За два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться практически ничего, но зато украинские политики на этом фоне все равно продолжают обсуждать, как вернут контроль над Крымом и что будут после этого делать с жителями полуострова. Соответствующий проект заявления по Крыму разработан Верховной Радой Украины и опубликован в украинских СМИ.В проекте заявления утверждается, что, когда Украина якобы вернет контроль над полуостровом, там будет проводиться некая «социокультурная реинтеграция» его населения. Фактически речь идет о дискриминации по национальному признаку, возведенной в ранг государственной политики.Проект предусматривает, что в школах Крыма преподавать будут исключительно на украинском и крымско-татарском языках, а учителей, работавших при российской власти, допускать к преподаванию не будут. Тем самым, украинские власти открыто предлагают лишить крымчан возможности получать образование на родном русском языке, и это следует учитывать всем жителям полуострова.Кроме того, украинское руководство предлагает привлекать к управлению Крымом крымских татар, а также караимов и крымчаков, являющихся «коренными народами» полуострова. Почему русских коренным народом не считают, непонятно. Ведь по той же логике и украинцев нельзя считать коренными жителями Крыма.В то же время, Рада обещает не преследовать крымчан, получивших российские паспорта, но собирается привлекать к ответственности лиц, причастных к утверждению российской власти на полуострове. Кроме того, планируется отменить все решения судов, принятые в период вхождения Крыма в состав России.Стоит отметить, что украинскому режиму не удастся добиться своей цели по захвату Крымского полуострова. Такие заявления более рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Для самих крымчан они должны стать еще одной прекрасной мотивацией поддерживать Россию и сражаться против преступного киевского режима.