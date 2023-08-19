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Турецкая пресса: Встреча Путина и Эрдогана может быть перенесена в Россию

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Турецкая пресса: Встреча Путина и Эрдогана может быть перенесена в Россию



В СМИ уже давно обсуждается тема возможного визита российского президента Владимира Путина в Турцию, центральным вопросом которого должна стать ситуация вокруг Украины. Ожидалось, что встреча Путина с турецким лидером состоится в этом месяце на территории Турции.

Однако, как пишет турецкая газета Sabah, вероятно, что российско-турецкая встреча на высшем уровне будет перенесена в Россию. Обозреватель газеты Окан Мюдеррисоглу отметил, что предложение о встречи на территории России исходит от российской стороны.

По словам турецкого журналиста, переговоры между лидерами Турции и России помогут обеспечить безопасность черноморского региона.

Эксперты считают, что стороны будут обсуждать возможное возобновление черноморской зерновой сделки, а также пути мирного урегулирования украинского конфликта.

В ближайшее время также ожидается встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом, на которой, очевидно, президенту Турции будет разъяснена позиция Вашингтона, которую он сообщит Путину.

Ранее турецкий телеканал A Haber сообщал о том, что встреча Эрдогана и Путина пройдёт в конце августа - начале сентября.

В начале августа лидеры России и Турции уже общались по телефону и обсуждали условия возвращения России в зерновую сделку.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:58
    +2
    В Мариуполе,это самый лучший вариант для такой встречи.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:00
    0
    Турция страна НАТО и этим всё сказано.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:02
    -2
    российско-турецкая встреча на высшем уровне будет перенесена в Россию.

    Слабо встречу в Донецке организовать?
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:06
    0
    Ну, это ожидалось - Эрдогана в России явно никто не арестует, а вот Путина в Турции - могут.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:14
    -4
    обсуждали условия возвращения России в зерновую сделку.

    Неужели назад? Вот этого многие в России точно не поймут!
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:26
    0
    Готовят новую почву для "удара в спину".
    Турция уже столько гадостей сделала против России,мы снова "ведемся".А потом кто то в прямом эфире будет жаловаться ,что его ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ. fool fool hi
    1. turbina2367
      turbina2367 Сегодня, 13:04
      0
      ...мы снова "ведемся"

      Простите, кто это "МЫ"?
      МЫ, Президент России Владимир Путин?
      Или как?
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:50
    0
    По словам турецкого журналиста, переговоры между лидерами Турции и России помогут обеспечить безопасность черноморского региона.

    Если договорятся Чёрное море закопать, - то да. lol