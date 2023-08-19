Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Если хотите жить, избегайте мобилизации, прячьтесь в селах. Лучше у бабушки в подвале посидеть месяц-второй, чем геройствовать, потому что геройства тут нет

Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.Как отметил военнопленный, все его сослуживцы деморализованы и воевать не хотят. Солдаты мечтают попасть домой, потому что всем надоело участвовать в боевых действиях.- заявил украинский военнопленный.По словам Курьяна, боевые действия пора заканчивать, так как «шансов будет немного» у украинских формирований. Подобные заявления украинские военнопленные делают все чаще, как растет и само количество боевиков ВСУ, сдающихся в плен.Этому способствует ухудшение морально-психологического климата в рядах украинской армии из-за очевидного провала контрнаступления ВСУ, а также снижение качества мобилизованного контингента. Ведь сейчас насильно призывают абсолютно далеких от военной службы и не имеющих идейной мотивации гражданских лиц, а многие профессиональные военные и идейные националисты уже уничтожены в ходе спецоперации.С другой стороны, для облегчения своего текущего положения военнопленные могут говорить все, что угодно. Не раз выявлялись случаи, когда отъявленные военные преступники представлялись миролюбивыми «санитарами» и «поварами», которых якобы насильно мобилизовали в ВСУ, а они и думать не хотели об участии в боевых действиях.