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Украинские власти на фоне полного провала контрнаступления ВСУ рассуждают о «реинтеграции» жителей Крыма

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Украинские власти на фоне полного провала контрнаступления ВСУ рассуждают о «реинтеграции» жителей Крыма

За два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться практически ничего, но зато украинские политики на этом фоне все равно продолжают обсуждать, как вернут контроль над Крымом и что будут после этого делать с жителями полуострова. Соответствующий проект заявления по Крыму разработан Верховной Радой Украины и опубликован в украинских СМИ.


В проекте заявления утверждается, что, когда Украина якобы вернет контроль над полуостровом, там будет проводиться некая «социокультурная реинтеграция» его населения. Фактически речь идет о дискриминации по национальному признаку, возведенной в ранг государственной политики.

Проект предусматривает, что в школах Крыма преподавать будут исключительно на украинском и крымско-татарском языках, а учителей, работавших при российской власти, допускать к преподаванию не будут. Тем самым, украинские власти открыто предлагают лишить крымчан возможности получать образование на родном русском языке, и это следует учитывать всем жителям полуострова.

Кроме того, украинское руководство предлагает привлекать к управлению Крымом крымских татар, а также караимов и крымчаков, являющихся «коренными народами» полуострова. Почему русских коренным народом не считают, непонятно. Ведь по той же логике и украинцев нельзя считать коренными жителями Крыма.

В то же время, Рада обещает не преследовать крымчан, получивших российские паспорта, но собирается привлекать к ответственности лиц, причастных к утверждению российской власти на полуострове. Кроме того, планируется отменить все решения судов, принятые в период вхождения Крыма в состав России.

Стоит отметить, что украинскому режиму не удастся добиться своей цели по захвату Крымского полуострова. Такие заявления более рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Для самих крымчан они должны стать еще одной прекрасной мотивацией поддерживать Россию и сражаться против преступного киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Vadim Chuprina
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18 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
    +9
    Украинские власти на фоне полного провала контрнаступления ВСУ рассуждают о «реинтеграции» жителей Крыма
    Этих уже даже не в реанимацию. Этих сразу в морг.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 10:47
      +3
      Ну, Зеленский... Ну, Володька…
      Что же ты беду творишь…???
      Ты хотя бы сам-то веришь,
      В то, что нам всем говоришь…???
      Что наш Крым назад вернется…
      Что соскучился, мол, Крым
      Ты так шутишь, аль смеешься
      И внушаешь ложь своим…??
      Ты же клоун – ну, понятно,
      А какой с шута, мол, спрос?!!
      Пусть тебе и неприятно,
      Но у нас к тебе вопрос -
      Что забыл на Украине
      Наш родной российский Крым,
      Там где наш язык отныне
      Стал для граждан не родным…
      Где героем стал Бандера,
      Где прах предков позабыт,
      А страной майданно-серой,
      Правит тот - «Кто рассмешит»…
  2. cmax
    cmax Сегодня, 10:42
    +6
    У них просто фантомные боли по Крыму. Обойдутся!
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 12:14
      -4
      Ну - не скажите. Вот, как-нибудь, ВВП наш закашляется и врежет дубца. Что тогда будет ? Кто скажет тогда веское слово ? Нет таких людей сейчас. Будет склока, и свиное стадо по ту сторону Украины развернётся и пойдёт свиньёй куда ?... Правильно, на Крым. Свиньи тоже любят море и пляж ...
      США и Китай сегодня лидеры в микробиологии. Каждый день они только наращивают возможности. И никому из них Путин дальше, в стратегической перспективе, не нужен.
      Плюгавый беспилотник типа к куском тротила, который прошлый раз долетел до Кремля, мог разбросать по округе совсем не те осколки от боеприпаса, которые привыкли все представлять.
      То, что не получилось в этот раз, сделают дальше ещё и ещё. Есть более чем один способ. И вероятность успеха будет только расти.
      Это я к тому, что нельзя затягивать вопрос фантомных болей, его нужно лечить. Применять наркоз, отрезать лишнее от Свино-Укрии дальше, как можно скорее, пока воспаление не закончится. Такие вот дела на самом-то деле.
      Промедление - смерти подобно.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:43
    +1
    думкой богатеет. Не видать Крыма, как своих ушей, зато можно пофантазировать, чтобы было, если б "реинтегрировали".
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:50
    +4
    что будут после этого делать с жителями полуострова
    Не так давно они земельные участки на Кубани делили laughing .
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:52
    +7
    Да был я в Крыму: там патриотизм и неприятие Украины очень сильно, как и везде ближе к Донбассу и на нём самом. Слишком много нацисты наследили.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:01
    +3
    В проекте заявления утверждается, что, когда Украина якобы вернет контроль над полуостровом, там будет проводиться некая «социокультурная реинтеграция» его населения.

    Мир такое уже проходил, даже не при гитлеровской Германии, а в США.
    Американскй генерал в конгрессе Джон Деуитт, командующий Западным военным округом:
    «С японцами в нашей стране должно быть покончено. Не имеет значения, являются ли они американскими гражданами – они все равно японцы, их лояльность невозможно определить. Мы должны проявлять беспокойство по их поводу, пока они не стерты с лица Земли»
    и далее: «Я, судья Оуэн Джозефус Робертс, выступаю за незамедлительное удаление всех японцев с восточного побережья вглубь страны. И я не имею в виду какую-нибудь хорошую часть страны. Сгоните их, выпроводите и отведите им место на бесплодной земле. Всех их»
    Лагерная бытовая инфраструктура отсутствовала, на питание одного «интернированного японца» в сутки выделялось 45 центов (в центрах для бездомных того же Нью-Йорка … два доллара десять центов. В 1944-ом сохранение ограниченного влияния императорской Семьи было закреплено специальными Меморандумами (знаменитый секретный индекс PWC-152) для будущих оккупационных властей, многие непопулярные конституционные реформы предписывалось проводить под информационным прикрытием «высочайшего божественного одобрения»:
    «японцы в настоящее время демонстрируют почти фанатичную преданность своему суверену, всякая попытка упразднить институт императора извне будет обречена. Император является национальным символом, который после войны должно использовать в качестве стабилизирующего фактора и прямого средства поддержания порядка в стране» (из Меморандума PWC-152)

    Это уже было и по тому же пути идёт Украина, у неё "хорошие" учителя.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:10
      +2
      по тому же пути идёт Украина
      Вообще-то вышеупомянутые японцы приехали в США ( чтоб рис есть ложками, а не палочками), а не наоборот.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:13
        +1
        Цитата: Болторез
        Вообще-то вышеупомянутые японцы приехали в США ( чтоб рис есть ложками, а не палочками), а не наоборот.

        Чему их американцы и научили.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:48
          +1
          американцы и научили
          Немного не так. Вплоть до 60х японцы в Японии жили очень бедно, и их диаспоры разрослись по обеим Америкам. А лояльность японцев к принявшим их странам была под вопросом ( как показали события в США, не зря). Если бы российские власти интернировали всех украинцев сейчас- не было бы у Киева осведомителей от Петропавловска до Калининграда. Кстати, в время 2й Мировой итальянцев, проживавших в Англии (а их было немало- гастарбайтеры) интернировали на остров Мэн.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 12:51
            +1
            Цитата: Болторез
            Кстати, в время 2й Мировой итальянцев, проживавших в Англии (а их было немало- гастарбайтеры) интернировали на остров Мэн.

            Если не ошибаюсь, там держали и евреев, которые сбежали из гитлеровской Германии.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 13:02
              0
              евреев, которые сбежали из гитлеровской Германии.
              Были сомнения в их принадлежности к еврейству и, соответственно, в их безопасности.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +1
    рассуждают о «реинтеграции» жителей Крыма
    Тут им в пору решать существует ли действительно реинкарнация и кем придется стать апосля...
    "Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
    И будешь баобабом жить всю жизнь, пока помрёшь."
    (В. Высоцкий)
    А они решают как будут интегрировать крымчан в бандеровское государство.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:33
    +1
    Преподавание в Крыму на иностранном украинском языке. И как брошенная кость крымским татарам, на их языке.
    В Раде одни укурки остались? Или кто то всё же воздержался при голосування?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Fangaro
      В Раде одни укурки остались?

      Да.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:50
    0
    Гитлер в 45м базами на северном полюсе грезил.
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:45
    0
    зато украинские политики на этом фоне все равно продолжают обсуждать, как вернут контроль над Крымом и что будут после этого делать с жителями полуострова.

    Медалей за взятие Москвы уже достаточно наштамповали?