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«Ракета взорвалась, не долетев до цели»: Тайвань отстрелялся ЗРК Patriot

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«Ракета взорвалась, не долетев до цели»: Тайвань отстрелялся ЗРК Patriot

Во время операции «Буря в пустыне», проведенной в 1991 году против Ирака, показатели эффективности системы ПВО Patriot были далеки от совершенства: по оценкам западных исследователей тогда она составляла менее 10%. С тех пор был достигнут определенный технологический прогресс.


При этом во французском издании Opex360 сомневаются в достоверности заявлений киевского режима об уничтожении из ЗРК Patriot российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», так как «Украина имеет свой интерес»:

В любом случае, если взглянуть на ситуацию со статистической точки зрения, система ПВО не может похвастаться 100-процентной вероятностью попадания.


Как отмечается, тайваньские ВВС недавно продемонстрировали это:

Во время учений с боевыми стрельбами, состоявшихся 15 августа, одна из ракет-перехватчиков MIM-104F, выпущенных батареей Patriot PAC-3, взорвалась, не долетев до намеченной цели.


Данная информация была подтверждена генералом Цао Цин-Пинем, начальником штаба ВВС Тайваня, на брифинге для прессы.

Это первый случай, когда ракета Patriot, купленная в США, взорвалась сама по себе, не долетев до цели

- заявил генерал, слова которого приводит издание Taipei Times.

При этом, с его слов, учения с боевыми стрельбами Patriot проводятся каждые два года. ВВС Тайваня начали расследование, чтобы определить причины этого сбоя.

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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:32
    +1
    Это называется взорвалась не долетев до цели?По мне это самоликвидация по команде из вне.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 11:39
      +2
      видимо промахнулась и самоликвидировалась на автомате
      1. AlexTss
        AlexTss Сегодня, 11:46
        +1
        Промахнулась куда ? Она и пары километров не пролетела... recourse
        1. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 11:53
          +1
          Как по мне , то лучше-бы "самоликвидировалась" даже не выйдя из ТПК!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    Это первый случай, когда ракета Patriot, купленная в США, взорвалась сама по себе, не долетев до цели
    Будем надеяться, что не последний. И хорошо бы было взорваться при выходе из контейнера.
  3. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:52
    0
    Пусть генерал Цао Цин-Пинь пригласит украинских экспертов, того же Арестовича, например. И быстро выяснится, что ракета не "взорвалась сама по себе", а просто попутно "успешно перехватила" пару-тройку Российских "Кинжалов". И вмиг "зрада" обернётся "перемогой", как всегда, впрочем ;)
  4. vadson
    vadson Сегодня, 12:15
    0
    ВВС Тайваня начали расследование, чтобы определить причины этого сбоя.
    Так она(ракета) не православная, вот и не работает как надо wink
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:15
    0
    У ракеты высотабоязнь lol боеголовка закружилась lol вот и результат good