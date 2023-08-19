В любом случае, если взглянуть на ситуацию со статистической точки зрения, система ПВО не может похвастаться 100-процентной вероятностью попадания.

Во время учений с боевыми стрельбами, состоявшихся 15 августа, одна из ракет-перехватчиков MIM-104F, выпущенных батареей Patriot PAC-3, взорвалась, не долетев до намеченной цели.

Это первый случай, когда ракета Patriot, купленная в США, взорвалась сама по себе, не долетев до цели

Во время операции «Буря в пустыне», проведенной в 1991 году против Ирака, показатели эффективности системы ПВО Patriot были далеки от совершенства: по оценкам западных исследователей тогда она составляла менее 10%. С тех пор был достигнут определенный технологический прогресс.При этом во французском издании Opex360 сомневаются в достоверности заявлений киевского режима об уничтожении из ЗРК Patriot российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», так как «Украина имеет свой интерес»:Как отмечается, тайваньские ВВС недавно продемонстрировали это:Данная информация была подтверждена генералом Цао Цин-Пинем, начальником штаба ВВС Тайваня, на брифинге для прессы.- заявил генерал, слова которого приводит издание Taipei Times.При этом, с его слов, учения с боевыми стрельбами Patriot проводятся каждые два года. ВВС Тайваня начали расследование, чтобы определить причины этого сбоя.