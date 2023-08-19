«Разработкой операции занимался лично»: Глава СБУ Малюк признался в причастности к подрыву Крымского моста

Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников

Киев полностью признал вину в подрыве Крымского моста в октябре прошлого года, о планировании операции и реализации замысла рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью украинскому изданию New Voice.По словам Малюка, разработкой операции по подрыву Крымского моста в октябре прошлого года занимался лично он сам и двое подчиненных, из числа "доверенных сотрудников". Рассматривались различные варианты доставки большого количества взрывчатки на мост, в том числе в грузовых вагонах. Но этот вариант отпал якобы из-за запрета российских властей провозить по ж.д. ветке любые грузы, кроме военных. В итоге был выбран вариант с грузовой фурой, начиненной взрывчаткой.- похвалился Малюк в интервью.Чтобы доставить взрывчатку на мост, ее обмотали целлофановой пленкой, создав большие рулоны, которые не вызывали подозрений. Толщина рулонов была такой, что сканеры не засекли металлические цилиндры с гексогеном. В тротиловом эквиваленте взрывчатка потянула на 21 тонну. После загрузки фура с рулонами пленки (так значилось в накладной) пошла в Крым через мост. Дальнейшие детали Малюк не раскрывает утверждая, что СБУ самостоятельно обошли российские системы РЭБ, что позволило послать сигнал о подрыве фуры на середине моста.Глава СБУ подчеркнул, что западные спецслужбы в операции не участвовали, это он один такой герой, почти в одиночку спланировавший и осуществивший подрыв моста. Привлеченные к операции российские граждане были использованы в темную.Подтвердил Малюк причастность СБУ и ко второму подрыву Крымского моста с применением безэкипажных катеров. По его словам, Крымский мост - это законная цель Украины, поэтому попытки его разрушить будут предприниматься и далее.