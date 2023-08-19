Турецкая пресса: Встреча Путина и Эрдогана может быть перенесена в Россию

В СМИ уже давно обсуждается тема возможного визита российского президента Владимира Путина в Турцию, центральным вопросом которого должна стать ситуация вокруг Украины. Ожидалось, что встреча Путина с турецким лидером состоится в этом месяце на территории Турции.Однако, как пишет турецкая газета Sabah, вероятно, что российско-турецкая встреча на высшем уровне будет перенесена в Россию. Обозреватель газеты Окан Мюдеррисоглу отметил, что предложение о встречи на территории России исходит от российской стороны.По словам турецкого журналиста, переговоры между лидерами Турции и России помогут обеспечить безопасность черноморского региона.Эксперты считают, что стороны будут обсуждать возможное возобновление черноморской зерновой сделки, а также пути мирного урегулирования украинского конфликта.В ближайшее время также ожидается встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом, на которой, очевидно, президенту Турции будет разъяснена позиция Вашингтона, которую он сообщит Путину.Ранее турецкий телеканал A Haber сообщал о том, что встреча Эрдогана и Путина пройдёт в конце августа - начале сентября.В начале августа лидеры России и Турции уже общались по телефону и обсуждали условия возвращения России в зерновую сделку.