Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией

Администрация США лишь сейчас была вынуждена признать правоту точки зрения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли относительно важности переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от неназванного источника в органах власти.Еще в ноябре 2022 года генерал Милли заявил, что зимой 2023 года можно будет начать переговоры, так как линия фронта стабилизируется. Он обратил внимание на невозможность победы Украины военным путем и призвал «поймать момент» для начала дипломатического урегулирования конфликта. Но в Вашингтоне к мнению Милли не прислушались.В итоге украинские войска начали контрнаступление летом 2023 года, и за два с половиной месяца так и не смогли добиться практически никаких успехов. Не помогла и поставленная Западом техника, а обученные на базах НАТО бригады были «перемолоты» ВС РФ, даже не дойдя до основной линии обороны.Лишь сейчас американские чиновники начинают понимать правоту слов генерала. Теперь украинская армия оказалась в сложной ситуации: в контрнаступлении утрачено значительное количество военной техники, личный состав понес огромные потери. Некоторые эксперты допускают вероятность скорого перехода уже российских войск в контрнаступление после того, как украинские атаки окончательно «захлебнутся».Но в Вашингтоне пока нет уверенности в готовности Москвы к переговорам по Украине. Поэтому, утверждает источник издания, американские власти пока не намерены менять свой курс на поддержку Украины. Но это обстоятельство не мешает американским политикам задумываться о том, чем все же закончится украинский конфликт. Ведь продолжать его вечно не смогут даже США, при своих ресурсах.Интересно, что сам генерал Милли теперь говорит, что переговоры пока преждевременны и надо дождаться результатов контрнаступления ВСУ.