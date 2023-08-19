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Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией

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Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией

Администрация США лишь сейчас была вынуждена признать правоту точки зрения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли относительно важности переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от неназванного источника в органах власти.


Еще в ноябре 2022 года генерал Милли заявил, что зимой 2023 года можно будет начать переговоры, так как линия фронта стабилизируется. Он обратил внимание на невозможность победы Украины военным путем и призвал «поймать момент» для начала дипломатического урегулирования конфликта. Но в Вашингтоне к мнению Милли не прислушались.

В итоге украинские войска начали контрнаступление летом 2023 года, и за два с половиной месяца так и не смогли добиться практически никаких успехов. Не помогла и поставленная Западом техника, а обученные на базах НАТО бригады были «перемолоты» ВС РФ, даже не дойдя до основной линии обороны.

Лишь сейчас американские чиновники начинают понимать правоту слов генерала. Теперь украинская армия оказалась в сложной ситуации: в контрнаступлении утрачено значительное количество военной техники, личный состав понес огромные потери. Некоторые эксперты допускают вероятность скорого перехода уже российских войск в контрнаступление после того, как украинские атаки окончательно «захлебнутся».

Но в Вашингтоне пока нет уверенности в готовности Москвы к переговорам по Украине. Поэтому, утверждает источник издания, американские власти пока не намерены менять свой курс на поддержку Украины. Но это обстоятельство не мешает американским политикам задумываться о том, чем все же закончится украинский конфликт. Ведь продолжать его вечно не смогут даже США, при своих ресурсах.

Интересно, что сам генерал Милли теперь говорит, что переговоры пока преждевременны и надо дождаться результатов контрнаступления ВСУ.
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19 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:21
    +2
    У Милли, семь пятниц на неделе. fool Всё выгоду ищут всякие Милли.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:01
      +1
      Точно. Свинячим образом свой забор на чужом огороде поставить не получается, вот они и включили ... тилли-Милли.
      Интересно, ВВП понимает, что толк в СВО будет только в про-российском правительстве в Киеве ?..
      Или в Киевской области, как в субъекте РФ, с третьей столицей России - столицей духовной, столицей культурной в первую очередь.
      Что ни в чём больше толку не будет, сколько бы свино-"воинов" ни прокрутило через огневой вал, сколько бы наших воинов ни погибло, так и не дождавшись массированного удара ВС РФ по агрессору всеми силами и средствами, который нарушил уже все красные линии...
      Интересно, если выражаться сейчас мягко и спокойно, то когда нюсики-кремлюсики опять всё проспят и проотдыхают, и "Пригожин" опять вернётся, где в Кремле будет больше всего линий, только уже коричневых ?.. И что будет на Красной Площади, даром, что она, действительно, красная ?..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:06
        +1
        В зоне СВО продолжаются ожесточённые бои: на отдельных участках украинские войска подошли слишком близко к русским рубежам и, игнорируя огромные потери, пытаются прорваться. В критической ситуации оказались населённые пункты, открывающие дорогу на Мариуполь и Бахмут.

        По последним данным, на Запорожском направлении украинские боевики смогли занять северную часть после мощной работы артиллерии. В то же время они пытаются расширить фронт наступления на Токмак и одновременно обезопасить фланг в зоне возможного прорыва.

        Украинское командование пытается сковать русские силы на более широком участке фронта. Их цель – не дать нам возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки,
        – считает телеграм-канал "Русский демиург".

        К сожалению, Урожайное на этой неделе мы были вынуждены оставить, это признают многие военкоры. Теперь у ВСУ впереди Старомлиновка, взятие которой откроет им дорогу на Мариуполь. По этому поводу известный военкор Алексей Живов бьёт тревогу в своем телеграм-канале:

        Бои идут у Старомлиновки. Это уже критический рубеж. Отступление за него уже будет грозить последствиями.
        Он добавляет, что ВСУ штурмуют наши позиции под наркотиками. Эту информацию подтверждают наши бойцы на местах:

        Принимают какие-то сильно тонизирующие психотропные препараты от американской фармы.
        Живов подчёркивает, что на данном участке фронта сейчас происходят решающие события. Если русские войска не введут в бой свежие силы и не начнут контратаковать, может случиться беда.

        Военкоры пишут, что тяжело сейчас и на Бахмутском направлении. Украинские военные при поддержке артиллерии в очередной раз штурмуют Клещеевку, которую отважно обороняют русские воины. Наши в свою очередь контратаковали в направлении Богдановки, но пока не закрепились. Впрочем, украинцам на этом участке фронта похвастаться пока нечем.
        1. Неизменный
          Неизменный Сегодня, 11:21
          -2
          Кто поставил минус сообщению выше - тому нужно пройти тест на определение IQ.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:24
    +3
    РФ должно быть пофиг кто что думает у РФ свои интересы и свой план должен быть ! ну это по теории ! мне до сех пор не понятна позиция РФ по украиской власти и по командованию всу сбу гур и тп и тд !
  3. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 10:28
    +1
    Если перефразировать написанное в двух словах: "давайте ещё убьем пару десятков тысяч солдат и сожжем оставшуюся технику, ничего не достигнем, а потом переговоры".
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:26
      +1
      Неправда, у них есть достижения - они стоят на нашей территории. И на той, что по закону РФ и на той что по закону военной истории и социологии наша и ничья другая. Они жгут технику, потому что уходить не собираются. Тушить пожарища бесполезно. Пока живы палачи с факелами, они будут делать своё дело. В том числе, жечь технику.
      Очень надеюсь, что понимание этого момента в ближайшее время наступит не только в Кремле.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:31
    +1
    Да, разговоры о перемирии уже превысили "критическую массу". Наверное, если не произойдёт чуда, скоро состоиться очередной "похабный мир".
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:32
      0
      Нет не похабный. Жизнь изменилась. Просто пахабного стало недостаточно.
      "Мир" уже нарисован, он нужен не тем, кто убивает, а тем кто ворует. Это лоховской "мир". Где мы все, не переставая глядеть за бугор, будем сдавать через кредиты свою жизнь в аренду, и своё будушее - тоже, как и будущее своих детей и внуков. Кто не умрёт на полу-войне, тот выродится потом. До конца...
      Полная победа на Украине - это будущее всей России, всего русского народа.
      А нам хотят харкнуть в лицо, чтобы мы не утёрлись уже никогда. Вот, какой "мир" дальше будет, если не будет победы, настоящей, народной.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:32
    +4
    Первое .Милли это сбитый лётчик,осенью замена.второе.В истории США первый раз шеф Пентагона и начальник штабов негры.И третье .Нам совершенно насрать что думают США о переговорах.В заявлении МИД а РФ чётко сказано США не готов к переговорам ( на наших условиях).На чью мельницу воду льём такими публикациями- посеять сомнения в наших действиях и кто то может нам навязать свои правила? laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:50
      +2

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:32
      +2
      Первое .Милли это сбитый лётчик,осенью замена.второе ...
      hi ! Таки да! В лучшем случае будет умничать до следующих выборов ( если раньше не пихнут, была уже такая тема у мерикатосов ). Потому как ему более не светит. И его высказывания, это обычный дежурный отчет на публику. На свою, мерикатосовскую.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    +1
    Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией
    Сегодня, 10:18
    А как же это? request request
    «Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ
    Сегодня, 07:1
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:04
    +2
    Милли не может идти поперек линии Байдена: это раз, и второе: начинать переговоры сейчас , когда у ВСУ не никакогр результата им нет резона; третье: у РФ тоже отсутвует резоны и есть понимание того, что хребет укронацизму должен быть сломан на Дунае.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:10
    +2
    Я много раз говорил, что США не заинтересованы в затяжной войне, потому что они слабеют в своей помощи Украине, а Китай остается невредимым.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:44
      -2
      Вот бы ещё Китай дозрел - до понимания неизбежного.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +3
    Вчера Милли предчувствуя несостоятельность украинского наступления говорил, что зимой необходимо будет разговаривать с Москвой. Сегодня поняв, что еще не всех украинских вояк утилизировали и еще есть к чему стремиться решил, что о переговорах говорить рано. Наверное будет ждать начала зимы и тогда окончательно решит к чему призывать.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:51
      -1
      Это шоу. Называется - тилли-Милли.
  10. Vert
    Vert Сегодня, 11:17
    +1
    Все должны конкретно понимать на примере Японии 1945 2 города ядерным ударом в труху, и теперь верный пожизненный вассал. Тоже и с Украиной будет, потери мужского населения простят в любом случае(спишут на РФ), разруху перемогут, и вечный вассал США к сожалению уже готов.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:50
      0
      Верно. Вот наглядная иллюстрация начала понимания, которая почему-то не доходит пока:

      А раз - так, боеголовки пора заменять на более "доходчивые".