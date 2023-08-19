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«Разработкой операции занимался лично»: Глава СБУ Малюк признался в причастности к подрыву Крымского моста

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«Разработкой операции занимался лично»: Глава СБУ Малюк признался в причастности к подрыву Крымского моста

Киев полностью признал вину в подрыве Крымского моста в октябре прошлого года, о планировании операции и реализации замысла рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью украинскому изданию New Voice.


По словам Малюка, разработкой операции по подрыву Крымского моста в октябре прошлого года занимался лично он сам и двое подчиненных, из числа "доверенных сотрудников". Рассматривались различные варианты доставки большого количества взрывчатки на мост, в том числе в грузовых вагонах. Но этот вариант отпал якобы из-за запрета российских властей провозить по ж.д. ветке любые грузы, кроме военных. В итоге был выбран вариант с грузовой фурой, начиненной взрывчаткой.

Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников

- похвалился Малюк в интервью.

Чтобы доставить взрывчатку на мост, ее обмотали целлофановой пленкой, создав большие рулоны, которые не вызывали подозрений. Толщина рулонов была такой, что сканеры не засекли металлические цилиндры с гексогеном. В тротиловом эквиваленте взрывчатка потянула на 21 тонну. После загрузки фура с рулонами пленки (так значилось в накладной) пошла в Крым через мост. Дальнейшие детали Малюк не раскрывает утверждая, что СБУ самостоятельно обошли российские системы РЭБ, что позволило послать сигнал о подрыве фуры на середине моста.

Глава СБУ подчеркнул, что западные спецслужбы в операции не участвовали, это он один такой герой, почти в одиночку спланировавший и осуществивший подрыв моста. Привлеченные к операции российские граждане были использованы в темную.

Подтвердил Малюк причастность СБУ и ко второму подрыву Крымского моста с применением безэкипажных катеров. По его словам, Крымский мост - это законная цель Украины, поэтому попытки его разрушить будут предприниматься и далее.
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8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:09
    +1
    "Признание царица доказательств": затребовать его к выдаче, в качестве усоловия для начала переговоров, а перед этим пусть Басманный приговорит его к ПЛС, осудив заочно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    0
    С 21 тонной на мосту ,это относительный успех.Двое доверенных лиц наверно уже ликвидированы,фура рванула раньше.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 11:13
    +4
    А этот Малюк не является законной целью?
    1. Слон
      Слон Сегодня, 12:01
      0
      Конечно является. Но пока наши спецслужбы лежат на боку и не шевеляться, этот бандерлог и ему подобные определенно чувствуют свою безнаказанность
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:17
    +1
    Какой всё-таки тупой этот покойник! Укру разберут в ближайший год-два и если Этот чертуган рогатый надеется на ЦРУ , то зря! От откровенных террористов они открестятся! И семью не пожалел , рагуль ый!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:43
      0
      Что велели, то и сказал.
      Похоже на отмазку полосатых от причастности.

      А вот это:
      Толщина рулонов была такой, что сканеры не засекли металлические цилиндры с гексогеном.
      вызывает подозрение что он даже не понимает о чём говорит. Даже если это были рулоны с металлизированной плёнкой.
      Короче, нестыкуха.
      Рулоны баксов скорее могли защитить от выявления.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +1
    Склонность к хвастовству, самопиару, любованию собой и погубит эту личность, которая уже лишнее перехаживает на земле.
  6. bob03
    bob03 Сегодня, 11:40
    0
    За крымский мост РФ им выбила половину генерирующих мощностей, которые непонятно как восстановить теперь. Малюк может гордиться успехом - принес пользу своей стране.