холдинг начал установку новых радиомодемов на беспилотную авиацию , что в значительной степени улучшило "картинку", передаваемую на землю. Устройства российские, разработанные на научно-производственном предприятии "Полет" в Нижнем Новгороде. Как заявляют разработчики, они обеспечивают высокоскоростной помехозащищенный радиоканал для управления и обмена информацией на дальности до 300 км.- приводит РИА Новости слова генерального директора НПП "Полет" Алексея Комякова.Радиомодемы малогабаритные, их вес не превышает 400 грамм, что позволяет устанавливать их почти на все типы разрабатываемых в России беспилотников. Работают они в диапазоне частот от 50 МГц до 12 ГГц, обеспечивая надежную и скрытую связь.Начавшаяся спецоперация дала российской промышленности определенный толчок, заставив в срочном порядке наверстывать отставание от Запада, в том числе и в разработке и производстве различных беспилотников. На сегодняшний день в зоне СВО проходит испытание и уже применяется большое количество новинок, разработанных в последне время. По прогнозам аналитиков, уже в следующем году соотношение по беспилотникам России и Украины будет 10 к 1.