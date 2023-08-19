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Украинские СМИ публикуют кадры сильного взрыва в Киеве

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Украинские СМИ публикуют кадры сильного взрыва в Киеве

В столице Украины Киеве прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает сразу несколько украинских Telegram-каналов, публикуя кадры с места происшествия.


По информации украинской прессы, взрывы происходят в районе Софиевской Борщаговки, недалеко от гипермаркета «Ашан». Судя по представленным в сети кадрам, что-то взрывается уже во время задымления, когда поднимаются клубки дыма.

На опубликованных кадрах можно наблюдать черный дым, который поднимается от места, где прогремел взрыв. Что это было, украинские паблики пока не сообщают. Нет и официальных комментариев от столичных властей или военного ведомства киевского режима.




Не исключено, что был нанесен удар по какому-либо из военных объектов ВСУ, хотя сообщений о воздушной тревоге в украинской столице пока тоже не было. Ситуация с получением оперативной и достоверной информации о взрывах и последствиях прилетов российских ракет или дронов сейчас очень сложная, поскольку киевский режим тщательно цензурирует любые материалы на данную тему в СМИ.


Украинская пресса получила прямой запрет писать о последствиях прилетов, а рядовые граждане могут быть незамедлительно привлечены к ответственности. Киевский режим считает, что такая информация способствует деморализации населения, а также выдает места расположения военных объектов или систем противовоздушной обороны.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    +1
    .А может в Киеве какие-то выборы,о которых мы не знаем.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:21
      +1
      Так там вроде не Ватикан, в котором дымят на выборах.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:27
        +1
        laughing Аркадич.Великоукры подсказали Ватикану когда дымтть и как дымить.Потомки великлукров создали Ватикан.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:30
        -11
        А почему так получается, что запретные фотографии о взрывах в Киеве, попадают на ВО раньше, чем наша официальная сводка? Автор даже успел (поторопился) написать свою статью и вставить её на сайт, не зная что и куда прилетело. Такая скоропалительная подача информации, смахивает на бабские сплетни, когда лишь бы первым что-то сказать...
        Выглянул в свое окно с 23 этажа и обнаружил парочку подобных дымов над городом... Неужто и по нам прилетело? Может сунуть фотки на ВО и написать такую же бессмыслицу ни о чем...
      3. alystan
        alystan Сегодня, 12:00
        +1
        что-то взрывается уже во время задымления, когда поднимаются клубки дыма.

        Хорошо хоть не клубочечки дыма... laughing

        Так там вроде не Ватикан, в котором дымят на выборах.

        Раз дымит "по-черному", значит никак не могут кого-то выбрать... wassat
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:10
        +1
        Цитата: Аркадич
        Так там вроде не Ватикан, в котором дымят на выборах.

        Бомжи костерок для сугрева разожгли и потушить забыли. Кличко в рот воды набрал, обдумывает, какую бы "дурку" народу запустить, типа - "если идёт дым, то значит есть то, что может гореть".
        1. ALCA056000
          ALCA056000 Сегодня, 12:59
          +1
          Эээээ .... кличко и "обдумывает" .... что-то не вяжется такая связка. "Кличко в рот воды набрал..." - зачем ? Он и так три слова свяывает с трудом, а еще если вода .... представляю laughing
    2. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 11:27
      +1
      Районный праздник. С петардами перестарались. Надо ж что б весь Киев знал. Теперь и Киев знает, и даже заграница киевская.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:25
    +1
    На Украине лихих хапуг среди коммерсантов в разы больше, чем у нас. На безопасность им с большой колокольни ПЦУ плевать.
    Может и в Киеве удобрения хранили, как дешевле, а не как правильно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +3
    что-то взрывается уже во время задымления, когда поднимаются клубки дыма.
    Уж не банки ли с консервами взрываются в "Ашане"? ВСУ взяли за правило использовать под хранения б/п и оружия склады супермаркетов и др. объектов.
  4. gmss
    gmss Сегодня, 11:35
    +3
    ...По информации украинской прессы, взрывы происходят в районе Софиевской Борщаговки, недалеко от гипермаркета «Ашан»...

    сотрудников ашана представить к государственным наградам и повысить в звании.

    зы. "Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка"
  5. fiv
    fiv Сегодня, 12:29
    +1
    Коптильня, хрюканину коптят из "азова", на будущее, в мавзолее показывать. За гроши, естессно.