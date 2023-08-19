Военное обозрение
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Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

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Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.


Как отметил военнопленный, все его сослуживцы деморализованы и воевать не хотят. Солдаты мечтают попасть домой, потому что всем надоело участвовать в боевых действиях.

Если хотите жить, избегайте мобилизации, прячьтесь в селах. Лучше у бабушки в подвале посидеть месяц-второй, чем геройствовать, потому что геройства тут нет

- заявил украинский военнопленный.

По словам Курьяна, боевые действия пора заканчивать, так как «шансов будет немного» у украинских формирований. Подобные заявления украинские военнопленные делают все чаще, как растет и само количество боевиков ВСУ, сдающихся в плен.

Этому способствует ухудшение морально-психологического климата в рядах украинской армии из-за очевидного провала контрнаступления ВСУ, а также снижение качества мобилизованного контингента. Ведь сейчас насильно призывают абсолютно далеких от военной службы и не имеющих идейной мотивации гражданских лиц, а многие профессиональные военные и идейные националисты уже уничтожены в ходе спецоперации.

С другой стороны, для облегчения своего текущего положения военнопленные могут говорить все, что угодно. Не раз выявлялись случаи, когда отъявленные военные преступники представлялись миролюбивыми «санитарами» и «поварами», которых якобы насильно мобилизовали в ВСУ, а они и думать не хотели об участии в боевых действиях.
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15 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 11:12
    +1
    Все они одинаково в плену кукарекают.
    Может лучше на нашу сторону, чтобы от нацистских преступников Киев и Украину помочь очистить? Или это только нам нужно?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:43
      +2
      Цитата: barclay
      Может лучше на нашу сторону, чтобы от нацистских преступников Киев и Украину помочь очистить? Или это только нам нужно?

      Вот именно, им этого не нужно, для Курьяна и таких как он, главное выжить, но воевать против нацистов они не пойдут.
      Много ли пленных немцев пошло воевать, против гитлеровского режима ?
      1. barclay
        barclay Сегодня, 11:58
        0
        Ай-яай-яай! Ведь планировщики на это так рассчитывали, начиная эту СВО!
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:14
    +1
    Прятаться в подвале не вариант, быстро найдут. В глухой лес прятаться только, но сколько там просидишь, чай не Лыковы. Из страны выбираться надо, хотя б нелегально.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:27
      +2
      «Это не карта ISW — это приговор Зеленскому», — строчит самостийная телеграм-тусовка, особо отмечая, что «великие перемоги укровермахта» случились в серой зоне. «Сколько опорных пунктов ещё надо взять ВСУ, чтобы дойти до Мелитополя, — видно всем. При этом прорваться тонкой струйкой, надеясь на бегство войск РФ, не получится. Тактика мобильной обороны русской армии сразу срезает такие прорывы, создавая из них огненные мешки», — говорится в аналитике известного в незалежной интернет-ресурса.



      Огромные потери шокируют многих, в том числе и в США. Из Америки пришла информация, что в последнее время на семи крупнейших кладбищах Украины появилось более 123 тысяч свежих могил, и это с учетом практики кремирования и незаконных захоронений. Всего число новых захоронений превысило 400 тысяч, о чем, со ссылкой на спутниковые снимки, сообщили известные блогеры, как звездно-полосатые, так и жовто-блакитные.А еще мониторинговые группы отмечают «эпидемию похорон пожилых солдат». Речь идет о некрологах, в которых говорится о смерти на поле боя 55−57−62-летних громадян. Их используют как «пушечное мясо» для проходов в минных полях и вызова огня на себя. Максимум, о чем мечтают престарелые «мобики», — это получить ранение и попасть в госпиталь.


      ... Прозревшие солдаты укровермахта клянут «клоуна» за отказ от стамбульского договора весны 2022 года и кроют его антисемитскими оскорблениями. Можно еще прочесть:«Положили три лучшие бригады ВСУ за деревеньку из 50 хат… Роммель от зависти переворачивается в гробу.

      https://svpressa.ru/war21/article/383754/

      «В основном сейчас бойцов кремируют или хоронят прямо на фронте в братских могилах, поэтому многие украинцы даже не знают о том, погиб их родственник или пропал без вести. Все это происходит из-за повышенного внимания западных партнеров и журналистов к спутниковым снимкам, по которым они видят, как разрастаются кладбища в отдельных регионах», — возмущаются самостийные эксперты, напоминая, что «еще ранее офис президента уже запрещал публиковать фото- и видеоматериалы со свежими могилами, которые ежедневно разрастаются на западной Украине».
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:14
    +1
    Вопрос "не в тему" кадровым офицерам ВС РФ, здесь явно присутствующим. Может ли лейтенант ВС РФ иметь татуировку на горле, возле кадыка? Благодарю за точную информацию. Связано это с пропагандой западных медиа и их недавней уткой. Или не уткой.
    1. gmss
      gmss Сегодня, 11:40
      +1
      пиджак - возможно и может (он по сути призывник), кадровый - нет
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:51
        +1
        То есть видимая наколка- ОКей? Просто тут педалили инфу, что лейтенант ВС РФ сбеженствовал в Литву, будучи весь из себя нисагласный. Но похож он был на ценителя пиваса под семки на раене smile , а не на кадрового офицера.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:15
    +1
    И долго ещё после этой войны они будут сидеть в схронах и подвалах, боясь высунуть нос оттуда...
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 11:23
      +3
      После этой войны они ещё долго гадить будут, диверсии разного рода устраивать - вот это точно.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:51
        +1
        Цитата: Oldi
        После этой войны они ещё долго гадить будут, диверсии разного рода устраивать - вот это точно.

        Цитата: Oldi
        После этой войны они ещё долго гадить будут, диверсии разного рода устраивать - вот это точно.

        Даже при всей жестокости "СМЕРШ" и НКВД, они гадили до 60-х годов (а некоторые и до развала Союза).
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:38
    0
    А сам то, почему не " спрятался у бабушки в подвале"? Или только в плену " поумнел"?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:00
      0
      А сам то, почему не " спрятался у бабушки в подвале"?
      Всем известно, что
      Хорошая мыслЯ
      Приходит опослЯ
      laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    0
    Умные мысли начинают приходит сразу после попадания в плен. Хочешь сойти за умного - быстрее сдавайся.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:48
    +3
    Это нытье из за провала нахрюка так бы давно баб насиловали и детей резали.