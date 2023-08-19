Украинские СМИ публикуют кадры сильного взрыва в Киеве

В столице Украины Киеве прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает сразу несколько украинских Telegram-каналов, публикуя кадры с места происшествия.
По информации украинской прессы, взрывы происходят в районе Софиевской Борщаговки, недалеко от гипермаркета «Ашан». Судя по представленным в сети кадрам, что-то взрывается уже во время задымления, когда поднимаются клубки дыма.
На опубликованных кадрах можно наблюдать черный дым, который поднимается от места, где прогремел взрыв. Что это было, украинские паблики пока не сообщают. Нет и официальных комментариев от столичных властей или военного ведомства киевского режима.
Не исключено, что был нанесен удар по какому-либо из военных объектов ВСУ, хотя сообщений о воздушной тревоге в украинской столице пока тоже не было. Ситуация с получением оперативной и достоверной информации о взрывах и последствиях прилетов российских ракет или дронов сейчас очень сложная, поскольку киевский режим тщательно цензурирует любые материалы на данную тему в СМИ.
Украинская пресса получила прямой запрет писать о последствиях прилетов, а рядовые граждане могут быть незамедлительно привлечены к ответственности. Киевский режим считает, что такая информация способствует деморализации населения, а также выдает места расположения военных объектов или систем противовоздушной обороны.